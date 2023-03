Қазақстандықтар Мәжіліс сайлауына шетелде де қатыса алады

АСТАНА. ҚазАқпарат – Қазақстан азаматтары ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауына шетелде де қатыса алады, деп хабарлайды ҚазАқпарат ҚР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Баспасөз қызметінің хабарлауынша, ҚР Президентінің биылғы 19 қаңтардағы № 104 Жарлығына сәйкес 2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтеді.

Қазақстанның шетелдегі мекемелерінің жанынан 62 шет мемлекетте 77 сайлау учаскесі құрылды.

Дауыс беруге қатысу үшін белсенді сайлау құқығы бар, тиісті шет мемлекетте тұратын немесе жеке, қызметтік, оқу, іскерлік пен туристік мақсатпен жүрген және ҚР азаматының жарамды паспорты бар Қазақстан Республикасының азаматтары сайлау учаскесі құрылған Қазақстанның дипломатиялық немесе консулдық өкілдігіне жүгіне алады.

ҚР-дың шетелдегі мекемелерінде дауыс беру «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» ҚР Конституциялық заңының 38-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес сайлау өткізілетін күні (2023 жылғы 19 наурыз, жексенбі) жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін өткізілетін болады.

«Сонымен бірге, шетелдегі сайлау процесін уақытылы және толықтай дайындау мақсатында Қазақстан Республикасының азаматтарын жақын маңдағы сайлау учаскесіне алдын-ала хабарласып, сайлаушылар тізіміне енгізу үшін мәлімет берулерін сұраймыз»,-делінген хабарламада.

Учаскелік сайлау комиссияның нөмері

ҚР шетелдегі мекемесі

ҚР шетелдегі мекемелерінің мекен-жайлары

240

Қазақстан Республикасының Аустрия Республикасындағы Елшілігі

Prinz-Eugen-Strasse 32, 1040 Wien, Austria

тел: + 43 (1) 890 80 08 12

+ 43 (1) 890 80 08 141

e-mail: vienna@mfa.kz

241

Қазақстан Республикасының Бельгия Корольдігіндегі Елшілігі

Avenue Van Bever 30, B-1180 Bruxelles, Belgique

тел: +3202 373-3890,

374-9562, 373-3892

e-mail: brussels@mfa.kz

242

Қазақстан Республикасының Литва Республикасындағы Елшілігі

Birutes 20A/35, LT-08117 Vilnius, Lithuania

тeл.: (+3705) 212-21-23, 231-30-40

e-mail: consulate.vilnius@mfa.kz

243

Қазақстан Республикасының Мажарстандағы Елшілігі

H-1025 Budapest, Kapy utca 59

тел: +361 275-1300, 275-1301

e-mail: budapest@mfa.kz, kazembassybud@gmail.com

244

Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі Елшілігі

125 Pall Mall, London SW1Y 5EA

тел: +44-207 925-17-57

e-mail: consul@kazembassy.org.uk

245

Қазақстан Республикасының Италия Республикасындағы Елшілігі

Via Cassia 471, 00189 Roma

тел: +3906 3630-1130, 3630-8476

e-mail: roma@mfa.kz

246

Қазақстан Республикасының Француз Республикасындағы Елшілігі

59, Pierre Charron, 75008 Paris, France

тел: +331 456-15-206, 456-15-200

e-mail: paris@mfa.kz

247

Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасындағы Елшілігі

Nordendstrasse 14-17, 13156 Berlin, Germany

тел: (+49) 030 47 007 164, 47 007 160

e-mail: berlin@mfa.kz, konsulberlin@mfa.kz

248

Қазақстан Республикасының Швейцария Конфедерациясындағы Елшілігі

Tavelweg 2, 3074 Muri bei Bern, Schweiz

тел: +4131 (0) 31 310 14 70

e-mail: bern@mfa.kz

249

Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы Елшілігі

1401 16th Street, NW, Washington, DC 20036

тел: +1202 232-5488

e-mail: washington@mfa.kz

250

Қазақстан Республикасының

Нью-Йорк қаласындағы

Бас консулдығы

535 Fifth Avenue, 19 floor, New York, NY 10017

Тел: 646 370 6331

e-mail: consul.newyork@mfa.kz

251

Қазақстан Республикасының Мысыр Араб Республикасындағы Елшілігі

Villa 371, Aman ben Yasser street, South Academy-Area A, New Cairo, Cairo 11853, Arab Republic of Egypt

