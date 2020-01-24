Қасым-Жомарт Тоқаевтың Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысы өтті. «ҚазАқпарат» ХАА оқырман назарына жиында ел Президентінің сөйлеген сөзінің толық мәтінін ұсынады.

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Құрметті Үкімет мүшелері және жиынға қатысушылар!

Бүгін Үкіметтің кезекті кеңейтілген отырысына жиналып отырмыз.

Күні тәртібінде бірқатар өзекті мәселе бар. Алдымен өткен жылдың әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелерін қарастырамыз.

Жалпы, былтыр жақсы көрсеткіштерге қол жеткіздік.

Атап айтсақ, экономикалық өсім

4,5 пайыз болды.

Экономиканың негізгі салаларында өсу қарқыны байқалды.

Бұл көрсеткіштердің барлығы халықтың тұрмыс сапасына оң ықпал етеді.

Сайлау алдындағы тұғырнамада айтылған негізгі міндеттерді орындауымыз керек. Бұл еліміздің орнықты дамуына, халқымыздың әл-ауқатын арттыруға зор серпін береді.

Қазір осы бағытта атқарылған жұмыстарға тоқталып, алдағы жоспарды талқылаймыз.

Басты мақсат – қолда бар мүмкіндіктерді, әлеуетімізді толық пайдалану.

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Құрметті жиынға қатысушылар!

Барлық баяндамаларды тыңдадық.

Енді, бүгінгі жиынды қорытындылайық.

Жалпы, елдегі макроэкономикалық ахуал тұрақты.

Біз әлемдік даму қарқынынан қалыспай, экономикамызды өркендетіп келеміз.

Үкімет жоспарланған макрокөрсеткіштердің бәріне қол жеткізді.

Бірқатар маңызды бағдарлама қабылданды.

Соның ішінде – Мемлекеттік индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы, Бизнестің жол картасы – 2025, Өңірлерді дамыту бағдарламасы, Денсаулық сақтау саласын дамыту бағдарламасы және тағы басқалары.

Сайлау алдындағы бағдарламаны және халыққа Жолдауымды жүзеге асыру үшін Үкімет пен Парламент үйлесімді жұмыс атқарып жатыр. Бұл – жақсы.

Бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысын арттыруға, Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа тетіктерін енгізуге бағытталған бірқатар заңнамалық акті қолданысқа енді.

«Педагог мәртебесі туралы» заң қабылданды.

Экономиканы дамыту және бизнеске қолдау көрсету мақсатымен түрлі тексерістер жүргізуге мораторий енгізілді.

Шағын және микро бизнес салықтан босатылды.

Шағын және орта бизнестен түсетін корпоративті табыс салығын өңірлерге беру үшін құқықтық негіз қалыптастырдық.

Можно сказать, что Правительство обеспечивает выполнение поручений Президента.

Вместе с тем сохраняются вопросы относительно качества экономического развития.

Локомотивами роста остаются ресурсный потенциал и бюджетные инвестиции.

Наибольший рост показали отрасли строительства, торговли и транспорта.

Но стагнирует кредитование экономики: за 11 месяцев 2019 года объем ссудного портфеля к ВВП снизился с 23 % до 22 %.

В прошлом году мы, к сожалению, стали «чемпионами» ЕАЭС по уровню инфляции.

Большая проблема – отсутствие значительного роста производительности труда. Медленно растет доля несырьевого экспорта.

Как видите, задач, связанных с качеством экономического роста много. Большая часть из них – структурные проблемы, которые мы решаем много лет.

Моя принципиальная позиция: цели и задачи, поставленные Елбасы перед страной, остаются неизменными. Стратегия «Казахстан-2050», Стратегический план развития страны до 2025 года, 100 Шагов Плана нации. Это наши магистральные ориентиры.

Елбасы алдымызға қойған стратегиялық мақсаттарға міндетті түрде қол жеткізуіміз керек.

Вместе с тем настало время перезагрузки подходов Правительства к достижению этих стратегических целей. Надо признать: темпы реализации реформ замедлились. Этот факт констатируют международные и отечественные эксперты.

Считаю важным подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны.

Нам нужен новый экономический курс, который даст четкое видение ключевых проблем и методов их решения.

Реформы, как известно, требуют воли и решительности. Именно к этому я призываю Правительство.

Реформаларды іске асыру үшін, ең алдымен, мықты жігер керек. Үкімет осы қасиетті көрсетеді деп үміттенемін. Басқа жол жоқ, өйткені уақытымыз да жоқ.

