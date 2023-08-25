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    Блинов номидаги хоккей турнирида қозоғистонлик «Барис» ғолиб чиқди

    25 Август, 16:21

    ASTANA. Kazinform – Россиянинг Омск шаҳрида хоккей бўйича ўтказилган Блинов турнирида Қозоғистоннинг «Барис» жамоаси ғолиб бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Астана клубининг учинчи ўйинидаги рақиби Россиянинг «Нефтехимик» (Нижнекамск) жамоаси бўлди.

    Натижа: «Барис» (Астана, Қозоғистон) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ астаналиклар Россиянинг «Авангард» (Омск) клубини 4:3, «Локомотив»ни (Ярославль) 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратган эди.

    Шу тариқа, у мазкур турнир ғолибига айланди.

    Муаллиф: Адилжан Умбет

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    Спорт Россия
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