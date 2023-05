Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне жаңа ректор тағайындалды

ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат - Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ректоры қызметіне Жанар Темірбекова тағайындалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

ЖОО сайтының мәліметінше, Жанар Амангелдіқызын Ахмет Ясауи университетінің ұжымына Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Шолпан Каринова таныстырды.

Аталған жиынға Түркістан облысы әкімінің білім саласына жауапты орынбасары Сәкен Қалқаманов, университеттің 1-ші вице-президенті (ректор өкілі) Женгиз Томар мен университеттің сенат мүшелері қатысты.

Университеттің жаңа ректоры сөзін ұлы баба Ахмет Ясауидің хикметінен бастай отырып, өзіне жүктелген жаңа қызметтің жауапкершілігін терең сезінетінін жеткізді.

«Мәдениет пен өркениеттің негізі болып табылатын бұл университет тәуелсіз елдің мәңгі болашағын қазірден бастап қалыптастырушы білім ошағы. Қоғамға үлгі болатын қасиетті мекен. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы «Халық үніне құлақ асатын үкімет» тұжырымдамасын қабылдаған еді. Мен де өз кезегімде осы тұжырымдамадан шабыт алып, «Халық үніне құлақ асатын университет» концепсиясын бірге қалыптастыруды ұсынатын боламын», - Жанар Темірбекова.

Жанар Амангелдіқызы Түркияның алдыңғы қатарлы Хаджеттепе университетінің Инженерлік факультетін бітіріп, аталмыш оқу орнының «менеджмент» мамандығы бойынша магистратура бағдарламасында білім алған.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аспирантурасында оқып, сол жерде кандидаттық диссертациясын қорғаған. Экономика ғылымдарының кандидаты.

Жанар Амангелдіқызы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Анкара қаласындағы Өкілетті кеңес басқармасында, ТҮРКСОЙ сынды халықаралық ұйымдарда еңбек еткен.

Алматы қаласындағы КИМЭП, ҚБТУ және СДУ сынды бірнеше маңызды оқу орындарында студенттерге сабақ берумен қатар, Еуразия Технологиялық университетінің ректоры, Алматы Менеджмент университеті президентінің кеңесшісі қызметін атқарған.

– Н.Назарбаев қорының Ғылым және техника саласындағы сыйлықтың лауреаты (2012 ж);

– БҒМ «ЖОО-ның үздік оқытушысы» грантының иегері (2013 ж);

– Халықаралық ғылыми журналдарда жарық көрген ғылыми мақалалардың, жалпы 40-тан астам ғылыми еңбектер мен бірнеше монографияның авторы.

H indeksi: 5; i10:2, Сілтемелер индексі : 235

– The International Journal of Entrepreneurship and Innovation; African Journal оf Business and Management; Gaziantep University Journal of Social Sciences халықаралық академиялық журналдарында рефери

– Нұрсұлтан Назарбаев Қоры Ғылым кеңесінің мүшесі АҚШ-тағы Халықаралық Көшбасшылық Ұйымының мүшесі.

Халықаралық аналитикалық орталық Тиллотома қорының құрметті мүшесі (Science and Education Policy Group).

Қазақ, орыс, түрік, ағылшын тілдерін еркін меңгерген.