Пока же основные решения принимаются государственным аппаратом медленно, с оглядкой на многочисленные нормативные акты, со ссылкой на необходимость межведомственного согласования. Так работать в условиях ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. Реформы придется проводить буквально «через колено».

Президент не может выступать в качестве «надсмотрщика», заставляя чиновников быстро и качественно выполнять необходимую работу, контролировать ход реализации программ. Кстати, и Премьер-министр не должен работать в таком режиме. Перед ним стоят совсем другие задачи. Поэтому госаппарат должен функционировать эффективно и оперативно.

Только так мы сможем достичь стоящих перед государством стратегически важных целей.

Это, в первую очередь, рост доходов населения путем создания многочисленных рабочих мест и обеспечения достойной оплаты труда.

Данная задача неразрывно связана с необходимостью повысить качество человеческого капитала: без роста управленческих и технологических компетенций невозможно построить сильную экономику.

Предстоит выстроить прозрачную и прагматичную налогово-бюджетную политику.

Потребуется проведение эффективной промышленной политики, которая обязана обеспечивать защиту отечественных предпринимателей, доступ к рынкам сбыта, повышение производительности наших предприятий, рост конкурентоспособности и качества казахстанской продукции.

Денежно-кредитная политика, динамичный финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное и доступное финансирование экономики.

В зоне особого внимания – развитие частного предпринимательства и кардинальное усиление механизмов защиты конкуренции.

Нам предстоит усовершенствовать наше законодательство и регулирование во всех сферах: от медицины до финансовых рынков на базе наилучших мировых практик, в особенности ОЭСР.

Ясные цели, понятные задачи, полное их выполнение позволят обеспечить новое качество экономического роста.

Поэтому требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию.

По сути, речь идет о плане работы Правительства на среднесрочный период. Данный документ должен быть подготовлен Правительством, Администрацией Президента, «Атамекен» уже к 15 мая. Времени на раскачку нет.

Еще один момент. Это слабый контроль за реализацией анонсированных реформ. Правительство разрабатывает реформы, реализует их и само же оценивает качество своей работы. Требуется изменить положение вещей.

Поручаю создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента. Центр будет функционировать на общественных началах, помимо сотрудников Администрации Президента, в него войдут представители научного и экспертного сообщества.

Может быть, по мере развития этого института он будет преобразован в агентство по реформам при Президенте. Пока же будет создан данный Центр без каких-либо бюджетных затрат.

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Отдельно хочу отметить следующее: любые планы хороши настолько, насколько хорошо мы их выполняем.

Поэтому ключевой вопрос успешного решения поставленных задач – эффективная система государственного управления.

Речь не только о государственной службе. Концепция государственного управления шире. Она предусматривает создание сервисной модели, направленной на удовлетворение справедливых требований наших граждан.

Это распределение властных полномочий между центром и регионами, объемы и направления бюджетного финансирования, масштаб участия государства в экономике, система межбюджетных отношений и так далее.

Нам предстоит определиться со структурой государственного аппарата. Определить задачи, полномочия и оптимальную численность государственных органов.

И, конечно же, госуправление - это аппарат, т.е. люди, с которых общество будет спрашивать за успех или неудачу.

Здесь потребуется серьезная реформа, которая утвердит принципы меритократии, внедрит корпоративное управление в государственных организациях, усилит профессиональные компетенции госслужащих и многое другое.

До конца года мы должны качественно продвинуться вперед в реформе государственного управления. Сейчас же сделан первый шаг: создан Президентский молодежный кадровый резерв. Но этого недостаточно - 300 человек из почти 100 тысяч госслужащих.

Кстати, я просил бы руководителей государственных органов, акимов обратить внимание на резервистов, которые вошли в Президентский список. Там есть интересные молодые люди, которые могли бы пригодиться на государственной службе.

Серьезный вопрос – менталитет и стиль работы госслужащих. Они должны быть ориентированы на результат, а не на бесконечную переписку и перекладывание ответственности.

С другой стороны, апатия, безынициативность, нерешительность – это также результат чересчур пристального внимания правоохранительных органов к работе госслужащих. Нередко управленческие решения трактуются как коррупционно мотивированные. В этой ответственной работе не может быть предвзятости.

В итоге, забюрократизированный процесс согласований приводит к принятию «выхолощенных» документов, ориентированных на формальную сторону исполнения поручений, а не на достижение реальных результатов.

