Мемлекет басшысының Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚазАқпарат Ақордаға сілтеме жасай отырып Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінің толық мәтінін жариялайды.

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Құрметті әріптестер!

Біз баяндамаларды тыңдап болдық. Енді алдағы міндеттерге көшейік.

Басты мақсатымыз – коронавирус пандемиясы мен оның салдарын жою. Бұған дейін сөз алғандар жұмыстағы оң нәтижелер туралы айтты. Сондықтан, бірден негізгі міндеттерге және жіберілген қателіктерді түзету үшін атқарылатын жұмыстарға тоқталамын.

БІРІНШІ . Экономикалық белсенділікті қолдау.

Пандемия мен карантин шектеулері, сауда қатынастарының бұзылуы елдегі іскерлік белсенділікке кері әсерін тигізді. Көптеген ірі кәсіпорындардың көрсеткіші төмендеді. Әсіресе, шағын және орта бизнес қатты зардап шегуде. Былтыр дағдарысқа қарсы бірқатар шаралар қабылданды. Оның ауқымы аса зор болғаны және жедел жүзеге асырылғаны баршаңызға белгілі. Бизнестің сұранысына ие болып отырған маңызды шаралар осы жылдың соңына дейін ұзартылды.

Шағын және орта бизнес халықтың үштен біріне жұмыс тауып беріп отыр. Бір сөзбен айтқанда, оның ахуалы қандай болса – халықтың жағдайы да сондай. Биыл шағын және орта бизнеске қолдау көрсету ең басты назарда болуға тиіс. Үкіметке «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, бір айдың ішінде осыған қажетті іс-шаралар топтамасын әзірлеуді тапсырамын.

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы – халықты жұмыспен қамтудың негізгі құралы. Оның «Бастау-бизнес» бағыты бойынша 150 мыңнан астам адам оқып шықты. Бірақ, тек 10 пайызы несиеге, 19 пайызы грантқа ие болды. 100 мыңнан астам адам мемлекет қолдауынан тыс қалды. Әсіресе, бағдарламаның ауылдағы түлектеріне қаржы жетпей жатыр. Себебі, ауылда банктер мен даму институттарының бөлімшелері жоқ. Сондықтан, бағдарламаның қаржы көлемін ғана емес, оны жүзеге асыру ұстанымдары мен тетіктерін қайта қарауымыз керек. Оған білікті микроқаржы ұйымдарының белсенді қатысуын қамтамасыз ету – Үкіметтің міндеті. Халыққа берілетін шағын несиелердің ставкасы 6 пайыздан аспауға тиіс.

Далее. Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Это вроде бы понятно. Но на самом деле ситуация зачастую выглядит иначе.

Я поручал Правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно.

За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил 12,5 триллиона тенге. Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно 6,5 триллиона тенге, или 52 %.

Меньше всего средств на закуп отечественных товаров и услуг тратят государственные органы. Местное содержание у них составило только 30 %.

В рамках реализации инфраструктурных программ госорганы должны были достигнуть 90 % уровня по этому показателю. По факту – казахстанское содержание обеспечено только на 83 %.

В проектах «Нұрлы жер» невыполнение поручения допущено в восьми регионах. Худшие результаты: в столице – 59 %, Туркестанской и Павлодарской областях – 64 % и 61 % соответственно.

В рамках «Дорожной карты занятости» доля местного содержания составила 87 %. Нарушение плановых показателей допущено в семи регионах. Наиболее значительные отклонения зафиксированы в трех областях: Алматинской – 60 %, Кызылординской – 73 % и Мангистауской – 80 %.

Хочу еще раз подчеркнуть – задачу по увеличению доли казахстанского содержания никто не снимал.

Субсидировать импорт триллионами бюджетных средств мы не имеем права. Поэтому администраторы бюджета будут нести персональную ответственность.

При этом нам не нужны дутые цифры. Важен правильный счет. Имеется информация, что в «зачет» часто относится любая продукция юридического лица, зарегистрированного в Казахстане. И не важно – поставил он собственный товар или импортный.

Поручаю Мининдустрии перепроверить заявленные цифры в соответствии с утвержденными методиками.

Стоит отметить и положительные примеры. В период пандемии холдинг «Самрук-Казына» начал применять практику заключения долгосрочных оффтейк-контрактов в обмен на обязательство сохранять рабочие места. В результате было поддержано более 200 тысяч рабочих мест.

Однако в госзакупках этот эффективный инструмент применяется недостаточно активно. Поручаю до 1 сентября утвердить Комплексный план по созданию и расширению производств через оффтейк-контракты, то есть через систему гарантированного закупа продукции.

