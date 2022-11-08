Асосий сайтга ўтиш
    Валюталар курси:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Об-ҳаво маълумотлари:
Нур-Султон: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en 中文 ق ز
    • Главная  >
      Янгиликлар  >
      Қазгидромет

    8 ноябр куни Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида қор ва ёмғир ёғади

    8 Ноябрь, 07:14

    ASTANA. Kazinform – Қазгидромет 8 ноябр куни кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Атмосфера фронтларининг ўтиши муносабати билан Қозоғистон Республикасининг асосий қисмида ўзгарувчан об-ҳаво сақланиб қолади, ёғингарчилик ёмғир ва қор шаклида ёғади, Қозоғистон Республикасининг жануби ва жануби-шарқида кучли ёғингарчилик кутилади. Мамлакат бўйлаб туман тушиши, музлаш ва шамол кучайиши кутилмоқда.

    Туркистон, Жамбил, Алмати, Жетису вилоятининг тоғли ҳудудларида кучли ёғингарчилик (ёмғир, қор) ёғади.

    Муаллиф:

    Ляззат Сейданова

    Об-ҳаво
    Новости по теме
    Ўхшаш янгиликлар
    10-12 ноябр кунлари Қозоғистонда ўзгарувчан об-ҳаво давом этади
    Оммабоп
    1 Жаҳон бозорида нефт нархи пасайди
    2 БМТнинг Женевадаги бўлими директори Қозоғистоннинг халқаро ҳамжамиятдаги ҳолатига баҳо берди
    3 eGov mobileда ҳарбий билет қачон пайдо бўлади
    4 Осиё ўсмирлари рейтингида қозоғистонлик икки теннисчи етакчилик қилмоқда
    5 Қозоғистоннинг бир қатор ҳудудларида бўрон ҳақида огоҳлантириш эълон қилинди