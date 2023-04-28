«Барис»нинг барча хоккейчиларининг маоши маълум бўлди

ASTANA. Kazinform – «Спорт-Экспресс» илк бор ҚХЛнинг барча хоккейчилари, жумладан, Астанадаги «Барис» ўйинчиларининг маошларини элон қилди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Ўтган мавсумда Қозоғистон клубида энг юқори маошни, яъни 50 миллион рублни (ҳозирги курс бўйича 278,73 миллион тенге) Линден Вей ва Никита Михайлис олишган.
Алекс Грант 45 миллион рубль (250,85 миллион тенге), Майкл Шапю - 26 миллион рубль (144,94 миллион тенге), Крис Биграс, Юлиус Гудачек ва Энтони Луис — 25 миллион рублдан (139,36 миллион тенге), Жесси Грэм — 23 миллион рубль (128,21 миллион тенге), Жереми Бракко — 22 миллион рубль (122,64 миллион тенге), Иван Мишенко ва Нельсон Ножье — 18 миллион рубль (100,34 миллион тенге), Кирилл Савицкий ва Антон Сагадеев - 13 миллион рубль (72,47 миллион тенге) маош олади.
Бундан ташқари, Михаил Григорьев ва Кирилл Максимов — 10 миллион рубль (55,75 миллион тенге), Алихан Асетов ва Егор Шалапов — 9 миллион рубль (50,17 миллион тенге), Никита Бояркин — 8 миллион рубль (44,60 миллион тенге), Егор Петухов ва Аркадий Шестаков — 6 миллион рубль (33,45 миллион тенге), Самат Данияр, Михаил Раҳманов ва Юрий Сергиенко — 5 миллион рубль (27,87 миллион тенге), Адил Бекетаев, Дмитрий Гурков ва Андрей Шутов — 4 миллион рубль (22,30 миллион тенге), Тамирлан Ғайтамировга - 3 миллион рубль (16,72 миллион тенге) маош тўланади.
«Спорт-Экспресс» хабарига кўра, хоккейчиларнинг энг кам маоши - 1 миллион рублни (5,57 миллион тенге) ташкил этади.
Нашр тақдим этган лиганинг 586 нафар ўйинчиси жами 11,993 миллиард рубль (66,86 миллиард тенге) олади.