Предстоит провести работу по широкому использованию категорийных закупок и других механизмов стимулирования местного производства. Прошу Нацпалату «Атамекен» подключиться к этому процессу.

Еще один важный аспект. С 1 января текущего года вступили в силу жесткие требования ВТО по ограничению поддержки отечественного бизнеса. Правительству и Палате предстоит выработать новые меры с учетом требований этой организации.

Я всегда говорил, что государство будет всесторонне поддерживать добросовестный бизнес. В условиях пандемии мы оказываем рекордную, беспрецедентную поддержку казахстанскому автопрому, стройиндустрии.

Выросли продажи новых автомобилей, домов и квартир. Соответственно выросли объемы выручки заводов, крупных строительных компаний.

В то же время мы вправе рассчитывать на соответствующую отдачу от бизнеса. Госпомощь оказывается для того, чтобы росло благосостояние в первую очередь работников и граждан в целом.

Мы должны понимать, насколько продуктивны применяемые подходы. Прошу Правительство ускорить анализ эффективности мер государственной поддержки.

ЕКІНШІ . Жұмыспен қамту мәселесі.

Біз жұмыспен қамтудың жол картасын қабылдап, оған 1 триллион теңге бөлдік. Бұл қаржының 98,2 пайызы игерілді. Бағдарлама халықты еңбекпен қамтып, іскерлік белсенділікті қолдау үшін маңызды рөл атқарды. Алайда, ондаған және жүздеген мың жұмыс орны ашылғаны туралы ақпаратты тексергенде, ол зейнетақы және салық төлемдерімен сәйкес келе бермейді. Азаматтарды қағаз жүзінде ғана жұмысқа орналастыру белең алып отыр. Бірыңғай ақпараттық жүйеге бір адам туралы мәлімет қайта-қайта енгізіледі. Дәл осындай 15 мың жағдай тіркелген.

Жұмысқа орналасты деген адамдардың үштен бірі зейнетақы қорына қаржы аудармаған болып шықты. Мұндай жағдай, әсіресе, Түркістан (79 %), Қызылорда (43 %) және Жамбыл облыстарында (36 %) анықталып отыр. Жалпы, еңбекпен қамтылғандардың 40 пайызға жуығы «көлеңкеде» қалып қойған.

Мен бұған дейін осындай есептерді автоматты түрде қайта тексеру тәсілдерін енгізу туралы тапсырма бердім. Алайда, Мемлекеттік кірістер комитеті мен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бұл тапсырманы әлі орындаған жоқ.

Дағдарысқа қарсы шаралардың тағы бір кемшілігі – бюджетке түсетін салықтың аздығы. «Жұмыспен қамтудың жол картасына» бөлінген 1 триллионнан небәрі 5,5 миллиард теңге салық төленген. Бұл – жарты-ақ пайыз деген сөз! Мемлекеттік кіріске жауапты органдар мәселені қатаң бақылауға алуы керек. Қажет болса, құқық қорғау органдарын да осы жұмысқа тартамыз.

ТРЕТЬЕ . Перенастройка системных политик.

Кризис ярко высветил застарелые проблемы национальной экономики.

Одна из важнейших системных политик – налоговая, она должна стимулировать формирование новой структуры экономики. Экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях, встроенной в цепочки добавленной стоимости.

В рамках антикризисных предоставили широкий спектр налоговых стимулов. Все они оправдали себя. Сейчас, в период восстановительного роста, Правительству следует выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях.

Крайне важен вопрос и налогового администрирования.

В последние месяцы участились жалобы предпринимателей на налоговые органы. За минимальную задолженность блокируются счета, постоянно зависает система приема отчетности, без должных оснований ограничивается экспорт и так далее.

В целях исполнения бюджета за счет авансовых платежей на добросовестных предпринимателей оказывается давление. Следует прекратить эту практику.

Поручаю Правительству совместно с НПП «Атамекен» разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. Оно должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн.

В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и POS-терминалов.

Налоговые и таможенные поступления являются основной статьей дохода в республиканском бюджете.

При этом ее доля в общей сумме доходов в 2020 году сократилась до 47 %. Годом ранее она достигала 65 %. Отмечается низкий уровень собираемости таможенных платежей.

Широко применяется практика недостоверного декларирования. Только на границе с Китаем количество таких фактов составило около 50 тысяч. И это в период пандемии и повсеместных локдаунов. Расхождения в зеркальной статистике с Китаем – более 5 миллиардов долларов.

