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    Бокс бўйича «Странжа» кубоги: Оразбек Асилқулов 1/4 финалга чиқди

    23 Февраль, 22:10

    ASTANА. Кazinform – Болгария пойтахти София шаҳрида бокс бўйича ўтказилаётган «Странжа» кубогида қозоғистонлик Оразбек Асилқулов чорак финалга чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Кичик жаҳон чемпионатида О.Асилқулов 57 килограмм вазн тоифасида бразилиялик Луис Оливейра билан иккинчи учрашувини ўтказди.

    Л.Оливейра ўзининг илк жангида жаҳон чемпиони америкалик Жамол Харвини мағлуб этди.

    Бу сафар 1/8 финал баҳси қозоғистонлик боксчининг устунлиги билан ўтди. Ҳакамлар ғалабани Оразбекга беришди, ҳисоб 3:0.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ саккиз нафар қозоғистонлик боксчи «Странжа» кубогида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.

    Фото : sports.kz

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт
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