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Бокс бўйича ЖЧ: Санатали Тўлтаев кейинги босқичга йўлланма олди

Автор:  
Бекабат Узаков
2 Май, 20:55
Бокс бўйича ЖЧ: Санатали Тўлтаев кейинги босқичга йўлланма олди Фото: instagram.com/drs_kz

ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик Санатали Тўлтаев Тошкентда бўлиб ўтаётган бокс бўйича эркаклар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг навбатдаги босқичига йўлланма олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик боксчи 1/32 финалда Исроил вакили Аҳмад Штиви билан жанг ўтказди.

С.Тўлтаев рақибини очколар бўйича мағлуб этиб, 1/16 босқичига йўл олди.

1/16 финалда эса маврикиялик Ришарно Колен билан куч синашади.

Бугун 1/8 финалга чиққан Сагиндиқ Тоғамбайнинг рақиби ўзбекистонлик Шоҳшаҳон Абдуллаевдир.

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Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик икки боксчи жаҳон чемпионатини ғалаба билан бошлагани ҳақида хабар берган эдик.

Шунингдек, бокс бўйича жаҳон чемпионатида Сағиндиқ Тоғамбай ва Санатали Тўлтаевлар рингга кўтарилиши хабар қилинганди.

Сағиндиқ Тоғамбай рақибини нокаут билан мағлуб этди.

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Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ


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