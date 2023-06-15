Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Об-ҳаво маълумотлари:
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Ҳодиса

    Абай вилоятидаги ўрмон ёнғинини 4-5 кун ичида тўлиқ ўчириш мумкин — вазирлик

    15 Июнь, 14:45

    ASTANA. Kazinform – ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирининг биринчи ўринбосари Ибрагим Кулшимбаев Абай вилоятидаги ўрмон ёнғини қачон тўлиқ ўчирилиши мумкинлигини айтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    «Ҳозирги вақтда ёнғин назоратга олинди. Бу ҳақда кеча кечқурун соат 9 да хабар берган эдик. Бироқ, ёнғинни ўчириш ишлари давом этяпти. Оловни тўлиқ ўчириш учун бизда куч ва воситалар етарли. Ёнғиннинг умумий майдони 60 минг гектарни ташкил этди. Ёнғин тўлиқ ўчирилмаган. Лекин биз уни изоляция қилдик», – деди И. Кулшимбаев.

    Шунингдек, у ўрмон ёнғини қачон тўлиқ ўчирилиши мумкинлигини айтди.

    «Ёнғин яқин 4-5 кун ичида тўлиқ ўчирилиши мумкин», – деди вазир ўринбосари.

    Муаллиф: Руслан Ғаббасов

    Муаллиф:

    Жарасқан Нұрыбаев

    ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Абай вилояти Табиий офат
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    Хитойда кимё заводида портлаш юз берди
    Эронда чанг бўрони бўлиб, мингдан ортиқ одам касалхонага ётқизилган
    Бугун республиканинг аксарият ҳудудларида ёмғир ёғади - Қазгидромет
    БААда кўп қаватли бино бир неча дақиқада ёниб кетди
    Оммабоп
    1 Наоми Кэмпбелл 53 ёшида ўғил туғди
    2 Гладиаторлар каби: Маск ва Цукерберг Колизейда жанг қилишлари мумкин
    3 «ҚазТрансОйл» АЖ йил охиригача Германияга 1,2 миллион тонна нефть ташишни режалаштирмоқда
    4 Китоб ўқишнинг яна бир афзаллиги маълум қилинди
    5 Бошқирдистонда асаларилар тўдаси икки болага ҳужум қилди