Порой именно из-за такой порочной системы мы теряем квалифицированных и мотивированных специалистов.

С другой стороны, нужно ставить системные барьеры такому распространенному явлению, как пустой «креатив», прожектерство и тактика быстрых побед любыми способами.

Как правило, такие победы являются показухой и достаются дорогой ценой – подогнанной статистикой, неэффективными бюджетными тратами, простаивающими заводами, неиспользуемой инфраструктурой.

В целом, проблем много, но готовых рецептов нет. Поэтому требуется вдумчивое и конструктивное обсуждение, выработка практических решений.

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Обращаю ваше внимание и на решение следующих насущных вопросов социально-экономического развития страны.

Повышение эффективности финансовой политики.

Следует обратить внимание на тревожную тенденцию – роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом.

Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7 %, малого и среднего бизнеса – на 18 %, сельского хозяйства – на 48 %.

Это происходит на фоне стремительного (на 24 %) роста потребительского кредитования населения. При этом две трети кредитов физическим лицам выданы без залога.

Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами, финансовая система больна.

В прошлом году более полумиллиону граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность. 1,2 миллиона граждан получили списание штрафов и пени по потребительским кредитам.

Национальному банку и Агентству по регулированию финансового рынка следует принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации.

Упрощенно говоря, кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физически лицам увеличились на 1,4 трлн тенге и составляют 6,7 трлн тенге, полная возвратность которых под вопросом. А кредиты юридическим лицам снизились на 590 млрд тенге.

В прошлом году завершен обзор качества активов, получена целостная, объективная картина текущей ситуации.

Теперь главная задача – обеспечение финансовой стабильности. Предстоит разработать подходы по оздоровлению банковской системы. Сделать это надо срочно, не откладывая дело в долгий ящик. В противном случае, последствия могут быть серьезными.

Вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях, без использования бюджетных средств.

Национальному банку и Агентству предстоит найти баланс между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития.

Государство вкладывает значительные средства в субсидирование процентной ставки и гарантирование.

Однако данные меры не охватывают большинство предприятий, создается неравная конкуренция, искажаются рыночные условия, структурные преобразования в экономике, прямо скажем, не происходят.

Агентству необходимо обеспечить комплексное развитие всего финансового сектора, включая страховые услуги, новые финансовые технологии, рынок ценных бумаг.

Национальному банку следует сконцентрироваться на выполнении классических функций Центробанка. Это обеспечение стабильности цен и проведение эффективной и прозрачной денежно-кредитной политики.

В этой связи предстоит разработать Денежно-кредитную политику на среднесрочный период до 1 июля текущего года. Цель – достичь консенсуса между поддержанием сравнительно низкой инфляции и достижением экономического роста.

Ожидаю эффективной и слаженной работы по развитию финансового сектора страны, в том числе Международного финансового центра Астана.

В прошлом году Правительство и Нацбанк усилили конструктивное взаимодействие. Следует продолжить эту работу. В рамках этого процесса требуется обеспечить включение ценных бумаг Казахстана в международные индексы, что откроет новые рынки и снизит стоимость обслуживания долга. Прошу подготовить конкретный план действий.

Правительство и Нацбанк начали работу по координации валютных операций компаний квазигосударственного сектора. Это важно, работу надо продолжить.

В прошлом году осуществлено рефинансирование валютных займов компаний квазигосударственного сектора, что улучшило их балансы и снизило влияние валютных рисков.

Правительству и квазигосударственному сектору следует, в первую очередь, привлекать финансирование внутри страны в тенге. Это сократит избыточную ликвидность, снизит давление на валютный рынок.

Кроме того, поручаю Национальному банку до 1 июля нынешнего года внести предложения по развитию инфраструктуры хеджирования в Казахстане.

Вопросы борьбы с теневой экономикой, повышения доли безналичных расчетов должны оставаться в приоритете как Нацбанка, так и Правительства.

Поэтому следует приступить к созданию национальной платежной системы с привлечением участников финансового рынка на взаимовыгодных условиях.

Далее. В серьезной модернизации нуждается фискальная политика.

Ее главная задача – обеспечение стабильности доходов бюджета и справедливого распределения национального дохода, улучшение структуры и качества экономического роста.

Были приняты и вступили в действие новый Налоговый и Таможенный кодексы, Правительству переданы полномочия по регулированию СЭЗ.

Какие результаты мы имеем?

