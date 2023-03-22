Бокс бўйича ЖЧ: Чорак финалга чиққан спортчилар сони бўйича Қозоғистон етакчилик қилмоқда
ASTANA. Кazinform – Аёллар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг чорак финалига чиққан боксчилар сони бўйича Қозоғистон пешқадамлик қилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ҳиндистон пойтахти Нью-Деҳли шаҳрида жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда дунёнинг 65 давлатидан 300 нафарга яқин спортчи иштирок этмоқда. Улар орасида 33 давлатдан келган чарм қўлқоп усталари чорак финалга йўл олди.
Мусобақанинг қайд этилган босқичида миллий терма жамоадан 9 нафар боксчи иштирок этади. Чорак финалда Ҳиндистон ва Хитойдан – саккиз, Колумбия ва Франциядан – беш, Бразилия, Италия ва Таиланддан – тўрт нафар боксчи куч синашади.
Эслатиб ўтамиз, Алуа Балқибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) ва Лаззат Кунгейбаева (81 кг дан юқори) чорак финалга чиқди.
Жаҳон чемпионати «Qazsport» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.
Боксчилар кундузги (14:30) ва кечки сессияда (18:30) қатнашадилар.
Фото: sports.kz
Муаллиф: Адилжан Умбет