Контрабанда – это не только неуплаченные налоги. Это прямая угроза отечественной промышленности, здоровью граждан, окружающей среде.

Можно констатировать, что одна из важнейших системных политик государства – таможенно-тарифная – недостаточно эффективна.

Поручаю Правительству разработать Комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября текущего года.

Программа должна предусматривать кардинальное улучшение таможенного администрирования, совершенствование техрегулирования, экспортного и иных видов госконтроля на границе.

Предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками. По официальным оценкам около четверти ВВП, а по данным Всемирного банка – 40 %, находится в «серой» зоне. Обороты преступных групп, занимающихся обналичиванием, иными нелегальными способами получения доходов, исчисляются триллионами тенге.

В 2019 году мы присоединили к Комитету финмониторинга Службу экономических расследований. Это дало положительный эффект.

В прошлом году было возбуждено рекордное число дел в отношении ОПГ в сфере теневой экономики. Пресечена деятельность 73 преступных групп, снижен объем обналичивания денег. Но это только начало работы.

Для сохранения позитивной динамики необходимо повысить статус данного подразделения, создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте. Это повысит автономность принятия решений, исключит конфликт интересов.

Данное ведомство совместно с Правительством и другими органами должно приступить к реализации мер по борьбе против «теневой» экономики. К 2025 году она не должна превышать 15 %. Это очень серьезная задача, которая стоит перед Правительством в целом и, конечно, перед вновь создаваемым Агентством.

В части вывода капитала ожидаю четкого исполнения моих поручений по обложению налогами средств, выводящихся в оффшоры.

Особое внимание надо уделить пресечению фактов заимствований по завышенным ставкам, в том числе в рамках внутрикорпоративных отношений.

Следующий системный вопрос – бюджетная политика.

Кризис вновь показал, что в условиях новой реальности жить нужно по средствам. Требуется провести реальное сокращение непродуктивных затрат.

Правительство провело неплохую работу по сокращению расходов на форумы, имиджевые услуги, покупку транспорта и мебели. Но этого пока недостаточно.

Огромный объем неэффективно планируемых и используемых средств заложен в капитальных затратах. Администраторами бюджетных программ планируются ненужные проекты, готовятся за десятки и сотни миллионов ТЭО и ПСД с раздутой сметой.

Затем припирают Минфин к стенке: «деньги на ПСД потрачены, дайте деньги на сам объект». Так дело не пойдет.

Поручение по этому поводу я давал. Жду системных решений по данному вопросу. Более 90 % всех нарушений в этой сфере приходится именно на неэффективное планирование.

Требуется внедрять механизмы, не позволяющие завышать цены на этапе планирования расходов. Следует сделать использование сервиса «Единое окно закупок» частью бюджетного процесса.

Недостаточно активно ведется работа по централизации вспомогательных функций, таких как бухгалтерия, кадры, закупки и других. Создание общих центров обслуживания в структуре «Самрук-Казына» дало миллиарды экономии. Следует распространить данный опыт на государственный сектор.

Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год.

В ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта. И этот опыт у нас используется в ряде учреждений, в частности, в акимате столицы. Такой подход прошел успешную апробацию и в фонде «Самрук-Казына».

Это позволило значительно сократить число служебных автомашин, снизить административные расходы на 1,5 миллиарда тенге.

Поручаю Правительству совместно с Управлением делами Президента внести предложения по новой схеме обеспечения руководителей госорганов служебным автотранспортом, который нуждается в серьезном сокращении.

Многие вопросы государственного развития можно решать за счет частных инвестиций. Однако здесь наблюдается стагнация. Во многом это связано с низким инвестиционным циклом. Вместе с тем есть вопросы и к нашим институтам.

Одна из главных проблем заключается в разобщенности действий министерств, акиматов, нацкомпаний и других субъектов. В стране действует сложная многоуровневая модель управления инвестициями.

Поручаю вновь назначенному заместителю Премьер-министра - министру иностранных дел до конца февраля внести конкретные предложения по реформированию системы управления инвестициями.

Яркий пример низкой эффективности – наши свободные экономические зоны. Об этом я уже говорил, но вынужден повторяться.

Сегодня действуют 13 СЭЗ, а в прошлом году хотели создать еще две. При этом их наполняемость проектами осталась на низком уровне – в целом всего 52 %. По каждой из них следует провести анализ целесообразности, выработать новую модель функционирования.

Хочу подчеркнуть: акимы, не занимающиеся реальным развитием своих СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто закроем такие зоны и не будем тратить на них бюджетные деньги. Эту проблему нам нужно решить в самое ближайшее время – в 1 квартале этого года. Нужно провести очень серьезный анализ.

