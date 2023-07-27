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    Астаналик велопойгачи Кастилия ва Леон Вуэльтасининг биринчи босқичида кучли бешликка кирди

    27 Июль, 10:20

    МАDRID. Кazinform - Испания йўлларида «Кастиля ва Леон Вуэльтаси» кўп кунлик шосседаги велоспорт пойгаси бошланди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Биринчи босқичда Jayco AlUla жамоасининг германиялик пойгачиси Феликс Энгельгардт ғалаба қозонди. Иккинчи ўринни Q36.5 жамоасидан италиялик Алессандро Федели эгаллади. Энг яхши учликни Electro Hiper Europa жамоасидан нидерландиялик Алекс Моленар якунлади.

    Астаналик пелопойгачи Симоне Веласко марра чизиғини бешинчи бўлиб кесиб ўтди.

    «Кастиля ва Леон Вуэльтаси». Биринчи босқич

    Soria — Soria. 168,9 километр

    1. Феликс Энгельгардт (Германия, «Jayco AlUla») – 4:01:19

    2. Алессандро Федели (Италия, «Q36.5»)

    3. Алекс Моленар (Нидерландия, «Electro Hiper Europa»)

    5. Симоне Веласко (Италия, Астана) - +0:08.

    Муаллиф:

    Бекабат Узаков

    Спорт
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