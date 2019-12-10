Президенттің Жастар жылының жабылу және Волонтер жылының басталу салтанатында сөйлеген сөзінің толық мәтіні

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жастар жылының жабылу және Волонтер жылының басталу салтанатына қатысты, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Ардақты жастар!

Бүгін ұлан-байтақ еліміздің түкпір-түкпірінен келген жастар елорда төрінде, Нұр-Сұлтан қаласында, халқымыздың құтты мекенінде бас қосып отыр.

Сіздермен Тәуелсіздік күні қарсаңында жүздесіп отырмыз.

Біз үшін бұдан асқан қастерлі әрі маңызды мереке жоқ.

Тәуелсіздігімізді нығайтып, Елімізді одан әрі өркендету – қазіргі ұрпақтың қасиетті борышы.

Сондықтан, біз сіздерге зор үміт артамыз.

Мемлекетіміздің келешегі – өздеріңіз!

Жаңа ғана жастардың бір топ өкілі түрлі өзекті тақырыптарда жақсы сөз сөйледі, ұтымды пікірлер айтты.

Мен барша жастарды мақтан тұтамын.

Биылғы жылдың мән-маңызы ерекше болды.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен барша ел болып Жастар жылын өткіздік.

Бәріміз білімді әрі бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу ісіне айрықша мән беріп отырмыз.

Жалпы, еліміздегі бастамалардың барлығы жас буынның жарқын болашағы үшін қолға алынды.

Жастарымыздың жан-жақты дамуына жағдай жасау – менің Президент ретіндегі басты міндеттерімнің бірі.

Сондықтан осы мәселе әрдайым менің назарымда болады.

Бүгінгі жастар – еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы, мемлекетіміздің мәртебесі.

Ұрпағын аялай білген халық іргелі жұртқа айналатыны белгілі.

Біз халқымызды әлемге танытқан ең асыл қасиеттерді сіздердің бойларыңыздан көргіміз келеді.

Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық білуге» деген өсиетін үнемі есте ұстау керек.

Жастар жылында өскелең ұрпақты қолдау үшін көптеген жұмыс атқарылды.

Осы маңызды жыл аясындағы жобаларды іске асыру кезінде даңғазалықтан бас тартып, нақты іспен айналыстық.

Мемлекеттік органдар бірнеше маңызды бағыттар бойынша жұмыс жүргізді.

Атап айтқанда, тұрғын үй, жұмыспен қамту, сапалы әрі қолжетімді білім беру ісін қолға алдық.

Еліміздің ірі қалаларында жұмысшы жастарға 9 мың пәтер беру туралы шешім қабылданды. Оны жалға алу құны айына 15 мың теңге ғана болады.

Биыл 5 мың азамат мемлекеттен грант алып, жас кәсіпкер атанды.

Алдағы үш жыл ішінде олардың саны 30 мыңға дейін көбейеді.

Осыған орай республикалық бюджеттен қосымша 5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлеміз.

Бұдан бөлек, 10 мың жас бизнесмен шағын несиенің арқасында өз өндірісін кеңейтті.

Соның басым көпшілігі аудан және ауыл тұрғындарына арналды.

Бұл бастамалар «Дипломмен – ауылға» бағдарламасына жаңа серпін берді.

Ауылды өркендетуге үлес қосқысы келетін жастарға 6 мыңнан астам жәрдемақы, баспана алу үшін 4 мыңға жуық несие бөлінді. Құрылыс отрядтары жанданып, 2 мыңдай студент жұмыспен қамтылды.

Осы жылы қолға алынған бастамалардың біразы орта мерзімге арналған.

«Жас кәсіпкер» және «Жас маман» жобалары «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына енгізіліп, қажетті қаржы бөлінді.

Биыл біз «Президенттік кадр резервін» жасақтаймыз. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» шыққан, бірнеше сынақтан өткен таңдаулы жастар осы тізімге енеді.

Бұған тек болашақта жоғары лауазымға ұсынылатын үміткерлер тобы деп қарауға болмайды.

