Мемлекет басшысының Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Бүгін ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. «ҚазАқпарат» ХАА Мемлекет басшысының жиында сөйлеген сөзінің толық мәтінін жариялайды.

Құрметті Үкімет мүшелері, шақырылған лауазым иелері!

Алдымызда өте маңызды міндеттер тұр.

Бұл, ең алдымен, еліміздің даму көрсеткіштеріне байланысты. Негізгі міндет – осы қарқынды одан әрі арттыру.

Жалпы, бірінші жартыжылдықта елімізде экономикалық өсім бар. Инфляция деңгейі тұрақты.

Өнеркәсіп, агросектор салалары орнықты дамып келеді. Елімізге тартылған инвестиция көлемі ұлғайды.

Халықты толғандырған өзекті әлеуметтік мәселелер бойынша нақты шаралар қабылдануда.

Азаматтардың табыс деңгейін арттыру – басты мақсатымыз.

Біздің жұмысымыздың ең маңызды көрсеткіші – халықтың нақты табысы 6,3%-ға өсті (2019 ж. 4 ай).

Дегенмен, тоқмейілсіп отыруға болмайды. Алдымызда ауқымды жұмыс тұр.

Бұдан бөлек, санкциялар, сауда нарығындағы қақтығыстар, протекционизмнің ушығуы еліміздің дамуына айтарлықтай ықпал етуде. Сондай-ақ, серіктес елдер экономикасының қазіргі ахуалы да бізге әсер етіп отыр.

Халықаралық сарапшылар да әлемдік экономиканың дамуы күрделі кезеңде екенін айтуда.

Осындай сын-қатерлерге қарамастан, біз ең басты міндетті жүзеге асыруымыз керек.

Ең маңызды мәселе – жұмыс орындарын ашу. Осы көрсеткіш бірінші қатарда болуы керек.

Бұл – азаматтарымыздың әл-ауқатын арттыру, экономиканың тұрақты өсімін сақтау деген сөз.

Баршаңыз жақсы білесіздер, мен сайлауалды бағдарламаны және «Бірге» жалпыұлттық акциясы аясында жұртшылықтан келіп түскен ұсыныс-пікірлерді жүзеге асыру жөнінде

іс-шаралар Жоспарын бекіттім.

Үкімет және әкімдер осы бағытта нақты шаралар қабылдауы тиіс. Қажетті ресурстар мен мүмкіндіктер бар.

Жалпы, мына мәселелерге баса назар аудару қажет.

Первое . Об индустриализации страны

За годы индустриализации введено 1250 новых предприятий, создано более 120 тысяч рабочих мест.

Программа позволила сохранить долю обрабатывающего сектора в экономике и создать новые производства, которых ранее не было в Казахстане.

Однако, на самом деле ситуация выглядит не столь радужной – внешняя и внутренняя конкурентоспособность казахстанских отраслей остается невысокой.

В глобальном индексе экономической сложности 2017 года Казахстан занимает только 81 место из 133 стран.

Поэтому важно не только увеличивать объемы, но и «усложнять» корзину производимых и экспортируемых товаров.

Кроме того, не меняется структура отечественного экспорта. Более 70 % составляет продукция добывающей промышленности.

При этом только 14 % экспорта обрабатывающей промышленности (это 2,2 млрд. долларов из 15,7 млрд. долларов) относится к товарам высокого передела.

В этом году по поручению Елбасы на поддержку отечественных экспортеров выделено 500 млрд. тенге.На сегодня всего 70 млрд. тенге направлено на их поддержку.

Мы создали министерство торговли и интеграции.

Новому министерству необходимо системно и рационально подойти к выстраиванию торговой политики, разработать комплекс эффективных мер по развитию отечественного экспорта, поиску новых и расширению действующих рынков сбыта. Особого внимания требует усиление переговорных позиций в интеграционных процессах.

Без расширения рынков сбыта качественные инвесторы к нам не придут. Я жду от Правительства и особенно нового министерства торговли и интеграции конкретных предложений и результатов.

Далее.

Следует полноценно использовать потенциал «экономики простых вещей».

До сих пор не раскрыты возможности мебельной, пищевой, текстильной, строительной отраслей.

Мы ожидаем также конкретных результатов от развития туризма. Как мне доложили, Правительство приняло соответствующую программу, финансовые инструменты предусмотрены.

Это трудоемкие сектора, которые одновременно решают задачи продуктивной занятости и структурной диверсификации экономики.

На эти цели по поручению Елбасы предусмотрено 600 миллиардов тенге. Однако на сегодня банками второго уровня одобрено всего 92 проекта на сумму 41 млрд. тенге.

Я уже об этом говорил, но дело затягивается.

Еще раз хочу сказать. Главная задача Правительства на текущий и перспективный период – это создание рабочих мест. От решения этой проблемы зависит состояние экономики и внутренняя стабильность в нашем государстве. Вы должны это очень хорошо понимать. Поэтому при рассмотрении результатов деятельности Правительства, акимов этот показатель будет учитываться в первую очередь. Вы должны заниматься буквально каждый день, каждую неделю вопросом создания рабочих мест. Пока же эта проблема, надо прямо сказать, не находит должного решения.

