SpaceX компаниясы микроспутнигі зымыран-тасығышын ұшырды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Сәрсенбі күні Американың SpaceX компаниясы Starlink 60 микроспутнигі бар Falcon 9 зымыран-тасығышын ұшырды. Көрсетілім компанияның сайтында жүргізіліп жатыр. Бұл турпалы ҚазАқпарат компания сайтына сілтеме жасап хабарлайды.

Зымыран Флорида штатының Канаверал мүйісіндегі ғарышайлағынан, АҚШ-тың Шығыс жағалауындағы жергілікті уақытпен сағат 04:28-де ұшырылды. Бастапқыда ұшырылуы 21 наурызға жоспарланған еді.

Зымыран-тасығыштың бірінші сатысы бұрын бес ұшырылумен қолданылған. SpaceX қызметкерлері Falcon 9-дың бұл элементін кезекті рет Жерге оралтуға ниетті. Старттан кейін бірнеше минут өткен соң саты автоматты режимде Атлант мұхитындағы Of Course I Still Love You («Әрине, мен сені әлі сүйемін») қалқыма платформасына бірсарынды түсірілетіні күтіліп отыр. Бұл технология компанияға кезекті тасығыштарды ұшыру құнын арзандатуға мүмкіндік беріп отыр.

2019 жылдың мамырында Starlink-тің алғашқы 60 аппараты ғарышқа шығарылған еді.