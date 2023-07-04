Астаналик велопойгачилар «Тур де Франс»нинг учинчи босқичида кучли 10таликдан жой олди

ASTANA. Kazinform – 193,5 километр узунликдаги Тур де Франс кўп кунлик велопойгасининг учинчи босқичи бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Маррага биринчи бўлиб «Alpecin-Deceuninck» жамоасининг бельгиялик велопойгачи Йеспер Филипсен етиб келди. Иккинчи ўринни «Bahrain-Victorious» жамоасидан германиялик Фил Баухаус эгаллади. Учинчи ўринни «Lotto Dstny»дан австралиялик Калеб Юэн эгаллади.
Астана велопойгачилари орасида Марк Кавендиш олтинчи натижани кўрсатиб, энг яхшилар қаторида бўлди. Луис Леон Санчес 27, Кейс Бол 54, Харольд Техада 65, Алексей Луценко 106, Давид Де ла Крус 147, Жанни Москон 149, Евгений Федоров 174-бўлиб маррага етиб келди.
«Тур де Франс». Иккинчи босқич
Аморебьета-Эчано – Байонна. 193,5 километр
1. Йеспер Филипсен (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck») — 4:43:15
2. Фил Баухаус (Германия, «Bahrain-Victorious»)
3. Калеб Юэн (Австралия, «Lotto Dstny»)
6. Марк Кавендиш (Буюк Британия, «Астана»)
27. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
54. Кейс Бол (Голландия, «Астана»)
65. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)
106. Алексей Луценко (Қозоғистон, «Астана») — +0:37
147. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +1:32
149. Джанни Москон (Италия, «Астана»)
174. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») — +2:56
Умумий балл:
1. Адам Йейтс (Буюк Британия, «UAE Team Emirates») — 13:52:33
2. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — +0:06
3. Саймон Йейтс (Буюк Британия, «Jayco AlUla»)
25. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:41
46. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +8:55
78. Алексей Луценко (Қозоғистон, «Астана») — +18:41
93. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +22:12
171. Марк Кавендиш (Буюк Британия, «Астана») — +41:38
172. Кейс Бол (Голландия, «Астана»)
173. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +43:10
174. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») — +44:34.