Сегодня во время доклада министра труда и социальной защиты Б. Сапарбаева я сказал, что механизмы соответствующих программ, в частности, программы «Еңбек», себя не оправдывают. Динамика – застойная. То есть сокращение безработицы не происходит в нашей стране. Создание рабочих мест идет очень медленно, буквально поштучно. Поэтому мы должны обратить самое пристальное внимание на эту проблему.

Аскар Узакпаевич, если проблема в банках, нужно подключать Национальный банк.

Даю поручение Правительству и Нацбанку прийти, наконец, к согласованному решению проблемы. Доложите о результатах в месячный срок.

При этом нельзя забывать о встречных обязательствах бизнеса. Мы выделяем огромные средства из государственного бюджета, увеличиваем загрузку мощностей, доходы предпринимателей.

Поэтому Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и в целом бизнес должны идти навстречу Правительству. Иными словами, нужна согласованная работа Правительства с НПП и другими соответствующими учреждениями.

Считаю необходимым провести объективный анализ предыдущих программ индустриализации с выявлением системных проблем. Они есть. Не стоит их замалчивать.

Одна из главных проблем – хроническое недофинансирование.

К примеру, Программа индустриализации на 2018 год была обеспечена финансированием всего на 35 %. Вместе с финансированием сдвигается на потом и достижение наших стратегических целей. Здесь также имеет место и низкий уровень планирования. Зачем планировать то, что не поддается финансированию? Это же всего-навсего программа благих пожеланий. Нужно планировать именно таким образом, чтобы соответствующие проекты были должным образом профинансированы.

На основе объективного анализа необходимо предложить более эффективные пути решения проблем, прежде чем приступить к 3-ей пятилетке индустриализации. Это мое задание Правительству.

Нужно подойти к этому абсолютно прагматично, реалистично.

Хватит заниматься строительством «воздушных замков». Мы должны строить планы, которые реализуются.

Второе. Вопросы развития АПК

Общая цель определена – это увеличение производительности труда в сельском хозяйстве и экспорта в 2,5 раза.

Но не секрет, что отрасль остается слабо привлекательной для инвесторов. В сельское хозяйство привлечен только 1 % от общего объема прямых иностранных инвестиций и 3,2 % от объема инвестиций в основной капитал?!... Это очень тревожные показатели.

Все международные финансовые институты в один голос говорят, что у нас огромный потенциал в сельском хозяйстве. А воз и ныне там. Значит, мы являемся плохими управленцами. Другого вывода здесь нет.

Нам необходимо в ближайшую пятилетку осуществить реальный прорыв в сельском хозяйстве.

В этой связи следует определить главные направления развития и четкую схему действий.

Я ставлю задачу налаживания эффективной работы по привлечению инвестиций именно в агропромышленный комплекс. Без этого мы не сможем дать импульс развитию этой важнейшей сферы. Поручаю Правительству совместно с АО «Казах Инвест» привлекать крупные, известные корпорациив течение следующих 3 лет, чем больше таких компаний, тем лучше.

Мы должны уметь конкурировать и давать отличные коммерческие и фискальные условия, которые не будут меняться в зависимости от смены руководства отрасли или региона. Это очень важный вопрос.

Аграрии справедливо жалуются на частые изменения условий господдержки.

Эта непоследовательность мешает принимать правильные инвестиционные решения, снижаетпривлекательность и прибыльность агробизнеса, порождает неуверенность предпринимателей.

Казахстан – аграрно-индустриальная страна. Это надо всегда помнить.

Поэтому Правительству необходимо выработать четкие кратко- и среднесрочные приоритеты сельскохозяйственной политики и на их базе стабилизировать инструменты поддержки. Иначе они не будут работать.

Сельское хозяйство – это, пожалуй, единственная сфера, где отсутствует преемственность в руководстве ею. Сколько программ мы напринимали, сколько обещаний выслушали! Каждый министр уверял, что его программа единственно верная. И что имеем в сухом остатке?

Вызывают вопросы эффективность субсидирования гербицидов и обновления семенного фонда, изношенность парка сельхозтехники, соблюдение агротехнологий и сортообновления.

Экспорт продукции АПК имеет огромный потенциал. В общей сумме из 500 млрд. тенге, запланированных в целом на поддержку экспорта, 100 млрд. тенге предусмотрено на сельскохозяйственный экспорт.

Сейчас более 60 % экспорта продукции АПК – это сырьевая продукция. В прошлом году плановый показатель экспорта продукции сельхозпереработки выполнен всего на 37 %.

Правительству надо обеспечить своевременное выделение предусмотренных средств и поддержку экспортных поставок.

Еще один актуальный вопрос – это эффективное использование земли.

Проведенная министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн. га неиспользуемых площадей, и это только часть проблемы.

Поручаю Правительству провести аудит всех сельхозземель и оцифровку информационной системы земельного кадастра.

Земля – это главный фактор производства. Без эффективности и прозрачности в этом вопросе, нам село не развить.

Мы понимаем, что это сложная работа. Здесь необходимо слаженное взаимодействие министерств сельского хозяйства и цифрового развития.

Важно завершить эту работу до конца следующего года.

Следует и нормативно, и на практике усилить контроль за эффективным использованиемсельхозземель.

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

Правительство, в частности Минсельхоз, приступило к мониторингу рационального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения.

В связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году (запрет на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения) мы должны принять окончательное решение по этому вопросу.

Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты Парламента, политические партии и общественность. Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность.

Требует также пристального внимания вопрос водообеспечения и водоотведения.

