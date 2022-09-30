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      Қозоғистон Президенти

    Абай вилоятининг бир қатор фуқаролари давлат мукофотлари билан тақдирланди

    30 Сентябрь, 13:42

    SEMEY. Kazinform – Давлат раҳбари Абай вилоятининг бир қатор аҳолисини мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ўз фармони билан Қозоғистон Республикаси олдидаги муҳим ютуқлари ва алоҳида хизматлари учун Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлашга қарор қилди:

    «Парасат» орден билан

    Бекен Имаханов «Абай театри» КДҒК артисти;

    Амантай Муқатаев меҳнат фахрийси;

    «Құрмет» орден билан

    Светлана Александровна Пономарева «Семей цемент заводи» МЧЖ кранчиси;

    «Ерен еңбегі үшін» медали билан

    Михаил Михайлович Лебедев «Қайнар Агро» ДХ ирригация машиналари оператори;

    «Шапағат» медали билан

    Гулназ Қудайбергенқизи Нурғалиева «Көкпекті жолдары» МЧЖ директори тақдирланди.

    Мукофот Абай вилояти Қасим-Жомарт Тоқаев
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