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    Альварес билан учинчи жангидан сўнг Головкин жаҳон рейтингида кўтарилди

    19 Сентябрь, 08:07

    ASTANA. Kazinform – BoxRec.com портали вазн тоифасидан қатъий назар (pound-for-pound) дунёнинг энг яхши боксчилари рейтингини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Қозоғистонлик боксчи Геннадий Головкин Саул «Канело» Альваресга қарши учинчи жанги олдидан рўйхатда саккизинчи ўринни эгаллаб турганди, бироқ Альваресга ютқазиб қўйганидан сўнг уч поғона юқорилаб, бешинчи ўринга кўтарилди.

    Boxrec-тің P4P рейтинги:

    1. Саул «Канело» Альварес (Мексика)

    2. Дмитрий Бивол (Россия)

    3. Теренс Кроуфорд (АҚШ)

    4. Александр Усик (Украина)

    5. Геннадий Головкин (Қозоғистон)

    6. Энтони Жошуа (Буюк Британия)

    7. Эррол Спенс кичик (АҚШ)

    8. Наоя Иноуэ (Япония)

    9. Шакур Стивенсон (АҚШ)

    10. Деонтей Уайлдер (АҚШ)

    Эслатиб ўтамиз, 18 сентябр куни Головкин – Альварес жанги оқшомида АҚШ вакили Габриэл Росадони (26-16-1, 15 КО) мағлубиятга учратган қозоғистонлик боксчи Али Ахмедов (18-1, 14 КО) Boxrec.com рейтингида 37 ўринга кўтарилди.


    Спорт Геннадий Головкин Бокс
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