Мы ни разу не проводили полномасштабную паспортизацию водных ресурсов и водохозяйственных сооружений.

Правительство не обладает достоверной картиной о количестве и состоянии таких сооружений.

Учет частных водохозяйственных сооружений фактически не ведется.

Поэтому поручаю Правительству до конца года провести полный аудит водных ресурсов, ирригационных систем, всей инфраструктуры водообеспечения.

Это даст нам полную и объективную картину.

На ее основе Правительству и акимам предстоит разработать конкретные меры по их ремонту, модернизации, в том числе, введению в оборот новых орошаемых площадей.

Третье. Развитие предпринимательства

Данный вопрос мы подробно обсудили на недавнем заседании Совета национальных инвесторов.Поставлены конкретные задачи.

Мою принципиальную позицию вы все знаете: следует всячески поддерживать отечественный бизнес, так называемую национальную буржуазию, а тех, кто препятствует его развитию необоснованными проверками, поборами, рейдерством, нужно строго наказывать.

Пора, наконец, криминализировать действия госорганов и их представителей, направленные на подрыв бизнеса, предусмотреть в законодательстве строгие меры, вплоть до уголовного преследования, как это имеет место в целом ряде государств. Чиновники, которые препятствуют развитию бизнеса, направляются в тюрьму. Правительству поручаю внести изменения в законодательство.

В дополнение к Плану действий по реализации Платформы отмечу следующее.

Значительный потенциал остается в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП). Вместе с тем, более 90 % стоимости проектов ГЧП составляют обязательства государства.

Причем около 30 % выплат всех обязательств предстоит в ближайшие годы. Сама идея ГЧП дискредитирована, надо прямо сказать.

Много нареканий со стороны частных партнеров связано с несоблюдением сроков и некачественным исполнением обязательств. Уже сегодня имеются случаи невыплат, например, в Мангистауской области.

С другой стороны, предприниматели стали рассматривать партнерство с государством как базу и источник реализации своих бизнес-проектов.

Правительство должно строго контролировать, с одной стороны, нагрузку на местные бюджеты, бюджетную и социально-экономическую эффективность, а с другой, выполнение обязательств по проектам ГЧП. До конца года необходимо наладить качественный мониторинг и контроль.

Эти вопросы следует также учесть при формировании бюджета на следующие три года.

Четвертое . Стабильная макроэкономическая среда

Вы знаете, что это ключевой элемент экономической политики.

Вместе с тем, в текущем году наблюдается снижение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ)на 11,5%. Показатель, прямо скажем, тревожный.

Снижение отмечается фактически по всем основным отраслям: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнорудный комплекс.

Действительно, в мире политическая и экономическая конъюнктура складывается не столь благоприятно. Это факт. Но это не значит, что Казахстан должен быть аутсайдером. Между прочим, с точки зрения привлечения инвестиций нас ожидает очень большая конкуренция в регионе. Мы должны быть абсолютно конкурентоспособными.

Сдавать позиции недопустимо, мы должны постоянно идти вперед. А все остальное – это разговоры. Всё от лукавого.

Инвестиции должны привлекаться. Я обращаюсь к акимам. Иногда я смотрю по телевизору, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится: садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух-трех-четырех метров, ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций.

Вы почитайте книгу Ли Куан Ю «Из третьего мира в первый», где он рассказывает о том, как будучи премьер-министром этого очень успешного государства он постоянно выезжал и в Соединенные Штаты, и в другие государства, и уговаривал инвесторов прийти в Сингапур. Вы должны работать примерно так, а не изображать из себя каких-то очень крупных начальников. Работать надо исключительно в деловом ключе. И уж тем более не заниматься мздоимством. Если кто-либо будет замечен в этом, а между прочим, инвесторы жалуются, что приходя в ту или иную область первым делом они сталкиваются с какими-то непонятными требованиями со стороны представителей властей, то, несмотря на все заслуги и опыт работы, акимы будут строго наказываться.

Несмотря на то, что общий рост инвестиций в основной капитал составил 111,7 %, в ряде регионов допущена отрицательная динамика.

Снижение зафиксировано в городах Шымкенте – на 71,3%, Нур-Султане – на 19,3% и Мангистауской области – на 22,8%.

Это свидетельствует о серьезных проблемах в инвестиционной среде. Министерствам иностранных дел, национальной экономики совместно с акимами надо усилить работу по привлечению инвестиций.

Далее. Недостаточной остается роль банковского сектора в развитии экономики.

За первое полугодие объем ссудного портфеля к ВВП снизился с 23 % до 20 %. При аналогичной цене на нефть в 2006 году доля кредитов в экономике превышала 40 %.

Национальный банк приступил к выправлению ситуации. Мы ждем конкретных результатов по итогам года. Имейте в виду, что финансовая система нашей страны, прежде всего, банковский сектор нуждается в серьезной реформе.

Кроме того, Национальному банку следует принять меры по повышению транспарентности и довериянаселения и бизнеса к проводимой курсовой политике.

Отбросив в сторону личные амбиции, представителям финансового сообщества предстоит разобраться в этом вопросе с привлечением признанных международных организаций, экспертов и понять, какой режим наиболее полно отвечает нашим задачам.

Поручаю Национальному банку и Правительству представить соответствующий анализ и предложения в Администрацию Президента до 1 ноября.

Пятое. Повышение эффективности использования бюджетных средств.