Аталған жоба, ең алдымен, жігерлі жастарды елге шын ниетімен адал қызмет етуге ынталандыруы тиіс.

Өз ісін жетік білетін кәсіби мамандардың жаңа буынын қалыптастыру – басты міндет.

Сондай-ақ, биыл біз университет спартакиадаларының қозғалысын қайта жаңғырттық. Ұлттық спорт түрлерін қолдау және жас жазушылардың Әдебиет академиясын ашу үшін нақты жұмыстар атқарылуда.

Жалпы, қолға алынған барлық бастамалар өздеріңіз сияқты қайратты жастар үшін жасалып отыр.

Әрине, ойға алған нәрсенің бәрін бірдей жүзеге асырдық деп айтуға болмас. Бірақ, бұл жұмыстарды алдағы уақытта міндетті түрде жалғастырамыз.

Дорогие друзья!

Будущее любой нации – это вы, молодежь.

Успешность и перспективность страны легко определить по тому, насколько уверенно себя чувствуют ее молодые граждане.

Многие поколения наших предков лелеяли мечту о том, чтобы их потомки жили в независимом, свободном и благополучном государстве, трудились на благо своих семей, воспитывали детей, беззаветно служили Родине. Они мечтали о том, чтобы их потомки были по-настоящему счастливыми людьми.

И сегодня мы можем уверенно сказать, что для реализации этой мечты сделано многое, но еще не всё.

Вы, молодежь, – особенные. Вы представляете собой совершенно новый образ соотечественников, достойных уважения и даже восхищения.

Вам открыт весь мир. Жажда знаний должна заставлять вас постоянно двигаться вперед.

Сегодня молодые казахстанцы могут учиться в лучших университетах мира, работать в ведущих технологических компаниях, реализовывать проекты в передовых научных центрах.

Наша молодежь очень талантлива. Достижениями молодых казахстанцев сегодня восхищаются во всем мире. Новая волна наших музыкантов, режиссеров, ученых превращается в самый узнаваемый бренд Казахстана. Это, по сути, актив нашей Нации.

При этом вы должны осознавать свою ответственность за судьбу нашей независимой Родины, потому что ваше будущее неразрывно связано с судьбой нашего государства.

В конечном итоге, успех любой страны складывается из личных достижений ее граждан.

Если каждый из вас добьется поставленных перед собой целей, самореализуется, значит и государство будет успешным.

Очевидно, что в современном высококонкурентном мире успех никому не гарантирован по праву рождения.

Он требует постоянной работы, прежде всего, над собой, своими компетенциями. Образование – это, конечно, важно, но это всего лишь стартовая линия движения вперед. Учиться нужно всю жизнь.

Никогда не останавливайтесь. Каждое новое достижение – это новая точка отсчета, ведь потенциал человека безграничен.

Радует, что молодежь Казахстана имеет четкую гражданскую позицию по основным вопросам развития государства, открыто ее выражает. И никаких препятствий выражению позиций молодежи по тем или иным актуальным вопросам нашей государственной, общественной жизни никогда не будет. Я считаю, это правильный подход.

Мы будем всегда прислушиваться к нашим молодым соотечественникам.

Надо помнить непреложную истину: Независимость страны, ее территориальную целостность следует отстаивать только разумной, внутренней и внешней политикой, а не голосованием в международных организациях.

Народ может сохранить свою независимость только в рамках сильного, сплоченного государства.

Поэтому, при всем многообразии мнений, главное – не ослабить фундамент, на котором стоит Независимый Казахстан.

А это единство и ответственность всех граждан за будущее страны.

Именно молодые казахстанцы должны идти в авангарде патриотизма.

Формула отечественного патриотизма четкая, ясная – знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность, работоспособность.

Праздный, лицемерный человек никогда не станет патриотом.

Уверен, в этом зале собрались настоящие патриоты, которые хорошо знают достойную историю нашего народа, чтят нашу государственность и стремятся к большим целям.

Со своей стороны государство будет всячески поддерживать молодежь во всех ее начинаниях.

Құрметті жастар!

Алдағы кезеңде мемлекеттік органдар жастарға қолдау көрсету үшін бірқатар міндеттерге баса назар аударуы қажет.

