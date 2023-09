Президент сапары: Қазақстан мен Вьетнам не туралы келісті

АСТАНА. ҚазАқпарат - Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Вьетнамға барды. Бұл Қазақстан Президентінің Вьетнамға соңғы 12 жылдағы алғашқы сапары болып отыр. Екі ел арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнаған 30 жылдан астам уақытта Қазақстан мен Вьетнам көп саладағы байланысты жолға қойды. Жыл сайын тауар айналымы да, импорт пен экспорт көлемі де айтарлықтай артып келеді. Мәселен, Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сауда көлемі 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында 610,9 миллион АҚШ долларын құрап, өткен жылдың бірінші жартыжылдығымен (174,7 млн доллар) салыстырғанда 3,5 есе өсті. Осылайша, экспортталатын тауарлар саны да артып келеді. Президенттің сапары барысында мәлім болғандай, жыл соңына дейін тауар айналымын 1 млрд долларға жеткізу көзделіп отыр.

Жалпы екі елдің қарым-қатынасы, тауар айналымы, визасыз режим, инвестиция, сондай-ақ сапар барысында қандай құжаттарға қол қойылғаны жөнінде ҚазАқпарат сарапшысының материалынан оқи аласыз.

Вьетнам – Азия елдері ішінде жымдам дамып келе жатқан мемлекет

Вьетнам – Азияның оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Қытаймен, ал батысында Камбоджа және Лаоспен шектеседі. Ел аумағы 5 географиялық аймаққа бөлінген. Вьетнамның көп бөлігін өзен-көлдер мен тау-төбешіктер алып жатыр. 2021 жылғы дерек бойынша, халық саны 97 млн-нан асқан.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Жалпы Вьетнам экономикасы – Азия елдері арасында ең жылдам дамып келе жатқан экономикалардың бірі. ЖІӨ-нің орташа жылдық өсу қарқыны шамамен 6,5%-ды құрайды. Халық санының тұрақты өсуі әрі тұрғындар әл-ауқатының артуының арқасында Вьетнам ұзақмерзімді перспективада тартымды нарыққа айналып отыр. 2021 жылы ЖІӨ деңгейі 352 миллиард АҚШ долларынан асқанын атап өту керек.

Ел экономикасының басым бағыттары – энергетика, өңдеу өнеркәсібі, жоғары технологиялық өнеркәсіп (электроника), тау-кен өндіру, металлургия және химия өнеркәсібі. Ауыл шаруашылығы (оның ішінде орман және балық шаруашылығы) ел экономикасының маңызды саласы болып қала береді. Мұнда жұмыс күшінің шамамен 40%-ы еңбек етеді, ал халықтың 65%-ы ауылды елді мекендерде тұрады.

Әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Ерсұлтан Жансейітов те түрлі оқиғаларға қарамастан, ел экономикасы тұрақты түрде өсіп келе жатыр деп есептейді.

«Вьетнам - экономикасы қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Коронавирус пандемиясы мен Шығыс Украинадағы жағдайға қарамастан, 2022 жылы ішкі өсімі 8%-дан асты. Дүниежүзілік банк пен басқа да халықаралық ұйымдардың болжамы бойынша, ЖІӨ өсімі 6,5 пайыз шамасында болады деп болжанды. Алайда іс жүзінде ел экономикасы қарқынды түрде өсім көрсетіп отыр. Ең бастысы, тұрақты түрде өсіп келе жатыр», - деп атап өтті ол.

Вьетнам – Қазақстанның Оңтүстік-Шығыс Азиядағы негізгі серіктестерінің бірі

Вьетнам – еліміздің Оңтүстік-Шығыс Азиядағы негізгі серіктестерінің бірі. Қос ел арасында өзара сенім мен қолдауға негізделген достық қарым-қатынастар орнатылды. Мәселен, биылғы маусым айында Қазақстан мен Вьетнам арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарға 31 жыл толды. Осыдан 32 жыл бұрын, яғни 1991 жылы 27 желтоқсанда Вьетнам Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады, ал 1992 жылы 29 маусымда екі ел арасында дипломатиялық қатынастар орнатылған болатын.

Фото: t.me/aqorda_resmi

2011 жылы сол кездегі Президент Нұрсұлтан Назарбаев Вьетнамға ресми сапармен барды. Ал бір жыл өткеннен кейін Вьетнам басшысы Чыонг Тан Шанг Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген еді. Содан бері екі ел арасындағы қарым-қатынас түрлі салада қарқын ала бастады.

Қазақстан-Вьетнам: сауда көлемі 3,5 есе артты

Қазақстан мен Вьетнам арасындағы сауда көлемі 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында 610,9 миллион АҚШ долларын құрап, 2022 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 3,5 есе артты. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында бұл көрсеткіш 174,7 миллион АҚШ долларын құраған еді.

Ал Қазақстаннан экспорт көлемі 4,7 есе немесе 24,6 миллион АҚШ долларынан 117,7 миллионға, импорт көлемі 3,3 есеге немесе 150,1 миллион АҚШ долларынан 494,2 миллионға дейін артты.