Важнейшая проблема.

Несмотря на мое поручение, государственный бюджет еще не стал средством достижения общенациональных целей, не в полной мере учитывает реальные потребности населения.

Кроме того, масса вопросов возникает по его эффективному использованию. Тотальное переформатирование бюджетных программ, переориентация бюджета именно на цели развития, отказ от имиджевых проектов – это пока дело будущего. Вы только приступили к этой работе, но результатов пока я не вижу.

Наглядно о проблемах качества планирования свидетельствует проект легкорельсового транспорта в г. Нур-Султане. Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта предложен дорогостоящий проект.

Мнение специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не было учтено.

По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2 тысячи человек.

И как вы собираетесь увеличить пассажиропоток в 70 раз? Есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство.

С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств этот проект не может быть остановлен, но надо понимать последствия.

Поручаю Правительству совместно с акиматом г. Нур-Султана поставить точку в данном вопросе, внести конкретные предложения.

Ответственные лица, предлагавшие такой проект, должны ответить на вопросы контролирующихорганов. По этому вопросу должны высказаться и депутаты Парламента.

Другой пример – в г. Костанае реализуется проект по строительству с участием государства Ледового дворца на 4,5 млрд. тенге при наличии в городе недавно реконструированного аналогичного объекта.

При этом в области имеются проблемы водоснабжения сёл, аварийных водоочистных сооружений, малокомплектных школ, моногородов и другие.

Это вопрос приоритетности выделения бюджетных средств. Прежде всего они должны выделяться на решение насущных проблем народа.

В целом, примеров некачественного, непрофессионального планирования немало. При этом за неэффективное использование средств госорганы отделываются замечаниями рядовым исполнителям, дисциплинарные взыскания налагаются несоразмерно объемам выявленных нарушений. В 2018 году привлечено 155 работников, из которых лишь 7 % (11) руководители.

Поручаю Правительству совместно со Счетным комитетом усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств как в государственном, так и квазигосударственном секторе.

Квазигосударственный сектор не должен быть священной коровой.

Этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне. Уверен, что Парламент поддержит эти инициативы.

Кроме того, поручаю Правительству внести предложения по усилению контроля за социальной и экономической отдачей от вложенных государством средств.

Мы должны добиться того, чтобы все бюджетные проекты отвечали на два простых вопроса: для чего они нужны и какова их социально-экономическая эффективность.

Главным должен быть не столько вопрос наличия ТЭО (технико-экономического обоснования) и ПСД(проектно-сметной документации), а вопрос решения конкретных социально-экономических задач.

Без четкого ответа на эти вопросы бюджетные проекты вообще не должны рассматриваться.

Кроме того, погоню за исполнением бюджета любыми способами необходимо прекратить.

Стопроцентное завершение строительства некачественной дороги, небезопасной школы или детского садика не отвечают интересам населения. Во главу угла необходимо ставить эффективность, продуктивность затраченных бюджетных средств.

Еще один важный вопрос. В рамках своей Платформы я обещал активно привлекать население к формированию бюджетов. Для этого следует обеспечить широкое распространение «бюджетов народного участия».

Общественные советы, маслихаты должны принимать самое деятельное участие в подготовке предложений к проектам местных бюджетов. Необходимо активизировать участие партии «Nur Otan».

Правительство до 1 декабря прошу предоставить предложения по поэтапному внедрению «бюджета народного участия» у нас в стране.

Следует завершить совершенствование системы госзакупок. Несмотря на неоднократные изменения процедур, закупки не стали ни прозрачными, ни эффективными.

Прежде всего, следует навести порядок в процедурах подготовки необходимых технических документов, сделать государственные бюджетные проекты более эффективными.

До сих пор не решается вопрос массового применения типовых проектов. ТЭО и ПСД разрабатываются на всякий случай, зачастую «в стол».

Требования к ТЭО и ПСД как в части использования отечественных материалов, так и в части их бюджетной эффективности должны быть ужесточены.

Я принял решение по реализации пилотного проекта в трех регионах по строительству объектов в сферах образования, ЖКХ и здравоохранения по новой модели.

По итогам «пилота» будет принято решение о целесообразности его распространения на другие регионы.

Шестое . Улучшение качества жизни

Повышение благосостояния населения я объявил своей главной задачей как Президента страны.

В текущем году уже приняты конкретные шаги по повышению доходов населения, в том числе социально уязвимых слоев.

Вы знаете, что с 1 июня этого года до 30 % повышена заработная плата отдельных работников бюджетной сферы. Мы на месяц сдвинули выплаты.

С 1 апреля изменен критерий оказания адресной социальной помощи. Это позволило в среднем увеличить размер помощи и расширить круг получателей АСП почти в 3 раза.

На сегодня численность получателей АСП составила почти 1,5 млн. человек или 291 тыс. семей.

Всего для оказания АСП предусмотрено 202,5 млрд. тенге.

Вместе с тем, продолжают сохраняться целый ряд проблем.

Это сложившаяся ситуация вокруг адресной социальной помощи.

Притчей во языцех стали факты недобросовестного поведения, например, фиктивные разводы, увольнение с работы, занижение доходов путем переписывания имущества на других, забой скота и так далее.

Недостаточно эффективная реализация дала виток роста иждивенческих настроений у части населения. Эта наша серьезная недоработка.