Ең алдымен, бізге «Жастар саясаты туралы» жаңа кешенді бағдарлама керек деп санаймын .

Онда қазіргі жаһандық үрдістер мен жастардың сұраныстары жан-жақты ескерілуі тиіс.

Жастар саясаты жөніндегі жалпы тұжырымдама 20 жыл бұрын әзірленген.

Қазіргі уақытта осы салада түрлі бағыттағы бағдарламалар өте көп. Сондықтан жастар саясатына кешенді көзқарас керек.

Жаңа бағдарлама арқылы жастарға сапалы білім беру, жұмысқа тұру, қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету тетіктерін ұсыну керек.

Жастардың кәсіби біліктілігін арттыруға жағдай жасалуы қажет.

Құжатта жас буынға арналған тиімді әрі ашық әлеуметтік мүмкіндіктер көрсетілуі керек.

Барлық елді мекендердегі спорт және мәдениет нысандары жастарға қолжетімді болуы тиіс.

Үкімет келесі жылы осы бағдарламаны дайындап, оның негізінде 2021 жылы заң жобасын әзірлеуі қажет.

Почему следует принять единую комплексную программу по поддержке молодежи?

В настоящее время реализуется множество важных проектов – «Жасыл ел», «С дипломом – в село!», «Молодежная практика», «Серпін» и другие.

Все они, безусловно, доказали свою востребованность. Однако молодые люди порой теряются в их механизмах и возможностях, затрудняются отличать их друг от друга. Ведь это правда.

Единая программа охватит все категории молодежи и будет направлена на решение актуальных проблем подрастающего поколения.

Самое главное, ее механизмы должны быть простыми и понятными для наших молодых граждан.

Каждый должен знать, где и какие возможности имеются в Казахстане для личностного и профессионального роста, трудоустройства или приобретения жилья.

Следует создать удобный и понятный механизм навигации, ознакомления и использования этих возможностей с помощью инструментов Электронного правительства.

Важно усилить работу молодежных организаций .

В стране, к сожалению, растет число так называемой NEET-молодежи, которая не учится и не работает. И не хочет делать ни того, ни другого.

Согласно данным социологов, свыше 20 % опрошенных молодых людей вынуждены сидеть дома после окончания школы.

При этом трое из четырех молодых людей никак не участвуют в общественной жизни и ничего не знают о программах поддержки молодежи.

О молодежных ресурсных центрах в регионах знает менее четверти молодых людей, а обращалось к ним всего 5 %. Это правда.

Молодежные организации должны заниматься прежде всего этой категорией молодых людей.

Недостаток креативного подхода у действующих объединений способствует попаданию некоторых молодых казахстанцев под влияние безответственных, а иногда и деструктивных движений.

В нашей стране свобода совести гарантирована Конституцией. Но следует помнить, что Казахстан согласно Основному закону является светским государством.

Глубокая вера во всемогущество Всевышнего должна способствовать духовному самосовершенствованию наших граждан, особенно, молодых людей, а не выставляться напоказ.

Крайне важно, чтобы все мероприятия молодежных движений имели целевой характер, были адресно ориентированными, а не проводились для галочки.

Нужны реальные общественные инициативы и проекты, на деле решающие конкретные проблемы молодых граждан.

Жастар саясаты туралы айтқанда, отбасы институтын ұмытпауымыз керек .

Бұл дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарды және ұрпақтар сабақтастығын сақтау үшін өте маңызды.

Өкінішке қарай, қазіргі таңда ажырасу фактілері осы саладағы түйткілді мәселенің біріне айналды.

Бұған әлі күнге дейін баса мән берілмей отыр.

Халқымызда «Отан отбасынан басталады» деген қанатты сөз бар.

Әрбір отбасын сақтау – Отанымыздың берік болуының кепілі.

Жас шаңырақ бақыт бесігіне айналуы тиіс.

Олардың әрқайсысына тұтастық пен татулықтың дәстүрін орнықтыруымыз керек.