Тел: +202 537-8079, 537-8084

e-mail: cairo@mfa.kz

252

Қазақстан Республикасының

Иран Ислам Республикасындағы Елшілігі

P.O. Box №194633111, 83, North Hedayat St., Corner of Masjed Alley, Darrus, Tehran-I.R of Iran

тел: (+8109821) - 22-56-59-33/34

e-mail: tehran@mfa.kz

253

Қазақстан Республикасының Израиль Мемлекетіндегі Елшілігі

52a, Hayarkon Str., Tel Aviv 63432, Israel

тел: +9723 516-34-11, 516-34-64

e-mail: tel-aviv@mfa.kz

254

Қазақстан Республикасының

Сауд Арабиясы Корольдігіндегі Елшілігі

Riyadh 11693 P.O. Box 94012 691 Amr Aldamri st. Al Safarat Kingdom of Saudi Arabia

Тел: +9661 тел. 480-64-06, 480-64-90

e-mail: riyadh@mfa.kz

255

Қазақстан Республикасының Ыстанбұл қаласындағы

Бас консулдығы

Basak sokak № 35, Yesilyurt mh., Bakirkoy-Istanbul

Тел.: +90212 662-53-47

e-mail: istanbul@mfa.kz

256

Қазақстан Республикасының Үндістандағы Елшілігі

F-6/7, Vasant Vihar, New Delhi

Тел: (+9111) 46007702/01

e-mail: delhi@mfa.kz

257

Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы Елшілігі

9, Dong 6 Jie, San Li Tun, Beijing, China 100600

Тел:+86 (010) 653-26-182, 653-24-189

e-mail: pekin@mfa.kz

258

Қазақстан Республикасының Корея Республикасындағы Елшілігі

53, Jangmun-ro, Yongsan-gu, Republic of Korea, 04392 Seoul

тел:+822 379-9714, 394-9716

e-mail: seoul@mfa.kz

259

Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Елшілігі

8, Jalan Ru, Desa Pahlawan, 55000, Kuala Lumpur, Malaysia,

Тел: +603 425-229-99, 425-269-99, 4251-0728

e-mail: kuala-lumpur@mfa.kz

260

Қазақстан Республикасының Пәкістан Ислам Республикасындағы Елшілігі

11, Str. 45, Sector F-8/1, 43000 Islamabad

тел: +9251 226-29-26, 226-29-25

e-mail: islamabad@mfa.kz, embkaz@comsats.net.pk

261

Қазақстан Республикасының Жапониядағы Елшілігі

Azabudai 1-8-14, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan

тел: +813 3589-1820/21

e-mail: japan@mfa.kz

262

Қазақстан Республикасының Әзербайжан Республикасындағы Елшілігі

AZ1025 Baku, Khatai district, N.Rafiev street, 14

Тел.: (+99412) 489-23-53, 489-23-55

e-mail: baku@mfa.kz

263

Қазақстан Республикасының Беларусь Республикасындағы Елшілігі

220035, Minsk, Pobediteley Avenue - 67

Тел.: (+37517)-276-01-10

e-mail: minsk@mfa.kz

264

Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы Елшілігі

Бишкек қ., Ч.Айтматов даңғ., 95А,

тел: +996 312 56 54 17

e-mail : bishkek@mfa.kz

265

Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Елшілігі

101000, Мәскеу қ., 3А, Чистопрудный бульвар

Tел: +7 4956271714

e-mail: moscow@mfa.kz

266

Қазақстан Республикасының Түрікменстандағы Елшілігі

744036, Ашхабад қ., Гарашсызлык шаёлы, 11, 13, 15

тел.: (+99312) 48-04-68, 48-04-69

e-mail: ashgabat@mfa.kz

267

Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Елшілігі

1000128, Ташкент қ., Шайхонтахур ауданы, Абай к-сі, 1А

тeл: (+99871) 231-61-70, 231-61-75, 231-61-74