В этой связи Правительство должно установить четкие и прозрачные процедуры оказания поддержки только тем, кто в ней действительно нуждается, организовать контроль над ее распределением, жестко наказывать любые проявления мошенничества и коррупции.

Правительству и акимам надо пресекать такие факты и навести порядок с администрированием выплат АСП. Помощь должна быть адресной.

Предстоит также усилить координацию в социальной сфере.

Сегодня регионы разрозненно оказывают различные виды социальной помощи.

Соответственно, граждане получают разные виды и размеры помощи в разных регионах. То есть поддержка носит фрагментарный характер. А ведь мы по Конституции – унитарное государство.

Поручаю Правительству разработать единые подходы гарантированного объема социальной поддержки граждан вне зависимости от региона проживания.

Следует активизировать работу по вовлечению населения в продуктивную занятость.

Напоминаю, важнейшим индикатором оценки деятельности Правительства и акимов будет создание новых качественных рабочих мест.

Еще одна сфера ответственности государства – это лица с ограниченными возможностями. Очень важно улучшать систему поддержки лиц с инвалидностью.

К сожалению, ежегодно более 50 тысяч человек впервые признаются инвалидами.

При этом по итогам 2018 года обеспеченность необходимыми средствами реабилитации и услугами снизилась на 13,7 процента по сравнению с 2017 годом и составила 57,8%.

Поэтому у нас пока невысокий уровень интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями.

Елбасы осы жылды Жастар жылы деп жариялады. Жастармен қоғамдық- идеологиялық жұмыс жүргізу – өте маңызды міндет. Себебі, жастар – біздің болашағымыз.

Сондықтан, Жастар жылының игілігін, ең алдымен, жастардың өздері көруі керек. Жастарға баспана қолжетімді болуы тиіс. Олардың жолы ашық болуы керек, жақсы, сапалы өмір сүруі үшін мүмкіндіктер беруіміз қажет. Міне, Үкіметтің бастамалары, ең алдымен, осы міндеттерді назарға алуы тиіс.

Бірақ, мынаны ұмытпауымыз керек. Ең басты міндет, «дайын асқа тық қасық» дегендей, жастарға бақытты өмірді жасап беру емес, оларға өз бақыттарын өздері тауып, мақсаттарына жетуге жағдай жасау өте маңызды.

Келесі жыл Жастар жылының жалғасы ретінде Волонтерлер жылы болады. Жастарымызды белсенді волонтерлік жұмысқа тарту қажет.

Бірақ, олар бұл жұмысқа тек кредиттер мен оқудағы жеңілдіктер үшін емес, өздерінің жүрек қалауымен, шынайы ниетімен келуі тиіс.

Қостанай форумында жүзеге асырылған Эко-челлендж біздің жастарымыз сындарлы бағытта белсенділік танытуға дайын екендіктерін көрсетті. Оларға дәл осындай мүмкіндікті беру керек. Мұндай жұмыстардың саяси мән-маңызы зор.

Жастар жылы аясында қабылданатын шаралардың тиісті жол картасы бекітілді.

Осы тұста, жастардың бастамаларына және үкіметтік емес ұйымдарға гранттық қолдау көрсетуге қатысты жұмыстарға Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі жауап береді.

Тағы бір мәселе.

Азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау мәселелеріне ерекше көңіл бөлу қажет.

Биыл 4 маусымда Атырау қаласында мен бірдей жұмыс атқаратын жергілікті және шетелдік жұмысшыларға лайықты жалақы төлеп, әділеттілікті сақтауды тапсырдым. Үкіметке осы мәселенің анық-қанығына жетіп, шешуді тапсырамын.

Асқар Ұзақбайұлы, осы жағдайды егжей-тегжей зерттеңіз, соның ішінде жұмысшылардың еңбек жағдайы мен жалақысына байланысты сараптама жасаңыз.

Егер инвесторлармен жасалған келісімшарттарға өзгертулер енгізу қажет болса, бұл мәселені күн тәртібінде ұстау қажет. Әрине, бұл оңай шаруа емес, түсінемін.

Дегенмен, бұл мәселені шешу қажет. Себебі, ұлттық мүдделерді қорғау – барлық мемлекеттік органдардың басты мақсаты!

Сонымен қатар, қазақстандық мамандар мен жұмысшылардың тиісті біліктілікке ие болуына, олардың еңбек тәртібін сақтауына баса назар аудару қажет.

Тіпті, біздің жұмысшыларымыз еңбек еткісі келмейді, тәртіп сақтамайды деген пікірлер жоқ емес, өкінішке қарай.

Халықтың әл-ауқатына тікелей әсер ететін тағы бір маңызды бағыт – тұрғын үй мәселесі.

Для решения жилищной проблемы реализуется госпрограмма «Нұрлы жер». За 6 месяцев текущего года построено 5,7 млн. кв.м жилья, что составило 98 % к аналогичному периоду предыдущего года. Надеюсь, что во втором полугодии вы нагоните отставание от плановых значений.

В целом ведется большая работа, однако все это не решает до конца вопрос доступности жилья.

Количество очередников в регионах с 2012 года увеличилось более чем в 2 раза до 487,8 тыс. человек.

Поэтому Первым Президентом была инициирована программа «Бақытты отбасы» с механизмом жилищных займов под 2 %. Это хорошая программа.

Совершенно очевидно, что необходимо консолидировать все жилищные программы в единую понятную жилищную политику.