Применение налоговых льгот при решении вопросов развития той или иной отрасли стало повсеместным.

Предоставить налоговые льготы, конечно, проще и быстрее, нежели системно развивать отрасли, создавать рынки сбыта, настраивать отраслевое регулирование.

Но необходимо помнить, что налоги – это народные деньги, за счет которых решаются долгосрочные общегосударственные задачи: оборона, образование, медицина. А льготы же получают отдельные отрасли и предприятия.

Да, мы освободили от налогов микро- и малый бизнес, чтобы дать импульс его развитию. Это было оправданно. Но повсеместное освобождение от налогов может привести к серьезным негативным последствиям.

Только в 2018 году было предоставлено льгот на сумму 4,5 трлн тенге.

Доходы консолидированного бюджета сократились с 32 % от ВВП в 2005 году до 18 % в 2019 году.

Объем условных потерь только в рамках свободных экономических зон (СЭЗ) составляет более 2 трлн тенге. Из бюджета в инфраструктуру 13 СЭЗ дополнительно вложено 340 млрд тенге.

За этот период от СЭЗ получено только 170 млрд тенге налогов. Создано всего 18 тысяч постоянных рабочих мест. Практически все СЭЗ имеют проблемы с качественным заполнением, то есть плохо управляются.

Другими словами, ощутимых результатов от деятельности СЭЗ за прошедшие 10-15 лет не наблюдается.

Для примера, СЭЗ Джебель Али в г. Дубай генерирует 25 % ВВП, 50 % экспорта города и 20 % прямых инвестиций ОАЭ.

Поручаю Правительству проанализировать весь спектр предоставляемых налоговых преференций на предмет их эффективности и целесообразности.

Конечно же, закрывать все свободные экономические зоны нельзя, нужно вдумчиво рассмотреть эту проблемы и сбалансированно подойти к ее решению.

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Следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики.

Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 млрд тенге. Но это только первый шаг.

Такую же работу по исключению непродуктивных расходов следует провести и в квазигосударственном секторе.

Поручаю Правительству доложить о результатах работы в срок до 1 мая текущего года. Следует определить расходы, которые можно безболезненно отложить.

Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия в нашей стране должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу.

Ысырапшылдыққа жол бермеу керек . Шығыстар орынды болуы қажет. Бөлінген қаражат елдің мүддесіне қызмет етуі тиіс.

Следующее. В рамках исполнения моих поручений была обновлена Концепция использования средств Национального фонда.

Правительству совместно с Нацбанком предстоит уже в первом полугодии разработать контрцикличное бюджетное правило.

В целях должной защиты от различного рода расходных инициатив это правило должно быть закреплено в Бюджетном кодексе.

Следующее направление: кардинальная диверсификация экономики и развитие экспорта.

За годы индустриализации введено в строй 1300 новых предприятий.

Но экспорт товаров высокого передела составляет всего 14 % от несырьевого экспорта (2,2 млрд долларов из 15,7 млрд долларов). Доля обрабатывающей промышленности остается на уровне 11 % ВВП.

В текущем году стартовала третья пятилетка индустриализации. Правительство учло недоработки прошлых программ.

Ему предстоит оказать поддержку продвижению казахстанских товаров на зарубежные рынки путем создания экспортной базы, развития соответствующей инфраструктуры и экосистемы.

Мы создали министерство торговли и интеграции и ожидаем от него активизации работы в тесной координации с другими ведомствами.

Отечественному бизнесу придется встраиваться в глобальные цепочки создания стоимости, наращивать экспорт новых товаров, максимально углублять степень переработки продукции. Именно таким производствам необходимо оказывать адресную поддержку.

Это работа затрагивает министерства, акиматы, институты развития, поэтому следует внедрять современные проектные методы работы, объединять усилия для достижения общей цели.

В целях продвижения экспорта следует задействовать потенциал загранучреждений министерства иностранных дел. Посольства нужно загружать конкретными поручениями.

Отдельного внимания требует качество нашей продукции. Как можно говорить об экспорте в дальнее зарубежье, если даже вступление в силу техрегламентов ЕАЭС мы переносим по нескольку раз?

Техрегламент по молоку был принят в 2013 году! В 2019 году нам пришлось договариваться с партнерами по ЕАЭС о переносе еще на 5 лет. Отрасль оказалась неготовой. Возникает вопрос: зачем мы подписывали такое соглашение?