Зиялы қауым өкілдері мен ұстаздар жастар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, отбасы құндылықтарын дәріптеуі қажет.

Мұның мемлекет үшін маңызы өте зор.

Жастарды тәрбиелеу ісінде ата-аналарға да зор жауапкершілік жүктеледі.

Сондай-ақ, біз жасөспірімдерге ерекше көңіл бөлуіміз керек.

Елімізде 14 жасқа дейінгі балалардың саны соңғы 5 жыл ішінде шамамен 1 миллионға көбейді.

Қазір олардың саны 5 миллионнан асты.

Жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау және зорлық-зомбылықтан қорғау мәселесі күн тәртібінен түспей тұр.

Бізге бұл бағытта нақты шаралар қабылдау қажет.

Еще одной ключевой задачей является повышение качества и доступности образования .

По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», сегодня около 60 % выпускников вузов не могут устроиться на работу по специальности. Это говорит о качестве нашего образования.

Мы знаем, что даже в период учебы молодые люди подрабатывают преимущественно не по своему профилю.

Подрабатывать – это хорошо. Но желательно, конечно, подрабатывать по своей специальности.

Соответственно, их учеба и трудовая деятельность развиваются в параллельных мирах.

Значительно возрастает потребность молодежи в дистанционном обучении ввиду стремительного развития технологий и распространения цифровых навыков.

Мы должны продолжить работу по созданию Открытого университета.

Идея Елбасы о создании в каждом регионе хотя бы одного мощного ВУЗа и двух колледжей высокого уровня решит множество проблем.

Молодежи незачем будет мигрировать и искать престижные места обучения вдали от дома. Они непременно найдут применение своим знаниям и умениям.

В то же время Правительство должно принять самые строгие меры в отношении вузов, в том числе частных, которые превратились, будем откровенны, в конторы по печатанию и выдаче дипломов.

Девальвируется, дискредитируется вся система высшего образования! Подрывается репутация нашего государства!

Я знаю, что одним из актуальных вопросов является повышение стипендий студентам вузов .

Этот вопрос остался без внимания, и стипендия не повышалась с 2016 года. Но этому были объективные причины.

Поэтому для поддержки студентов я принял решение с 1 января 2020 года поднять на 25 % стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры – в целом это коснется около 130 тысяч человек.

Аналогичную поддержку мы оказываем и студентам колледжей.

Как вы помните, с сентября этого года на 30 % повышены стипендии 122 тысячам учащихся, получающим рабочие специальности.

По моему поручению Правительство с января 2020 года увеличит на 25 % стипендии студентов колледжей, получающих среднее специальное образование. Это еще 100 тысяч человек.

Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших студентов.

В целом, решение отмеченных задач станет основой действий государственных органов в предстоящий период.

Уважаемые друзья!

Следующий год объявлен мной Годом волонтера . Об этом сегодня говорилось. По сути, Год молодежи продолжает свое развитие.

Принято считать, что волонтерство – это движение, зародившееся на Западе, и к нам, мол, не имеет никакого отношения.

Но все мы знаем, что сама суть добровольчества – делать что-то из благих намерений – соответствует нашим национальным традициям и ценностям.

Волонтерство – это не просто бесплатная работа, а показатель ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему. По данным ООН, вклад волонтерства в мировую экономику составляет более 400 млрд. долларов ежегодно.

Ошибочно воспринимать его лишь как разовые субботники и экологические мероприятия-челленджи. Хотя они важны и необходимы, и поэтому мною поддерживаются.

Волонтерство – это системная и постоянная деятельность. И, если хотите, это зов души и образ жизни.

В нашем внимании и заботе нуждается не только природа, но и окружающие нас люди.

В стране около 700 тысяч людей с ограниченными возможностями. На их поддержку государство направило в этом году свыше 34 миллиардов тенге.

В то же время не всегда вопрос заключается лишь в финансировании.

Чтобы всем этим людям уделить внимание хотя бы 2 часа в неделю, каждому из трудоспособных граждан нужно посвятить социальному волонтерству всего 10 часов в год. Это не так уж много. Но желательно, чтобы было больше.

