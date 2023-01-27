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    Чехияда президент сайлови бўлиб ўтмоқда

    27 Январь, 08:54

    PRAGA. Kazinform - Бугун Чехия Милош Земан ўрнига янги президентни сайлайди. Янги президент ўз лавозимини март ойида бошлайди, дея хабар беради Kazinform BBC Newsга таяниб.

    Сайловнинг иккинчи босқичида Чехия Республикасининг собиқ бош вазири Андрей Бабиш ва НАТОнинг истеъфодаги генерали Петр Павел иштирок этади.

    Бу ҳафта номзод Павелнинг ўлими ҳақида ёлғон хабарлар пайдо бўлди. Номзоднинг расмий веб-сайтининг нусхасида Павел юрак хасталигидан вафот этгани ҳақида маълумот пайдо бўлди. Ҳозир, унинг сўзларига кўра, бу масала билан полиция шуғулланмоқда.

    Шунингдек, шу ҳафта номаълум шахс Бабишни ўлдириш билан таҳдид қилган.

    Сайлов натижалари шанба куни тушдан кейин эълон қилинади.

    Фото: REUTERS

    Муаллиф:

    Нұрлан Тұяқов

    Европа
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