Ставлю задачу: до 1 сентября текущего года внести предложения по этому вопросу.

Наконец, благополучие населения тесно связано и с качеством окружающей среды.

Поэтому мы создали новое министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Его главная задача – улучшение экологической ситуации в регионах, рациональное использование природных ресурсов.

Необходимо привести экологическое законодательство в соответствие с передовыми международными стандартами, но без ущерба нашим интересам. Нужен очень тонкий баланс в этом вопросе.

Новый Экологический кодекс должен предусматривать не только принцип «Загрязнитель платит», но и принцип «Загрязнитель исправляет».

Уже сегодня все крупные предприятия должны иметь конкретные планы по внедрению новейших технологий очистки и кардинальному снижению выбросов (сбросов).

Кроме того, Акимы в сотрудничестве с общественностью должны реализовать комплексные планы по улучшению экологии.

Надеемся на эффективную работу нового ведомства во главе с министром М.Мирзагалиевым.

Седьмое . Укрепление системы образования и здравоохранения

Білім саласы – экономиканың дамуына ықпал ететін маңызды бағыт, тіпті, экономиканың толыққанды бір саласы деп айтуға болады.

Дегенмен, бүгінде түйіні шешілмеген бірқатар мәселелер бар.

Қала және ауыл мектептерінің білім беру сапасында // әлі күнге дейін айтарлықтай алшақтық сақталып отыр.

Апаттық жағдайдағы және үш ауысымды мектептердің мәселесі әлі де өзекті.

Бұдан бөлек, білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасы мардымсыз.

Бұл мәселе жағдайды ушықтырмаса, жеңілдетіп тұрған жоқ.

Кәсіби білікті мамандар тапшы, түлектердің көпшілігі еңбек нарығының талаптарына сай келмеуде.

Аталған мәселелерді шешу үшін «Педагогтың мәртебесі туралы» Заң жобасы әзірленіп жатыр.

Бұл жұмысты жыл соңына дейін аяқтау қажет.

Ең басты мақсат – мұғалімдер осы Заңның игілігін, пайдасын сезінуі тиіс.

Білім саласымен қатар, ғылымның дамуына тиісті көңіл бөлу қажет.

Расходы на науку в нашей стране в т.г. составили всего 0,13 %, в то время как в развитых странах – 2,5 %. Эффективность выделяемых на науку средств также довольно низкая.

По мнению экспертов, расходы на науку ниже 1,5 % от ВВП не приведут к полноценной отдаче затрат.

Нужно совершенствовать различные механизмы привлечения частного сектора в науку по опыту стран ОЭСР. В современном мире без науки и шагу не ступить, но следует добавить: без качественной, прогрессивной науки. Престиж науки еще предстоит повышать, в том числе системными оргмерами.

Правительству и научному сообществу необходимо провести анализ всех возможных барьеров и выработать пути их устранения.

Все вышеперечисленное следует учесть в разрабатываемой госпрограмме развития образования и науки. Там же Правительство должно предусмотреть план по доведению общих расходов на эти сферы до 5 % от ВВП.

Важнейшим государственным приоритетом остается охрана здоровья граждан.

В целом, в сфере здравоохранения наблюдаются улучшения.

По опросам населения, сегодня около 50 % граждан удовлетворены качеством медицинской помощи.

Сохраняется заметный разрыв в доступности медицинской помощи населению в городе и на селе, рост младенческой смертности.

Улучшить качество медуслуг возможно, только повысив уровень медицинских кадров.

С 1 июня этого года повышен размер заработной платы до 30 % всем медицинским работникам.

На эти цели Правительством было выделено 45 млрд. тенге.

Еще одной проблемой является то, что граждане слабо информированы о своих правах, в том числе о бесплатном лечении, перечне услуг и лекарственном обеспечении. Министерству здравоохранения важно проводить разъяснение среди населения.

Из-за недостаточного понимания гражданами системы медицинского страхования, неготовности инфраструктуры и нерешенных вопросов самозанятого населения внедрение системы обязательного социального медицинского страхования было отложено до следующего года.

Поручаю Правительству совместно с акимами еще раз внимательно изучить данный вопрос и при необходимости внести предложение по реальным срокам внедрения ОСМС.

Важно предусмотреть и рост оплаты и улучшение условий труда врачей.

Надо обеспечить принятие Кодекса о здоровье до конца следующей сессии Парламента. Это очень важный документ.

Восьмое . Вопросы территориального развития

В рамках региональных поездок я лично ознакомился с проблемами, которые волнуют людей на местах.

Прежде всего, это вопросы доступного жилья, занятости, качественного образования и здравоохранения, чистой экологии, хороших дорог и безопасности.

Решение этих проблем должно найти отражение в Программе развития регионов.

В каждом регионе есть свои чувствительные вопросы.

Например, наибольшая доля дорог в неудовлетворительном состоянии приходится на западные области страны.

40 % сёл не обеспечены центральным водоснабжением. Больше всего их в Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях.

85 % составляет износ теплоисточников в г. Аркалыке, 95 % износ очистных сооружений в г. Сатпаеве, до 85 % составляет износ электросетей в Западно-Казахстанской области.

Эти первоочередные проблемы должны стать главной заботой акимов.

Согласно моей предвыборной Платформе, во всех регионах страны должна быть обеспечена «шаговая доступность» для населения основных общественных благ.