Второй источник инвестиций в восстановление экономики – кредиты банков и фондовый рынок. Однако он также «хромает на обе ноги».

Устойчивое снижение инфляции, стабилизация инфляционных и девальвационных ожиданий являются важным условием для смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому Правительству и Нацбанку следует вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6 % в 2021-2022 годах и снизить ее до 3-4 % в 2025 году.

Устойчивость финансового сектора является определяющим фактором развития экономики. В прошлом году была завершена независимая оценка качества активов (AQR) банков. Проведено комплексное стресс-тестирование. Выработаны индивидуальные планы по обеспечению финансовой устойчивости. Не всем банкам это помогло.

Поручаю Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить контроль за неукоснительным исполнением банками и их акционерами индивидуальных планов мероприятий.

Хочу завершить этот блок поручений одним из самых острых вопросов, который должен стать приоритетным в деятельности всего госаппарата. Это развитие конкуренции.

Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Где-то это созданные государством единые операторы, где-то – просто частные монополии.

Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур. Всего их у нас около 50.

Свои предложения внесите мне к 1 июня. Потом решим, что делать: либо лишить их такого статуса, либо вовсе закрыть.

Поручаю Правительству и Агентству в срок до 1 января 2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции.

До завершения анализа и принятия Закона запрещаю создавать государственных и частных операторов.

Упомянутый закон должен регулировать, в том числе, создание равных условий для субъектов рынка, доступ к критической инфраструктуре, магистральным сетям и так далее.

Ко мне поступает множество жалоб от предпринимателей на частных владельцев подъездных путей к железнодорожным линиям. Пишут, что невозможно получить разрешение на проезд подвижного состава, а альтернативных путей нет. При приватизации этих участков ждали здоровой частной инициативы, а получили неуправляемого монополиста.

Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Генпрокуратурой проанализировать деятельность операторов подъездных путей на предмет наличия антиконкурентных действий и других нарушений.

Прошу также дать предложения по иным предприятиям, обеспечивающим доступ к «ключевым мощностям» в телекоммуникационной, энергетической, жилищно-коммунальной и других сферах.

ЧЕТВЕРТОЕ: Отраслевые политики.

Важнейшее значение приобрела задача обеспечения продовольственной безопасности. Ее решение невозможно без высокопроизводительного сельского хозяйства и конкурентоспособных перерабатывающих производств. Это уже аксиома.

За 11 месяцев прошлого года импорт продовольствия составил 3,6 миллиарда долларов, превысив годовой объем 2019 года на 9 %.

Вместе с тем мы не достигаем задекларированных показателей в рамках реализации Госпрограммы развития АПК на 2017-2021 годы.

В течение прошлого года, когда доходы населения сокращались, стоимость продовольствия, напротив, продолжала расти.

Принятые госорганами меры по сдерживанию цен, в том числе по льготному кредитованию торговых сетей и установлению торговых надбавок, не дали положительных результатов.

Цены на социально значимые продтовары выросли на 11 %. Их вклад в общую инфляцию составил более 60 %.

Правительству следует выработать комплекс мер по решению вышеуказанных проблем на основе рыночных механизмов.

Необходимо ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы, включающей в себя строительство 24 оптово-распределительных центров.

Сегодня, около 90 % импорта зеленых овощей приходится на Узбекистан. Кроме того, почти вся торговля этой страны с Россией также идет через нашу территорию.

В этой связи был инициирован проект Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия».

Создание центра должно «обелить» товарные потоки, дать возможность бизнесу зарабатывать стабильно и легально, а государству пополнять бюджет.

Эту идею Елбасы озвучил еще в марте 2018 года во время визита Президента Ш. Мирзиёева в нашу страну. За три года, кроме подписания Дорожной карты, реализация проекта так и не началась.

Поручаю Премьер-министру взять данный вопрос на личный контроль и ускорить создание Центра. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок.

Келесі мәселе. Ауыл шаруашылығын дамыту барысында жер қатынастары маңызды рөл атқаратыны белгілі. Биыл Жер кодексінің жекелеген нормаларына жарияланған мораторийдің мерзімі аяқталады. Осыған орай, Жер жөніндегі комиссияның жұмысын қайта жандандыру қажет. Ұсыныстар байыппен талқыланып, түбегейлі шешім қабылдануға тиіс. Үкіметке биылғы қараша айына дейін Жер кодексіне түзетулер енгізілуін қамтамасыз етуді тапсырамын.

