Абай вилоятининг бир қатор фуқаролари давлат мукофотлари билан тақдирланди

SEMEY. Kazinform – Давлат раҳбари Абай вилоятининг бир қатор аҳолисини мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев ўз фармони билан Қозоғистон Республикаси олдидаги муҳим ютуқлари ва алоҳида хизматлари учун Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлашга қарор қилди:
«Парасат» орден билан
Бекен Имаханов «Абай театри» КДҒК артисти;
Амантай Муқатаев меҳнат фахрийси;
«Құрмет» орден билан
Светлана Александровна Пономарева «Семей цемент заводи» МЧЖ кранчиси;
«Ерен еңбегі үшін» медали билан
Михаил Михайлович Лебедев «Қайнар Агро» ДХ ирригация машиналари оператори;
«Шапағат» медали билан
Гулназ Қудайбергенқизи Нурғалиева «Көкпекті жолдары» МЧЖ директори тақдирланди.