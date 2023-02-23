Конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының жеңімпаздары анықталды

АСТАНА. ҚазАқпарат - Алматы қаласында конькимен жүгіру спортынан Қазақстан Республикасы кубогының иегерлері анықталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат Ұлттық олимпиада комитетіне сілтеме жасап.
Турнир «Медеу» мұзайдынында өтті.
Жеңімпаздар:
1000 метрге конькимен жүгіру (әйелдер):
1. Арина Ильященко (Павлодар)
2. Алена Лифатова (Павлодар)
3. Кристина Шумекова (Петропавл)
1000 метрге коньмен жүгіру (ерлер):
1. Дмитрий Филатов (Рудный)
2. Ақжол Нұралы (Астана)
3. Мақсат Мұқаев (Астана)
3000 метрге конькимен жүгіру (әйелдер):
1. Диана Бачурина (Астана)
2. Екатерина Лейко (Павлодар)
3. Нигара Муратова (Алматы)
3000 метрге конькимен жүгіру (ерлер):
1. Платон Вехов (Астана)
2. Кирилл Леонтьев (Қарағанды)
5000 метрге жүгіру (ерлер)
1. Андрей Зуев (Павлодар)
2. Данил Березуцкий (Рудный)
3. Михаил Глущенко (Алматы)