Жайылымдар мәселесіне арнайы тоқталғым келеді. Бұл жерлер, ең алдымен, ауыл тұрғындарына қолжетімді болуы керек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты дұрыс ұйымдастырмай отыр. Соның салдарынан, ауыл тұрғындары мал жаятын жайылым таппай қиналуда. Әсіресе, Алматы, Түркістан облыстарынан арыз-шағымдар көп түсуде. Жайылымдардың 99 пайызы шаруа қожалықтарының иелігінде. Алайда, оның 36 пайызында ғана мал жайылады. Қалған 46 миллион гектар жайылымдық жер бос жатыр. Үкіметке Бас прокуратурамен бірлесіп, биылғы жылдың соңына дейін осындай жайылымдарды қайтарып алуды тапсырамын. Оны ауыл тұрғындарының игілігіне берген жөн.

Ауыл халқы экономика, өңірлік даму және тең мүмкіндік беру тұрғысынан жаңа әрі серпінді шешімдер күтіп отыр. Менің тапсырмаммен Агроөнеркәсіп кешені туралы ұлттық жоба әзірленіп жатыр. Алдағы бес жылда бұл мәселені шешуге тиіспіз. Оны алдағы маусымнан қалдырмай Реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысында қарауды тапсырамын.

Келесі мәселе. Су ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану – аса маңызды міндет. Бұл – ұлттық қауіпсіздік пен орнықты дамуды қамтамасыз ету мәселесі. Менің тапсырмам бойынша Су ресурстарын басқарудың ұлттық жобасы дайындалды. Оны қабылдап, қаржыландыру ісін тездету қажет.

Қазір Жайық өзені қатты суалып, экологиялық ахуалы күрт нашарлап барады. Былтырғы желтоқсанда Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының 2024 жылға дейінгі бағдарламасы қабылданды. Бұл құжаттың негізгі мақсаты – Жайық өзені аңғарының экожүйесін сақтау. Үкіметке оны сапалы жүзеге асыруды тапсырамын. Жалпы, су дипломатиясының жұмысын жандандыруымыз қажет.

Одним из важнейших условий дальнейшего развития страны является бесперебойная и надежная работа электроэнергетической системы.

В последнее время из-за исторической зависимости от энергосистем соседних стран участились случаи перебоев электроснабжения в южных регионах.

Произошедшая 10 января текущего года авария в энергосистеме западного Казахстана показала недостаточно надежную работу изолированной энергосистемы данного региона.

Поручаю Правительству и фонду «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки начать работу по усилению Южной зоны электроэнергетической системы, а также разработать схему усиления транзитных связей между западными областями страны.

В перспективе следует обеспечить их объединение с Единой электроэнергетической системой Казахстана.

Принимая во внимание прогнозируемый дефицит электрической мощности к 2027 году, поручаю Правительству разработать Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года.

Он должен учитывать не только внутренние аспекты – потребление, генерацию маневренных мощностей, увеличение доли экологически чистой энергии, но и планы по развитию энергосистем наших соседей.

На фоне активного продвижения в мире «зеленой повестки» эра нефтяной отрасли завершается. Большинство развитых стран приняли обязательство стать углеродно-нейтральными к 2050 году.

В этой связи необходимы новые стимулы для интенсивного освоения углеводородного сырья и пополнения Национального фонда.

Сегодня внутренний рынок природного газа по-прежнему чрезмерно зарегулирован. Это сдерживает увеличение ресурсной базы, инвестиции в геологоразведку и строительство газоперерабатывающих мощностей.

Активно растет потребительский рынок. К 2027 году ожидается рост потребления товарного газа до 26 миллиардов кубических метров. Существует риск возникновения дефицита.

Следует повысить эффективность работы Национального оператора в сфере газа и передать ему соответствующие функции от нацкомпании «Казмунайгаз». Требуются комплексные решения.

Поручаю Правительству совместно с фондом «Самрук-Казына» выработать новые подходы к регулированию рынка газа, а также принять меры по увеличению его ресурсной базы.

Следующее направление. Развитие нефтегазохимии позволит значительно диверсифицировать экономику нашей страны.

Однако Проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более 10 лет.

Правительство должно до 1 декабря текущего года принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов.

Далее. Развитие маневренных мощностей является важным условием развития ВИЭ и обеспечения энергетической безопасности страны.

Правительству совместно с местными исполнительными органами следует принять комплекс мер по привлечению инвесторов в проекты по строительству маневренной генерации.

Важно начать проекты по строительству газовой генерации на юге и ускорить развитие гидроэнергетики на юге и востоке страны.

