Астанада ҳарбий мусиқа фестивали бўлиб ўтмоқда

ASTANA. Kazinform – Астанада Қозоғистон пойтахтининг 25 йиллигига бағишланган «Астана – маданият карвони» ҳарбий оркестрларининг I Халқаро ҳарбий мусиқа фестивали бўлиб ўтмоқда, дея хабар беради Kazinform ҚР Мудофаа вазирлиги матбуот хизматига таяниб.

Байрам куни Есил қирғоғида жойлашган ёзги амфитеатр саҳнасида Озарбайжон, Ҳиндистон, Хитой, Россия, Туркия, Ўзбекистон ва Япония ҳарбий мусиқий ансамбллари чиқиш қилган Band Marathon бўлиб ўтди.

Фестивалда ҚР Қуролли Кучлар Миллий ҳарбий-ватанпарварлик марказининг Марказий ҳарбий оркестри, Давлат хавфсизлик хизматининг Президент оркестри ва Миллий гвардиянинг намунавий оркестрлари иштирок этмоқда.

ҚР Мудофаа вазири ўринбосари, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов йиғилганлар олдида сўзга чиқди. У шаҳар аҳолиси ва меҳмонларини Астана куни билан табриклаб, мусиқачиларга бундай кенг кўламли тадбирда қатнашгани учун миннатдорчилик билдирди.

«Халқаро ҳарбий оркестрлар фестивалимиз Астана тинчлик ва бунёдкорлик шаҳри, одамлар ва маданиятларни яқинлаштирувчи марказ эканлигининг ёрқин далили бўлади. Ишончим комилки, бундай ўзига хос тадбир ҳамкорликни ривожлантириш, тинчлик ва дўстона қўшничилик ғояларини тарғиб этишга хизмат қилади», – деди у.

Band Marathon – бу иштирокчи гуруҳларнинг 20 дақиқалик чиқиши. Озарбайжон мусиқачилари йиғилганларга бастакор Узеир Гаджибейлининг «Жанги», Эмин Сабитоглунинг «Инжа беллим», Алекпер Тагиевнинг «Сен гелмез олдун» ва бир вақтлар афсонавий Мусилим Магомаев ижросидаги «Жалинди ўлке» қўшиқларини тақдим этди.

Хитой мусиқачилари Чжэн Люйчэннинг «Хитой халқ озодлик армияси марши», Шу Юнгангнинг «От пойгаси», Ван Хэшэннинг «Цинхай-Тибет тоғли ҳудуди», Чен Цяннинг «Аба Қиз», Ли Чань таҳриридаги «Ёшлик рақси», Ван Синнинг «Ватанга мақтов», Ли Сюйхаонинг»Пўлатдек кучли бўлимлар марши«ва»Алишандан келган қиз«, Го Сида томонидан таҳрирланган»Дудар ва Мария«ижро этилди.

Ҳиндистон ҳаво кучлари гуруҳи «Renaissance» Wg Cdr G Jayachandran VSM, «Bombay 1980» Sgt D Mridha, «Dancing Queen» ABBA, «Imagination» Sgt Suneesh Thomas, «Mexican Shuffle» Bert Kaempfert, «Duniya me» Sgt D Mridha ва «Jai Ho» Sgt NT Singh ижоди билан томошабинларни хурсанд қилди.

Япониялик ҳарбий оркестр пойтахт фуқаролари учун Naruto Main Theme, Obatala, Hamabe no Uta (Song of the Seashore) ва Festal Scenes қўшиқларини намойиш этди.

Tsuna a wakens, La camisa negra, Килпиллама, Delilah, Summertime, Хоразимча ва Go down Moses композицияларини ижро этган Ўзбекистон Марказий ҳарбий оркестри ўз чолғуларининг оҳангдор садолари билан йиғилганларни лол қолдирди.

Россия Федерацияси Ғарбий ҳарбий округининг 23-ҳарбий оркестри репертуаридаги кўплаб куйлар тингловчиларга таниш. Мусиқий ансамбли «Ленинград марши», «Россия композиторлари мавзуларида подпури», «Хизмат романи» фильмидан «Утро», «Амфибия одам» фильмидан «Песенка о морском дьяволе», «Синяя вечность», «Чертово колесо» ва Сейдолла Байтерековнинг «Алия» қўшиқларини куйлади.

Турк ҳарбий гуруҳи «Мехтеран» Кемани Татйоснинг «Сузинак Пешреви», Лейла Сазнинг «Нешиде-и Зафэр марши», Фарук Гуртунжнинг «Мехтер Вуруйор», Исмаил Хакки Бейнинг «Мехтерхане-и Хакани марши», Али Ризо Бейнинг «Орду марши», «Хюджум маршы», «Эстергон шаҳри» ва «Генч Осман» қўшиқларини ижро этиб, томошабинларда катта таассурот қолдирди.

Шу куни фестивал иштирокчилари мамлакатларни бирлаштирувчи ва мустаҳкамловчи мусиқа тилида сўзлади. Санъатда миллийлик йўқлигини кўрсатган жаҳоннинг ноёб ҳарбий оркестрлари миллий, ижодий ва армия анъаналарининг ранг-баранглигини томошабинларга очиб берди. Астана аҳолиси оркестрларнинг чиқишларини олқишлаб, кўтаринки кайфиятини яшира олмади.