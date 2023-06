Қазақстан 2025 жылға қарай 100 мың IT-маман даярлайтын болады

АСТАНА. ҚазАқпарат –Қазақстанда IT-білім беруді қолдауға ерекше назар аударылған. Бұл туралы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин желіде жазды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

«Tech Orda бағдарламасы аясында 3 мыңнан астам қазақстандық студент IT-мамандықтар бойынша білім алып жатыр. Олар қазіргі уақытта 49 жекеменшік IT-мектептерде оқуда. Оқыту ұзақтығы 6 айдан 2 жылға дейін созылады. Бұл бағдарлама бойынша ІТ-мамандардың бірінші легі 2023 жылдың ортасына қарай дайын болады. Осылайша, біз 2025 жылға қарай 100 мың IT-маман даярлайтын боламыз. Оның 20 мыңы - Tech Orda бағдарламасы бойынша жүзеге асады.Tech Orda бағдарламасы Astana Hub айналысатын барлық басым секторларды қамтиды - веб-әзірлеу, 3D-дизайн, бағдарламалық және аппараттық құралдар жасау, мобильді қосымшалар әзірлеу, Big Data, Blockchain және т.б. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі», - деп жазды министр.

Оның айтуынша ел аймақтарында IT-білім беруді қолдауға ерекше назар аударылған.

«Өңірлерде 17 IT-мектеп (бұл IT мектептердің 35%-ын құрайды) ашылды. Мектептер Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Павлодар, Семей, Орал, Шымкент қалаларында орналасқан. Биылғы жылы IT мектептерге оқуға ниет білдірген студенттерден 16 мыңға жуық өтініш келіп түсті. Нәтижесінде 3 068 студент IT саласында кәсіби дамуы үшін білім алуды бастады», - деп толықтырды Б.Мусин.