Правительство должно заняться строительством газоперерабатывающего комплекса. В этих целях, в случае необходимости, предоставлять льготы, преференции инвесторам.

Следующий вопрос – цифровизация страны. Жизнь в условиях полного или частичного локдауна показала, что в этой сфере множество нерешённых задач.

В прошлом году я поручал повысить уровень цифровизации государственных услуг до 90 %. Согласно отчетам, он доведен до 93 %. Однако следует повышать не только номинальный процент охвата, но и уровень реального использования наиболее востребованных услуг по всей стране.

Сегодня 70 % граждан имеют смартфоны. Крупнейшие банки, интернет-площадки также стремительно растут именно за счет мобильных сервисов. Поэтому все должно перейти в смартфоны.

Госорганам предстоит обеспечить равнозначность юридического признания всех базовых документов в цифровом формате.

Правительством уже внедрена биометрическая идентификация для регистрации при получении госуслуг. Следует активно развить эту систему во всех отраслях экономики. С данным вопросом нужно разобраться в течение этого года.

Еще одна проблема населения – низкая реальная скорость и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет-связи по-прежнему далеки от декларируемых.

Поручаю Правительству проработать вопрос защиты прав потребителей в этой сфере и внедрения ответственности за значительное расхождение реальных параметров от заявленных.

С проникновением цифровых сервисов в нашу жизнь возрастают риски утечки персональных данных.

Именно поэтому до конца текущего года следует принять необходимые изменения в законодательство о персональных данных и их защите.

Тағы бір өзекті мәселе – экология саласы. Бұл – халықтың тұрмыс сапасына ықпал ететін өте маңызды сала. Бірақ, біздегі ахуал ойдағыдай деп айтуға болмайды. Сауалнама кезінде азаматтарымыздың 48 пайызы ғана экологиялық жағдайға көңіліміз толады деп жауап берген. Осыған орай, жаңа Экологиялық кодекс қабылданды. Бұл – жұртшылықтың талап-тілегін ескеріп дайындалған жүйелі әрі кешенді құжат. Сондай-ақ, кодекс озық халықаралық стандарттарға сай келеді.

Экологиялық қауіпсіздікті нығайтуға арналған тиімді бағдарламаларды жүзеге асырған жағдайда кәсіпорындар өндірістік қалдық үшін алынатын төлемнен босатылады. Үкімет және қоғам осы жұмыстың уақтылы және сапалы атқарылуын қатаң бақылауда ұстауға тиіс.

Сонымен қатар, менің тапсырмаммен 2 миллиард түп ағаш отырғызылады. Бұл азаматтарымыздың тарапынан кең қолдау тапқан бастама болды. Жалпы, бұл мәселеге немқұрайлы қарауға болмайды. Қоршаған ортаға ешқандай оң әсері жоқ, қаражатты құр игеруді көздейтін жасанды шараларға жол бермеу қажет. Сондықтан, ағаш отырғызуға лайықты орындарды анықтау үшін ғалымдармен және жұртшылықпен бірлесіп, кәсіби талдау жүргізген жөн.

Қоғамдық бақылау құралы ретінде интерактивті карта дайындау қажет. Сол арқылы экология саласында атқарылып жатқан жұмыстардың барысы мен тиімділігін қадағалауға болады.

Үкіметке 2021-2025 жылдарға арналған «Жасыл Қазақстан» Ұлттық жобасын әзірлеуді тапсырамын. Әсіресе, қоршаған ортаны қорғау ісіне қажетті барлық көрсеткіштерді цифрландыру – маңызды міндеттердің бірі.

ПЯТОЕ . Повышение доступности жилья.

Нами запущена жилищная программа «5-10-20». Она вызвала большой интерес со стороны населения, уже предоставлено более 5 тысяч займов.

В рамках этой программы в регионах строится доступное кредитное жилье, но отмечаются низкие темпы ее реализации. Введено в строй 9,5 тысячи квартир, или всего 56 % от плана.

Поручаю Правительству в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики.

Начата практическая реализация моей инициативы по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий казахстанцев. Теперь необходимо принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости. Об этом уже везде пишут, что цены на недвижимость имеют тенденцию к повышению.

Госорганам важно проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке.

ШЕСТОЕ . Развитие системы здравоохранения.

Она прошла жесткое испытание на прочность во время пандемии. Высветились все системные проблемы отрасли. При этом пострадали другие медицинские службы, что незамедлительно отразилось на здоровье населения.

За прошлый год мы потеряли 156 матерей – рост смертности в 2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, это невосполнимые утраты для 156 семей.

