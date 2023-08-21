Аёллар футболи: Испания - биринчи марта жаҳон чемпиони

ASTANА. Кazinform – Футбол бўйича аёллар ўртасидаги жаҳон чемпионати финалида Испания ва Англия терма жамоалари тўқнаш келди, дея хабар беради Кazinform Euronewsга таяниб.
Сиднейда бўлиб ўтган чемпионатда испан қизлари 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, тарихда илк бор жаҳон чемпиони бўлишди. Иккинчи ўринда Англия, учинчи ўринда Швеция. Учала соврин ҳам Европа мамлакатларига насиб этди.
Эслатиб ўтамиз, Испания ва Англия терма жамоалари илк бор жаҳон чемпионати финалида ўйнашди. Бунгача испаниялик қизларнинг энг яхши ютуғи 1/8 финал эди. Инглиз қизлари эса 2015 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медалини қўлга киритган.
Бу йилги жаҳон чемпионати Австралия ва Янги Зеландияда бўлиб ўтди.