e-mail: tashkent@mfa.kz

269

Қазақстан Республикасының Майндағы Франкфурт қаласындағы

Бас консулдығы

Beethovenstrasse. 17, 60325, Frankfurt am Main

Тел.: (+49) 069 97 14 67 44, 97 14 67 33

e-mail: frankfurt@mfa.kz

270

Қазақстан Республикасының Испания Корольдігіндегі Елшілігі

Avenida de los Madronos 43,

28043 Madrid

Тел: +349 17 216 290,

+34 917 216 294

e-mail: madrid@mfa.kz

271

Қазақстан Республикасының Польша Республикасындағы Елшілігі

ul. Królowej Marysieńki 14, 02-954 Warszawa

Тел:+4822 642-27-63, 651-53-88

е-mail: warsaw@mfa.kz, konsulatkz@gmail.com

272

Қазақстан Республикасының Тәжікстан Республикасындағы Елшілігі

Душанбе қ., Хусейнзода к-сі, 31/1.

Тел: (+992372) 21-89-40

e-mail: dushanbe@mfa.kz

273

Қазақстан Республикасының

Чех Республикасындағы Елшілігі

160 00 Praha 6, Pod Hradbami 662/9

тел:+420 -233-375-642; 233 375 643

e-mail: prague@mfa.kz, consul.prague@mfa.kz

274

Қазақстан Республикасының Дубай қаласындағы

Бас консулдығы

Dubai – UAE Jumeirah, Umm Suqeim First, Al Boussi street, villa no. 5

тел: (+9714) 339-7151, 339-7156

e-mail: dubai@mfa.kz

275

Қазақстан Республикасының Армения Республикасындағы Елшілігі

0002, Ереван қ., Демирчян к-сі, 1-й тупик, дом 11

тел.: (+374-10) 58-51-19

e-mail: erevan@mfa.kz

276

Қазақстан Республикасының Грек Республикасындағы Елшілігі

Papadiamanti Str. 4, Psychiko 15452, Athens

тел.: (+30) 210-6547765

e-mail: athens@mfa.kz, athens.kazembassy@gmail.com

277

Қазақстан Республикасының Грузиядағы Елшілігі

0160 Тбилиси қ., Львовская к-сі, 77

Тел.: (+99532) – 255-20-00

e-mail: tbilisi@mfa.kz

278

Қазақстан Республикасының Иордания Хашимит Корольдігіндегі Елшілігі

Abdoun, 99 Cairo Street

830626 Amman 11183 Jordan

Тел: +962 65-92-79-53, 6-592-79-54

e-mail: amman@mfa.kz

279

Қазақстан Республикасының Канададағы Елшілігі

150 Metcalfe Street, Suite 701, Ottawa, Ontario, K2P 1P1, Canada

Тел: +1-613 695-86-23/82-55/83-55

e-mail: ottawa@mfa.kz

280

Қазақстан Республикасының Қатар Мемлекетіндегі Елшілігі

Doha, Al-Dafna, Zone 66, Saha str., build 93, P.O.Box 23513,

тел: (+974) 44128015, 44110527

e-mail: doha@mfa.kz

281

Қазақстан Республикасының Моңғолиядағы Елшілігі

Ulaanbaatar, Khan-Uul district, 1-khoroo, Zaisan street 31/6, 210136

Тел.: (+976) 11-34-54-08, 11-34-10-76

e-mail: ulaanbaatar@mfa.kz

282

Қазақстан Республикасының Нидерланд Корольдігіндегі Елшілігі

Beadhuisweg 91, 2587 CE, The Hague, The Kingdom of the Netherlands

тел: (+3170) 363-47-57

e-mail: hague@mfa.kz

283

Қазақстан Республикасының Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Елшілігі

44, Rashid ben Saeed Al Maktoum street, Abu Dhabi United Arab Emirates

тел: (+9712) 449-87-78

e-mail: abudhabi@mfa.kz

284

Қазақстан Республикасының Оман Сұлтандығындағы Елшілігі

4076, Way No.3050, Shatti Al Qurum, Muscat, Sultanate of Oman, P.O.Box 88, PC 103

