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«Астана» футбол клубига янги спорт директори тайинланди

1 Декабрь, 14:27
«Астана» футбол клубига янги спорт директори тайинланди

ASTANA. Kazinform - Игор Павлюк «Астана» футбол жамоасининг спорт директори лавозимига тайинланди, дея хабар бермоқда Kazinform клуб матбуот хизматига таяниб.

Бунгача Игор Владимирович «Астана» ФК асосий жамоаси катта администратори ва футбол маркази менежери лавозимларида ишлаган.

Футболчилик фаолиятини 1997 йилда Шортандининг «Автомобилист» жамоасида профессионал футболчи сифатида бошлаган.

2005 йилгача «Химик» (Степногор), «Астана» (Астана), «Жеңіс» (Астана), «Ақмола» (Степногор), «Екібастұздық-БК» (Екібастұз), «Есіл» (Көкшетау) «Оқжетпес» (Көкшетау) жамоа бўлиб чиқиш қилди.

Фото: Астана ФК

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