Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Спорт

    Australian Open-2023: Қозоғистонлик теннисчилар иккинчи босқичга йўл олишди

    19 Январь, 10:12

    ASTANA. Kazinform - Александр Недовесов ва Андрей Голубев жуфтлик баҳсларида Австралия очиқ чемпионатининг иккинчи даврага чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистонлик теннисчилар илк учрашувини австралиялик Дейн Суни ва Ли Туга қарши ўтказди.

    А.Недовесов ва А.Голубев 6:0, 6:2 ҳисобида ғалаба қозонишди. Деярли бир соат давом этган мусобақада улар 1 та эйс амалга оширди ва 7 та брейк-пойнтдан 5 тасини қайд этди.

    Қозоғистонлик жуфтликнинг иккинчи босқичдаги рақиблари кейинроқ аниқланади.

    Анна Данилина ва Александр Недовесов миксда иштирок этади. Улар колумбиялик Хуан Себастьян Кабал ва франциялик Кристина Младеновичга қарши ўйнайди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Австралия чемпионатининг учинчи босқичига чиққани ҳақида ёзган эдик.

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси.

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Универсиада: Қозоғистон биатлончилари битта олтин ва битта бронза медалини қўлга киритди
    Аustralian Оpen-2023: Елена Рибакина учинчи босқичга чиқди
    Бизнесмен Месси ва Роналду ўртасидаги ўйинга чипталарни 2,5 миллион еврога сотиб олди
    Осиё чемпионати: Қозоғистонлик боксчиларнинг рақиблари аниқланди
    Оммабоп
    1 Қозоғистонда 19-21 январ кунлари ёғингарчилик кутилмайди
    2 Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Бирлашган Араб Амирликларига расмий ташрифи якунланди
    3 Вьетнам президенти Нгуен Суан Фук истеъфога чиқди
    4 Бокс бўйича Осиё чемпионатини Қозоғистоннинг яна бир вакили ғалаба билан бошлади
    5 Қасим-Жомарт Тоқаев БАА Бош вазирини Қозоғистонга таклиф қилди