Среди основных причин высокого уровня материнской смертности из года в год указывается слабая оснащенность родильных домов.

В неудовлетворительном состоянии находится оснащенность реанимационных отделений. Отсутствуют оборудование и расходные материалы для лечения тяжелых пациентов.

Поручаю Правительству совместно с акимами регионов и с привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения.

При этом важно сделать акцент на службах родовспоможения и реанимации, а также принять меры по их оснащению медицинским оборудованием, лекарствами и изделиями.

Важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно.

Зачастую в медучреждениях говорят – лекарств нет, и людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится приобретать их за свой счет. В то же время, по отчетам чиновников, проблем нет, все закуплено и осваивается на 100 %.

Генеральной прокуратуре уже поручено провести выборочные проверки по данному вопросу. По ее результатам надо принять меры к виновным лицам. Одними наказаниями проблему не решить.

Важно внедрять сплошную цифровизацию, чтобы каждый гражданин знал, что ему положено, заказывал лекарства и подтверждал их реальное получение онлайн. Эта госуслуга должна быть централизованной и проактивной.

Необходимо крайне рачительно относиться к затратам бюджета. Постоянно выявляются изъяны в регулировании цен на лекарства, а также признаки ценового сговора в действиях ряда дистрибьюторов-импортеров.

Хочу отметить, что снижение стоимости не должно приводить к снижению качества медицинских изделий, препаратов.

Поручаю Минздраву и Агентству по защите и развитию конкуренции продолжить работу в данном направлении по всем позициям лекарственных средств, закупаемых за счет бюджета.

Вместе с тем, следует бороться только с антиконкурентными действиями. Там, где лекарства дороги по рыночным причинам, административное регулирование цен неуместно. Минздраву и Агентству следует найти оптимальный баланс интересов. Во время пандемии остро встал вопрос достоверности медицинской статистики.

Регионы в погоне за рейтингами и из страха наказания скрывают реальное положение дел, распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия.

Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов.

Следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп. Оно должно быть проведено в течение месяца и периодически обновляться. Это особенно важно при определении режима обучения школьников и введении карантинных ограничений для бизнеса и граждан.

Нужно извлекать уроки, не действовать шаблонно. Прошел уже почти год с момента начала пандемии – реагировать нужно с учетом полученного опыта.

Ряд стран уже рассматривают иммунный статус населения в качестве основного критерия для введения тех или иных ограничений.

Мы также должны создать «новую реальность» на основе баланса экономических и санитарных мер. Для этого у нас имеются определенные наработки отечественных IT-компаний.

Поручается Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам.

Конечно, наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Это не значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы. Но люди должны понимать, что вакцинация – это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для ее качественного проведения.

Кампания по вакцинации должна проводиться очень организованно. Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Поручаю Правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации с 1 февраля.

Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной.

Прошу Правительство внимательно изучить недавние предложения известных медиков нашей страны по реформированию системы здравоохранения.

СЕДЬМОЕ . Развитие системы образования.

В прошлом году система образования прошла серьезное испытание. Сделано немало. Однако все ещё остается ряд нерешенных проблемных вопросов.

Около 900 тысяч детей воспитываются в 11 тысячах дошкольных учреждениях. 36 % из них – без канализации, 29 % – без горячей воды, 11 % – без теплых туалетов.

Фактически, значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые шесть лет своей жизни. Обращаю внимание всех акимов на эту серьезнейшую проблему. В таких условиях трудно говорить о формировании конкурентоспособной нации.

Не решена и проблема с очередностью в дошкольные организации. Охват детей от 1 года до 3 лет остается на низком уровне – всего 48 %.

Поручаю Правительству совместно с акимами разработать Комплексный план по решению указанных проблем. Он должен включать в себя задачи создания системы раннего развития детей, альтернативных форм дошкольного обучения, ваучеризации внешкольного дополнительного образования и другие вопросы.

Что касается школьного образования. Международная оценка знаний учащихся говорит о систематическом ухудшении качества знаний в школах. Это прямая угроза конкурентоспособности нации. Требуются кардинальные меры.

Сегодня очень много инициатив по включению новых предметов в школьную программу. За последние десять лет – 9 предметов.

Обучение – это не поле для экспериментов. Все это приводит к снижению количества часов, отводимых на изучение основных дисциплин.

При этом у нас самая высокая учебная нагрузка – 67 часов, в то время как в Финляндии и Южной Корее она составляет всего 39 часов, а в США – 55.

