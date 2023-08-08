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    Боксчиларнинг pound-for-pound рейтинги янгиланди

    8 Август, 09:47

    ASTANА. Кazinform - BoxRec портали талқини бўйича вазн тоифасидан қатъий назар энг яхши боксчилар рейтинги эълон қилинди, дея хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.

    Fightnews.infoхабарига кўра, бир ойдан сўнг кучли ўнталикда баъзи ўзгаришлар юз берди: ярим ўрта вазн тоифасида янги мутлақ жаҳон чемпиони америкалик Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) мексикалик бокс супер юлдузи, узоқ вақт давомида рейтингнинг этакчиси бўлган Сауль Альваресни (59-2-2, 39 КО) ортда қолдириб, биринчи ўринни эгаллади.

    BoxRec бўйича боксчиларнинг pound-for-pound рейтинги:

    1. Теренс Кроуфорд (АҚШ);

    2. Сауль Альварес (Мексика);

    3. Дмитрий Бивол (Россия);

    4. Наоя Иноуэ (Япония);

    5. Геннадий Головкин (Қозоғистон);

    6. Жервонта Дэвис (АҚШ);

    7. Шакур Стивенсон (АҚШ);

    8. Девин Хэйни (АҚШ);

    9. Кичик Эррол Спенс (АҚШ);

    10. Реджис Прогре (АҚШ).

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт Машҳурлар Геннадий Головкин Бокс
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