Тел.: +968-246-924-18

e-mail: muscat@mfa.kz

285

Қазақстан Республикасының Сингапур Республикасындағы Елшілігі

1 KimSengPromenade, 09-04/05 Great World City, East Office Tower,

тел: (+65) 6536 6100, (+65) 6235 7150, singapore@mfa.kz

286

Қазақстан Республикасының Түркия Республикасындағы Елшілігі

06450 Kilic Ali sokak 6, Or-An Diplomatik Sitesi Cankaya, Ankara

тел.: (+90312) 491-91-00, 419-82-66

e-mail: ankara@mfa.kz

287

Қазақстан Республикасының Хорватия Республикасындағы Елшілігі

10000, Zagreb, ul. Bosanska 26, Republic of Croatia

Тел: (+3851) 483-92-55, 483-93-37

е-mail: zagreb@mfa.kz, consul.zagreb@mfa.kz

288

Қазақстан Республикасының Болгария Республикасындағы Елшілігі

1202 Sofia, Sv. Kiril i Metodiy street, 37

Тел: (+3592)-862-4152

е-mail: sofia@mfa.kz

289

Қазақстан Республикасының Таиланд Корольдігіндегі Елшілігі

Office 804 A, Floor 8, Building A, GPF Witthayu Towers,

93/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Тел.: (+662) 254-30-43, 254-30-44,

254-30-45

e-mail: thailand@mfa.kz

290

Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы

Бас консулдығы

191 123, Санкт-Петербург қ.,

Рылеев к-сі, 10

Тел.: (+7-812) 335-25-46, 335-25-47

e-mail: s-petersburg@mfa.kz

291

Қазақстан Республикасының Астрахан қаласындағы

Бас консулдығы

Астрахань қ., 1-ая Аршанская к-сі, 17

Тел.: 8-8512-26-25-21

astrakhan@mfa.kz

292

Қазақстан Республикасының Омбы қаласындағы

Бас консулдығы

644010, Омск қ., Ш.Уалиханов к-сі, дом № 9

тел.: 8-3812-32-52-13

omsk@mfa.kz

293

Қазақстан Республикасының Гонконг қаласындағы

Бас консулдығы

44 Wyndham street, Wyndham Place building, 25/F,Central, Hong-Kong

Тел: (+852) 2548 3841

e-mail: hongkong@mfa.kz

294

Қазақстан Республикасының Шанхай қаласындағы

Бас консулдығы

Room 1005-1006, A Building, International Plaza, 85 Loushanguan road, 200336 Shanghai,

Тел: (+8621) 627-538-78, 627-528-38

e-mail: shanghai @mfa.kz

295

Қазақстан Республикасының Жидда қаласындағы

Бас консулдығы

55615 Jeddah 21544, Khalidiya District, Al-Mustaqar street, Villa 16

Тел: (+96612) 690-20-70;

fax: 690-30-80

e-mail: jeddah@mfa.kz

296

Қазақстан Республикасының Анталья қаласындағы

Бас консулдығы

07230 Antalya/Turkey, Muratpasa region. Caglayan District, 2074 Street 16, Block C, Life City Sitesi

Тел: +90242 324-26-11

e-mail: antalya@mfa.kz

297

Қазақстан Республикасының Бразилия Федеративтік Республикасындағы Елшілігі

SHIS QL 24, Conjunto 7, Cas20-Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasilia, D.F. – CEP: 71.665-075

Тел: +55-61-3879-4602,

+55-61-3879-4603

e-mail: brasilia@mfa.kz

298

Қазақстан Республикасының Брест қаласындағы Консулдығы

Брест қ., Крупская к-сі, 5

Тел.: (+375-162) 58-35-00

e-mail: brest@mfa.kz

299

Қазақстан Республикасының Румыниядағы Елшілігі

Strada Crangului 13, sector 1, Bucharest, 014104 Romania

Тел: (+40) 31-107-1083, 21-230-0865

е-mail: bucharest@mfa.kz, kazconsul.bucharest@gmail.com

300

Қазақстан Республикасының Индонезия Республикасындағы Елшілігі

Jalan Patra Kuningan Raya, Blok M7, Kav. 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12950, Indonesia

Тел: +(6221) 2520252/54

e-mail: jakarta@mfa.kz

301

Қазақстан Республикасының Қазан қаласындағы

Бас консулдығы

420111, РФ, Татарстан Республика, Казань қ., Карла Маркс к-сі, № 8 үй

тeл: 8-843-202-05-92;

fax: 8-843-223-06-69

е-mail: kazan@mfa.kz

302

Қазақстан Республикасының Эстония Республикасындағы Елшілігі

10143, Tallinn, Rävala pst 5.

