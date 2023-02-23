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    Конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының жеңімпаздары анықталды

    2023 жылғы 23 ақпан, 19:40

    АСТАНА. ҚазАқпарат - Алматы қаласында конькимен жүгіру спортынан Қазақстан Республикасы кубогының иегерлері анықталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ұлттық олимпиада комитетіне сілтеме жасап.

    Турнир «Медеу» мұзайдынында өтті.

    Жеңімпаздар:

    1000 метрге конькимен жүгіру (әйелдер):
    1. Арина Ильященко (Павлодар)
    2. Алена Лифатова (Павлодар)
    3. Кристина Шумекова (Петропавл)

    1000 метрге коньмен жүгіру (ерлер):
    1. Дмитрий Филатов (Рудный)
    2. Ақжол Нұралы (Астана)
    3. Мақсат Мұқаев (Астана)

    3000 метрге конькимен жүгіру (әйелдер):
    1. Диана Бачурина (Астана)
    2. Екатерина Лейко (Павлодар)
    3. Нигара Муратова (Алматы)

    3000 метрге конькимен жүгіру (ерлер):
    1. Платон Вехов (Астана)
    2. Кирилл Леонтьев (Қарағанды)

    5000 метрге жүгіру (ерлер)

    1. Андрей Зуев (Павлодар)
    2. Данил Березуцкий (Рудный)
    3. Михаил Глущенко (Алматы)

    Автор:

    Балнұр Қожагелді

    Алматы Спорт Аймақ
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