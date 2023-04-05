Александр Недовесов ва Андрей Голубев АҚШ теннис турнирининг чорак финалига чиқди

ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчилар Александр Недовесов ва Андрей Голубев Хьюстондаги турнирнинг жуфтлик баҳсларида 1/8 финалда ғалаба қозонди, дея хабар беради Kazinform Sports.kz сайтига таяниб.
Александр Недовесов ва Андрей Голубев Жонатан Эйссерик (Франция) / Девид Пел (Голландия) дуети билан учрашиб, уларни уч сетда мағлуб этишди – 2:6, 7:6, 10:4.
Қозоғистонликлар мусобақанинг чорак финалига йўл олишди.
Жуфтликлар ўртасидаги турнир ғолиблари 33 960 доллар ишлаб, 250 рейтинг очкосига эга бўладилар.
Айни дамда Андрей Голубев АТР рейтингида Қозоғистонда энг юқори поғонани эгаллаб турибди – 68-ўрин.
Александр Недовесов 70-ўринда.
Фото: sports.kz