Тел: (+372) 662-2926, 662-2927

е-mail: tallinn@mfa.kz

304

Қазақстан Республикасының Финляндия Республикасындағы Елшілігі

00130 Helsinki, Unioninkatu, 24

Тел.: (+358) 9-4247- 2040

е-mail: helsinki@mfa.kz

305

Қазақстан Республикасының Латвия Республикасындағы Елшілігі

LV-1010 Riga, Jura Alunana2, Latvia

Тел.: (+371) 673-24-223, 672-43-028

e-mail: riga@mfa.kz

306

Қазақстан Республикасының Словак Республикасындағы Елшілігі

Cervenova street 14, 811 03 Bratislava, Slovak Republic

Тел: (+421) 232-661-242;

fax: 232-661-221

e-mail: kazdip@gmail.com

411

Қазақстан Республикасының Марокко Корольдігіндегі Елшілігі

10170, Рабат қ., Суисси ауданы, Бени Мтир 3 к-сі

Тел.: +212 537 63 63 66

e-mail: rabat@mfa.kz

412

Қазақстан Республикасының Мюнхен қаласындағы

Бас консулдығы

Redwitzstrasse 4, 81925 Muenchen

Тел.: +49 0 89 90 90 10 60

e-mail: muenchen@mfa.kz,

konsul-muenchen@mfa.kz

413

Қазақстан Республикасының

Сан-Франциско қаласындағы Бас консулдығы

456 Montgomery St., Suite 950 & GC-5, San Francisco, CA, 94104

Тел.: 628 236-1030 ext. 104

e-mail: sanfrancisco@mfa.kz

415

Қазақстан Республикасының Ливан Республикасындағы Елшілігі

Бейрут қ., Бсалим ауданы, әл-Мажзуб көшесі – 1, 52-ші вилла

Тел: +961 4 713 447

Факс: +961 4713447

e-mail: beirut@mfa.kz

416

Қазақстан Республикасының Швеция Корольдігіндегі Елшілігі

Стокгольм қ., Birger Jarlsgatan көшесі, 37, 3rd Floor

Телефон: +46(0) 8 700 51 41

Факс: +46 (0) 8700-51-50

e-mail: stockholm@mfa.kz

417

Қазақстан Республикасының Норвегия Корольдігіндегі Елшілігі

Осло қ., St.Olavs gate 21 B, 0165

Тел: +47 224-206-40

Факс: +47 224-206-42

e-mail: oslo@mfa.kz

418

Қазақстан Республикасының Вьетнам Социалистік Республикасындағы Елшілігі

Ханой қ., 10 Dang Thaiкөшесі, 51,

Tay Hoдистрикті

Тел: + 84-4-37180777

Факс: +84-4-37186777

e-mail: hanoi@mfa.kz

419

Қазақстан Республикасының Молдова Республикасындағы Елшілігі

Кишинев қ., Том Чорбэ көшесі, 14/1

Тел: +373-22-54-65-17

e-mail: moldova@mfa.kz

420

Қазақстан Республикасының Португалия Республикасындағы Елшілігі

Лиссабон қ., Rua Pêro da Covilhã 20, Restelo 1400-297

Тел: +351-211-621-690,

+351-211 621 691

e-mail: lisbon@mfa.kz

421

Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі Елшілігі

Әл-Кувейт қ., Сальва ауданы., блок 3, көше 4, ғимарат номері 19

Тел: +965-256-258-09

Факс: +965-256-258-10

e-mail: kuwait@mfa.kz

422

Қазақстан Республикасының Оңтүстік Африка Республикасындағы Елшілігі

Претория қ., 226 Аррис көшесі, Waterkloof Ridge

Тел.: +27 12 4600086

Факс: +27 12 4600162

e-mail: pretoria@mfa.kz

423

Қазақстан Республикасының Эфиопия Федеративтік Демократиялық Республикасындағы Елшілігі

Аддис-Абеба қ., Bole Sub city, Kebele 01, Rwanda street No 1185

Тел: +251-116-67-33-54,

+251-945-051-624

+251-965-006-195

e-mail: kazembethiopia@mfa.kz