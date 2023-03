Қазақстандықтар Мәжіліс сайлауына шетелде де қатыса алады

535 Fifth Avenue, 19 floor, New York, NY 10017

Villa 371, Aman ben Yasser street, South Academy-Area A, New Cairo, Cairo 11853, Arab Republic of Egypt

P.O. Box №194633111, 83, North Hedayat St., Corner of Masjed Alley, Darrus, Tehran-I.R of Iran тел: (+8109821) - 22-56-59-33/34

Dubai – UAE Jumeirah, Umm Suqeim First, Al Boussi street, villa no. 5 тел: (+9714) 339-7151, 339-7156 e-mail: dubai@mfa.kz

282

Қазақстан Республикасының Нидерланд Корольдігіндегі Елшілігі