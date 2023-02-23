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    Бокс бўйича «Странжа» кубоги: Бекзат Нурдаулетов кейинги босқичга ўтди

    23 Февраль, 22:40

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик жаҳон чемпиони Бекзат Нурдаулетов Болгария пойтахти София шаҳрида ўтказилаётган бокс бўйича «Странжа» кубогининг чорак финалига йўлланма олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Кичик жаҳон чемпионати деб ҳам аталадиган машҳур мусобақада Б.Нурдаулетов асли россиялик бўлган ва Сербия номидан қатнашаётган Артем Агеев билан жанг қилди. Ҳакамлар бир овоздан ғалабани қозоғистонлик боксчига беришди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ саккиз нафар қозоғистонлик боксчи «Странжа» кубогида иштирок этиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бугун Оразбек Асилқулов ¼ финал йўлланмасини қўлга киритди.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт
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