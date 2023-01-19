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Australian Open-2023: Қозоғистонлик теннисчилар иккинчи босқичга йўл олишди

19 Январь, 10:12
Australian Open-2023: Қозоғистонлик теннисчилар иккинчи босқичга йўл олишди

ASTANA. Kazinform - Александр Недовесов ва Андрей Голубев жуфтлик баҳсларида Австралия очиқ чемпионатининг иккинчи даврага чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

Қозоғистонлик теннисчилар илк учрашувини австралиялик Дейн Суни ва Ли Туга қарши ўтказди.

А.Недовесов ва А.Голубев 6:0, 6:2 ҳисобида ғалаба қозонишди. Деярли бир соат давом этган мусобақада улар 1 та эйс амалга оширди ва 7 та брейк-пойнтдан 5 тасини қайд этди.

Қозоғистонлик жуфтликнинг иккинчи босқичдаги рақиблари кейинроқ аниқланади.

Анна Данилина ва Александр Недовесов миксда иштирок этади. Улар колумбиялик Хуан Себастьян Кабал ва франциялик Кристина Младеновичга қарши ўйнайди.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Австралия чемпионатининг учинчи босқичига чиққани ҳақида ёзган эдик.

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

Фото: Қозоғистон теннис федерацияси.


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