Важен здоровый баланс между обучением и другими видами развития школьников. С учетом мировых тенденций особое внимание нужно уделить таким приоритетным предметам, как математика, языки и информатика.

По качеству учебников есть вопросы. На сегодня в школах используются учебники по истории нашей страны и мира, где можно увидеть множество разночтений. Я сам читал некоторые учебники и удивляюсь их низкому качеству.

Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения. Поэтому поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по истории Казахстана и всемирной истории.

На сегодня растет количество детей с особыми образовательными потребностями. Они нуждаются в повышенной заботе. Поручаю Правительству принять меры по обновлению нормативов финансирования с учетом реальных потребностей и современных стандартов.

В рамках предвыборной Платформы партии было обещано до 2025 года построить 800 новых школ. Нужно уже сейчас приступить к этой работе. Поручаю построить в этом году 200 новых школ.

Правительству предстоит обеспечить тесную увязку выделяемых государственных грантов для вузов с реальными потребностями рынка. Выделяемые ежегодно 50 тысяч грантов не всегда обеспечены спросом на соответствующие специальности, бюджетные деньги расходуются вхолостую.

В соответствии с моим заданием Правительство продолжает работу по сокращению вузов, предоставляющих некачественное образование.

Однако отдельные вузы «затягивают» процесс закрытия до полутора лет, предпринимая различные процессуальные действия. Против министерства образования идет информационная кампания.

Поручаю Правительству принять соответствующие меры, при этом дополнительно усилить ответственность вузов за нарушения академической честности и коррупционные правонарушения вплоть до лишения лицензий.

С другой стороны, качественные вузы нужно всесторонне укреплять.

Для обеспечения устойчивого развития, инклюзивности и равенства в образовании следует коренным образом модернизировать 15 базовых региональных вузов. Они должны выступить в качестве региональных центров притяжения талантов.

Прошу Правительство совместно с акиматами до 1 июля внести детальную дорожную карту с подходами, этапами и объемами финансирования.

Развитие технического и профессионального образования.

Мы много говорим о необходимости модернизации экономики, повышении производительности и добавленной стоимости. Этого можно достичь только через подготовку кадров с профессиональным техническим образованием. Это электрики, механики, слесари, монтажники и другие рабочие профессии.

Далеко не все выпускники колледжей трудоустраиваются, многие устраиваются не по полученной специальности.

Причины просты: плохая материально-техническая база, дефицит педагогов с практическим опытом, морально устаревшие программы обучения. Срочно нужны новые решения. Правда, есть локальные истории успеха, например, в строительной отрасли.

Сегодня в вузах страны внедрена академическая самостоятельность. Мы за короткий период увидели положительные результаты этой реформы. Считаю, что данный опыт надо распространить и на уровень колледжей.

Пути решения этих и других задач по развитию среднетехнического образования следует закрепить в Нацпроекте по образованию.

И еще один важный момент. Мы реализуем концепцию «Слышащего государства». Многое уже сделано в этом направлении.

Главный инструмент – это перезапуск работы с обращениями граждан. Только в прошлом году госорганами было рассмотрено более 1,9 миллиона обращений. Это большая цифра.

Непосредственно на мое имя их поступило около 32 тысяч, на треть больше, чем в 2019 году. Более 80 % – вопросы, относящиеся к исключительной компетенции различных госорганов. Фактов формализма, отписок все еще много. Это уже системная проблема, которую придется решать законодательно путем реформы всего государственного устройства.

Для повышения качества работы с заявителями поручается развернуть новую информационную систему «Е-обращение» и центры «Нәтиже». До 1 июля система должна быть запущена во всех госорганах.

Құрметті жиынға қатысушылар!

Биыл қасиетті Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтеміз. Осыған орай, қолға алынған реформаларды қарқынды түрде жүзеге асыруымыз керек. Мерейтой кезінде артық даңғаза мен ысырапшылдыққа жол берілмейді.

Біз осы шаралар арқылы бірлік пен келісімді нығайтып, өскелең ұрпақтың бойындағы патриотизм рухын дамытуға тиіспіз. Оларды егемендігіміздің және мемлекеттілігіміздің құндылықтарын бағалай білуге үйретуіміз қажет. Сондықтан, мен «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаламда қазіргі идеологиялық бағдарларды нақты атап көрсеттім.

Біздің басты мақсатымыз – азаматтарымыздың тұрмыс сапасын жақсартып, табысын арттыру. Мемлекеттік органдардың әрбір шешімі, әрбір әрекеті экономиканы дамытуға және халықтың игілігіне арналуға тиіс.

Бұл біздің қолымыздан келеді.