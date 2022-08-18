Буюк Британияда инфляция янги рекордга етди

LONDON. Kazinform - Буюк Британияда инфляция даражаси июл ойида озиқ-овқат ва энергия нархларининг кескин ўсиши туфайли сўнгги 40 йилликнинг энг юқори кўрсаткичига – 10,1 фоизга кўтарилди, дея хабар беради Kazinform ABC News телеканалига таяниб.
Британия миллий статистика бошқармаси чоршанба куни истеъмол нархларининг ўсиши ўтган йилга нисбатан таҳлилчилар прогнозидан 9,8% юқори эканлигини айтди. Ўсиш асосан озиқ-овқат ва асосий уй-рўзғор буюмлари, жумладан, ҳожатхона қоғози ва тиш чўткалари нархининг ошиши билан боғлиқ.
Аксарият иқтисодчиларнинг фикрича, энг ёмони ҳали олдинда. Англия Банкининг баёнот беришича, табиий газ нархларининг кескин ўсиши октябр ойида истеъмол нархлари инфляциясини 13,3% гача ошириши мумкин. Бу Буюк Британияни 2023 йилгача давом этиши кутилаётган рецессияга олиб келади.
Ушбу босим банкни бу ойда асосий фоиз ставкасини ярим фоиз пунктга оширишга мажбур қилди. Ҳозирги вақтда бу кўрсаткич 1,75% ни ташкил этади, бу 2008 йил охиридаги глобал молиявий инқироз бошланганидан бери кузатилган энг юқори кўрсаткичдир.