Многие вопросы можно решить за счет создания лучших условий для предпринимательства, привлечения инвесторов и повышения налоговых сборов.

Вместе с тем, сегодня регионы слабо мотивированы на поиск дополнительных источников доходов.

Поэтому со следующего года в распоряжение регионов передаются дополнительные налоговые поступления (корпоративный подоходный налог) от деятельности МСБ.

Это будет стимулировать развитие предпринимательства со стороны акимов.

Важно также завершить работу по созданию бюджета четвертого уровня во всех населённых пунктах.

На мой взгляд, назрела необходимость кардинального пересмотра сферы межбюджетных отношений.

Очевидно, что нынешние подходы к этой проблеме не обеспечивают сбалансированного социально-экономического развития регионов, устранения сложившихся диспропорций.

Трансферты общего характера из республиканского бюджета, по сути, стали основным источником пополнения доходов регионов.

При этом целевые трансферты планируются без глубокого анализа актуальной потребности и достоверного обоснования. В основном на базе формальной готовности документов и, порой, благодаря «пробивной силе» акимов.

Нет должного контроля со стороны администраторов бюджетных программ за их эффективным и рациональным использованием.

По итогам 2018 года в местных исполнительных органах сохраняется большой разрыв между исполнением бюджета и достижением намеченных результатов. Например, исполнение бюджета развития на 99,5 %, достижение результатов – более 84 %.

За последние 5 лет на фоне роста объема субвенций регионам в 1,6 раза, по итогам 2018 года диспропорция между регионами достигла 15-тикратного показателя. Как это объяснить?

Поэтому необходимо рассмотреть следующие меры:

- при распределении трансфертов общего характера следует учитывать уровень экономической активности региона (вклад в ВВП);

- трансферты должны стимулировать местные власти к повышению экономической активности в регионах;

- трансферты должны учитывать особенности развития региона.

В целом, чётко разграничив полномочия, не нужно бояться давать регионам больше экономическойсамостоятельности и полномочий.

Поручаю Правительству и акимам до 1 сентября пересмотреть механизмы формирования трансфертов, сделав их более прозрачными, эффективными и справедливыми.

Самое главное – экономическая мотивированность местных властей на увеличение деловой активности и укрепление местных бюджетов.

В целом, вопросы регионального развития, конечно же, крайне важны. Чем сильнее регионы, тем сильнее вся страна.

Поэтому назрела необходимость проведения Республиканского совещания акимов всех уровнейдля рассмотрения ключевых аспектов региональной политики.

Поручаю руководству Администрации Президента совместно с Правительством и акимами приступить к подготовке этого очень важного совещания. Мы должны провести его в начале следующего года.

Девятое . Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг

Сегодня показатели эффективности государственных органов зачастую не отражают того, что ожидает общество.

Связь с реальными потребностями казахстанцев, бизнеса зачастую отсутствует.

Как я уже сказал, степень освоения бюджета не позволяет оценить оказанное влияние на рост благополучия населения.

Несмотря на заметный рост строительства жилья, сохраняется его недостаточная доступность для социально уязвимых слоев населения.

Считаю, что пришло время провести также тщательную оценку эффективности деятельностикрупных субъектов квазигосударственного сектора.

Каждый национальный холдинг или национальная компания должны приносить только пользуКазахстану, гражданам, а об убытках квазигосударственных структур и нацкомпаний надо забыть, как о кошмарном сне. Они должны генерировать только доходы.

Необходимо помнить, институты развития создавались именно под эти цели.

Они призваны развивать экономику, инфраструктуру и индустрию. Одним словом, служить народу!

Всемерное расширение структуры, максимизация прибыли не должны являться самоцелью для госхолдингов. Значительная их часть – монополисты, поэтому их прибыль – это расходы бизнеса и граждан.

Прежде всего, следует принять кардинальные меры в отношении АО «НУХ «КазАгро». Это уже притча во языцех, показатель абсолютно неумелого руководства этой структурой.

Накопленный убыток «КазАгро» по итогам 2018 года составил более 120 миллиардов тенге.

Из 672 профинансированных проектов 270 или 40 % являются простаивающими проектами. Вопросы здесь излишни, комментарии неуместны.

Компания должна быть решительно и оперативно реформирована. Следует задуматься о привлечении иностранных специалистов к управлению этим холдингом.

Поручаю Правительству внести в двухмесячный срок конкретные предложения по решению данного вопроса. Надо коренным образом выправить эту ситуацию.

Поручаю Счетному комитету совместно с Правительством разработать методику оценки социально-экономического эффекта от деятельности квазигосударственного сектора.

По результатам оценки мною будет приниматься решение по продолжению их деятельности.

Далее. Предстоит также принять практические шаги по повышению эффективности государственного аппарата. Вместе с тем, мы должны понимать, что десятки тысяч простых государственных служащих – это наши сограждане.

Именно на них в первую очередь возложена большая ответственность за реализацию государственной политики, за сохранение и развитие всей страны.

Государственная служба – это служение своей стране и народу. Это особое призвание. Поэтому те государственные управленцы, которые решились встать на этот путь, должны понимать, что к ним особые требования, с них особый спрос.

С другой стороны, без государственных служащих, так называемых чиновников, в том числе присутствующих здесь, в этом зале, государства не будет. В каком-то смысле это опора государства. Но к ним, повторюсь, особые требования.