Волонтерство необходимо развивать не только в национальном масштабе, но и в каждом отдельном городе или селе.

Волонтеры могут украсить детскую площадку, убрать подъезд, очистить территорию от мусора, помочь пожилым людям или людям с особыми потребностями. Да мало ли подобных дел в нашей стране?! И такими делами наши волонтеры уже занимаются, и я выражаю им сердечную благодарность.

Отдельные шаги слагаются в большое и благородное движение.

Предлагаю все наши волонтерские проекты предстоящего года объединить в следующие направления.

В рамках, например, проекта «Сабақтастық» волонтеры могут взять шефство над детьми из детских домов.

Через направление «Саулық» будет развиваться медицинское волонтерство – оказание помощи в уходе за больными.

Проект «Таза әлем» – это защита окружающей среды, очистка рек и лесов, посадка деревьев, обучение сортировке мусора.

Направление «Асыл Мұра» привлечет волонтеров к сохранению материального и духовного культурно-исторического наследия нашего народа.

Направление «Қамқор» нацелено на работу добровольцев в домах престарелых.

«Білім» – волонтерская помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамотности.

А проект «Үміт», в свете 75-летия победы во Второй мировой войне можно будет ориентировать на поиск документов, повествующих о подвигах наших соотечественников.

Необходимо также активно привлекать волонтеров-юристов к работе по повышению правовой грамотности населения и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам.

По каждому из направлений государство выделит гранты для точечной поддержки НПО.

Важно внедрить методологию зачета волонтерских часов в трудовом стаже. В особенности это касается тех, кто работает в этой сфере на постоянной основе.

Считаю, что студентам-волонтерам можно увеличить стипендию. Я думаю, что Правительство решит этот вопрос.

А для тех, кто учится на коммерческих направлениях, следует внедрить систему «Социальных студенческих кредитов». Это даст право засчитать некоторые академические кредиты за счет волонтерских часов. Хороший стимул, между прочим.

Важно усовершенствовать работу онлайн-платформы волонтерства, которая уже создана.

Следует развивать корпоративное волонтерство. Думаю, несколько часов в рамках рабочей недели работники крупных компаний вполне смогут посвящать безвозмездной помощи обществу.

Государственный аппарат и национальные компании могут начать с себя, внедряя корпоративное волонтерство.

Волонтер жылы баршамызға, әсіресе жастарға үлкен жауапкершілік жүктейді.

Сондықтан сіздерді осы игі бастамаға белсенді атсалысуға шақырамын.

Жастарымыз мұқтаж жандарға көмек қолын созуға әрдайым дайын болуы керек.

Дана халқымыз «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» деген. Қайырымдылық пен мейірімділік – қанымызға сіңген қасиет.

Қазақта Асар жасап, бір-біріне көмектесіп, қолдау көрсету дәстүрі бар.

Оның волонтерлікпен үндесетіні сөзсіз. Сондықтан алдағы жылы сол дәстүрді заманға сай қайта жаңғыртуымыз қажет.

Осы жалпыұлттық бастаманың негізгі қозғаушы күші – сіздер. Бұл істе біз белсенді жастарымызға зор сенім артамыз.

Елге қызмет ету тек білімді ғана емес, намысты да талап етеді. Жас ұрпақтың ар-намысы жоғары болса, мемлекетіміздің мәртебесі биік болады.

Қазіргі жастар Бауыржан Момышұлының «Отан үшін отқа түс – күймейсің!» деген сөзін берік ұстануы керек. Өйткені, Тәуелсіз Қазақстанның тұғырлы тірегі, үкілі үміті, берік қалқаны – өздеріңіз.

Қайратты жастарымыз көп болса, мемлекетіміздің болашағы баянды болады деп сенемін.

Баршаңыз аман болыңыздар!

Уважаемые друзья!

По сегодняшнему случаю мною принято решение наградить самых активных молодых людей государственными наградами, а также моими благодарственными письмами. Но не думайте, что этим дело заканчивается. Год волонтера наступает примерно через месяц. Большие дела ожидают всех вас и и всех нас.