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Абай вилоятидаги ўрмон ёнғинини 4-5 кун ичида тўлиқ ўчириш мумкин — вазирлик

Автор:  
Жарасқан Нұрыбаев
15 Июнь, 14:45
Абай вилоятидаги ўрмон ёнғинини 4-5 кун ичида тўлиқ ўчириш мумкин — вазирлик Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

ASTANA. Kazinform – ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирининг биринчи ўринбосари Ибрагим Кулшимбаев Абай вилоятидаги ўрмон ёнғини қачон тўлиқ ўчирилиши мумкинлигини айтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

«Ҳозирги вақтда ёнғин назоратга олинди. Бу ҳақда кеча кечқурун соат 9 да хабар берган эдик. Бироқ, ёнғинни ўчириш ишлари давом этяпти. Оловни тўлиқ ўчириш учун бизда куч ва воситалар етарли. Ёнғиннинг умумий майдони 60 минг гектарни ташкил этди. Ёнғин тўлиқ ўчирилмаган. Лекин биз уни изоляция қилдик», – деди И. Кулшимбаев.

Шунингдек, у ўрмон ёнғини қачон тўлиқ ўчирилиши мумкинлигини айтди.

«Ёнғин яқин 4-5 кун ичида тўлиқ ўчирилиши мумкин», – деди вазир ўринбосари.

Муаллиф: Руслан Ғаббасов

ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирлиги   Абай вилояти   Табиий офат  
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