Показательны примеры министерств образования и национальной экономики, где политические служащие на уровне заместителя министра вдруг покинули свои должности ради учебы по программе «Болашак».

И этот пример не единичный, поскольку подобное имеет место в целом ряде учреждений, на более низком уровне. Приходят сотрудники к своим начальникам и говорят: я прошел по программе «Болашак», отпустите меня на учебу.

Должности новоиспеченных магистрантов закрепляются за ними, новых заместителей министра назначают на один год, пока те вернутся с учебы. Какой-то абсурд! Это не государственная служба. Где же преемственность, где институциональная память сотрудников?

Администрации президента следует внести изменения в требования по участию в данной программе.

Политические служащие, конечно, имеют право совершенствовать свои знания, но пусть занимаются этим не за счет государства.

Нам предстоит системно и последовательно совершенствовать требования и повышать эффективность государственной службы.

Однако к этому вопросу нельзя подходить однобоко.

Опыт развитых государств демонстрирует, что государственные функции, а значит и госслужащиесокращаются по мере передачи этих функций в саморегулируемые организации, бизнес-сообществу.

А это напрямую зависит от готовности общества передавать те или иные сферы за периметргосударственного регулирования. Это также зависит и от готовности самого бизнеса к принятию такой ответственности.

Далее. Следует провести системную работу по налаживанию эффективной системы коммуникаций с населением и бизнесом.

Прежде всего, в каждом центральном и местном исполнительном органе должны функционировать постоянно действующие площадки для прямой и обратной связи с населением.

Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями. Каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета это уже обязанность.

Они могут выступать в сетевых дискуссиях, отвечать на запросы населения и общества в режиме онлайн. Ведь очевидно, что соцсети, а не традиционные СМИ сегодня стали основным источником информации для людей.

В итоге люди остаются в неведении и довольствуются домыслами или откровенной дезинформацией.

Не меньшей проблемой является неумение чиновников правильно, на доступном простому человеку языке разъяснять проводимую политику, доводить до общества, что сделано в ответ на обращения, резонансные публикации в СМИ, соцсетях.

Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на критику и конструктивные предложения граждан.

Поэтому необходим переход на концепцию «слышащего государства».

Ответ на все эти вопросы должен найти отражение и в структуре государственных органов.

Крайне важным вопросом является прозрачное и эффективное предоставление государственных услуг.

Сегодня наши граждане могут получить порядка 70 % видов госуслуг (504 из 750) через портал «электронного правительства».

Вместе с тем, только пятая часть этих услуг предоставляется в электронном формате.

Это говорит о слабой информированности населения, технической и процедурной сложности.

Министерству цифрового развития следует решительно проводить работу по улучшению сервисов и повышению эффективности их использования.

К примеру, услуга по приёму документов в школу оказывается в основном через школы в бумажном формате (84 % случаев), частично – через информационные системы акиматов (16 %) и ни разу не оказана через портал «электронного правительства». Вот вам участок для работы.

В Госкорпорации «Правительство для граждан» очереди, дефицит компетентных сотрудников и регулярные сбои информсистем.

Из запланированных в прошлом году к интеграции 67 информационных систем были интегрированы всего 17. С таким темпом имеется высокий риск срыва сроков.

Правительству надо принять меры по популяризации и обеспечению бесперебойной работы портала «электронного правительства».

Важно ускорить интеграцию ведомственных информационных систем с веб-порталом «электронного правительства».

Например, недавно проведена работа по автоматизации процесса субсидирования в сельском хозяйстве.

В этой связи поручаю Правительству совместно с акимами изучить опыт работы данной системы и обеспечить оцифровку других госуслуг (госпрограмм «Дорожная карта бизнеса», «Нұрлы жер», «Еңбек», процедур в сфере земельных отношений, услуг ЖКХ).

Эту работу надо завершить до конца текущего года.

В целом, мы должны четко понять, что мир, а вместе с ним и наше общество изменились. Прежние подходы и инструментарии стремительно теряют эффективность. Необходимы реформы, новые решения старых проблем.

Поэтому, для повышения эффективности госаппарата, перезагрузки его взаимодействия с обществом поручаю Администрации Президента совместно с Правительством разработать Концепцию развития государственного управления.

Это важнейший вопрос, поэтому в следующем году мы рассмотрим ее проект на заседании Национального Совета.

Құрметті жиынға қатысушылар!

Бүгінгі көтерілген мәселелердің барлығы аса маңызды.

Үкімет пен әкімдердің жұмысының негізгі мақсаты – халықтың табысын көтеріп, әл-ауқатын жақсарту.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамаларын одан әрі жалғастыру.

Жүзеге асырылып жатқан барлық мемлекеттік бағдарламалар, ең алдымен, халқымыздың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталуы тиіс.

Сондықтан, осындай аса жауапты міндетті жоғары деңгейде атқаруымыз керек.

Бұл, ең алдымен, егемен еліміздің бүгіні үшін аянбаған ата-бабалардың ісін жалғастыру деп түсінуіміз қажет.

Асқар Ұзақбайұлы Мамин басқарып отырған Үкімет алға қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға қабілетті. Кәсіби деңгейі жоғары, мүмкіндіктері мол.

Біз бұл күрделі кезеңнен де абыроймен өтеміз. Оған мен кәміл сенемін.

Іске сәт, баршаңызға табыс тілеймін!