Келіссөздер барысында тек мемлекетіміздің мүддесіне сай келетін құжаттарға қол қою керек. Бұрын біз барлық келісімдерге қол қоюшы едік. Қазіргі таңда бұл үрдісті тоқтату керек. Кез келген келісімге қол қоюға болмайды.

Наше население постоянно сталкивается с негативными последствиями низкого качества лифтов, аттракционов, пищевой продукции.

Несмотря на снижение пресса контрольно-надзорной деятельности, качество продукции, ее безопасность для наших потребителей не должны отходить на второй план.

Для обеспечения безопасности внутреннего рынка необходимо развивать Национальную систему сертификации, вернуть авторитет и доверие к национальным стандартам.

Законодательство о техническом регулировании и аккредитации было принято более 10 лет назад и не отвечает сегодняшним реалиям.

Правительству следует подготовить Закон «О техническом регулировании» в новой редакции и обеспечить его принятие до конца текущего года.

Огромный потенциал экспорта имеется в приграничной торговле, особенно в Центральной Азии.

В 2018 году Елбасы давал поручение создать центр торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном.

С того момента идет переговорный процесс, но конкретные решения, учитывающие интересы Казахстана, не приняты.

Действующий же Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» не может похвастаться высокой эффективностью. Вы хорошо знаете, что на нашей стороне практически нет необходимых зданий и помещений, в отличие от китайской стороны, которая построила практически целый город на территории Китая.

Приграничное сотрудничество, по сути, превратилось в упрощенный импорт продукции соседних стран.

Поэтому следует адаптировать меры таможенно-тарифной, нетарифной, налоговой политики к нуждам реального сектора, учитывать и отстаивать интересы отечественного производителя.

С учетом вышеизложенных соображений даю поручение разработать конкретную Программу торговой политики до 2025 года.

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Далее.

Привлечение прямых инвестиций – это ключевой инструмент странового развития.

За 9 месяцев прошлого года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 4,8 % и превысил 18 млрд долл. Это хороший показатель.

Вместе с тем чистый приток прямых инвестиций снизился на 57 % к аналогичному периоду и составил 2 млрд долл. (за 9 месяцев 2019 г.)

Это говорит о том, что темпы возврата капитала в страны инвесторов значительно превышают темпы притока новых инвестиций. Конечно, это связано с крупнейшими нефтегазовыми проектами.

Нам нужна ясная картина. Поэтому Правительству следует дополнительно вести статистику прямых инвестиций без учета крупных нефтегазовых проектов. Думаю, картина будет более реалистичная.

Следует также осуществлять эффективный финансовый мониторинг, контролировать трансфертное ценообразование, предотвращать фиктивные сделки, направленные на вывод капитала и уклонение от налогов.

Для достижения 5 % роста ВВП объем инвестиций в основной капитал должен составить 30 % от ВВП к 2024 году.

Правительству и акимам предстоит обеспечить полноценную реализацию запланированного до 2024 года пула инвестиционных проектов. Их общий объем составляет 44 трлн тенге.

Еще раз подчеркну – нам нужны качественные инвестиции. Приятная статистика не должна подменять собой реальную картину казахстанского содержания, кадров, налогов.

Следует также ускорить принятие законопроекта по улучшению бизнес-климата, находящегося на рассмотрении в Парламенте.

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Далее. Активное развитие предпринимательства.

Важно повысить эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Сегодня мониторинг эффективности ведется без посубъектного анализа каждого получателя – не видно результатов поддержки по отдельному предприятию.

Кроме того, господдержка порой касается сомнительных проектов: автозаправки, торговые дома.

Конечно, это тоже бизнес, но государственные субсидии не должны тратиться на простую смену собственника.

Акиматы, региональные палаты «Атамекен» должны жестко контролировать данную проблематику.

Правительству совместно с НПП следует завершить подготовку специальной информационной системы посубъектного мониторинга. Стоит задача вывода бизнеса из «тени» в «свет». Бизнес должен работать «вбелую», нужно бороться против «серых» схем. С этой целью нам нужно совершенствовать налоговую практику.

Важно упростить порядок предоставления мер господдержки. Я уже поручал создать единое окно – «Правительство для бизнеса». Как я понимаю, решение пока не найдено. Надо закончить эту работу в первом полугодии.

Несмотря на прогресс в улучшении делового климата, наша система регулирования требует качественной перезагрузки. Считаю, что трехлетний мораторий на проверки дает Правительству и бизнесу время для разработки оптимальных подходов к современному «умному» регулированию.

Еще один вопрос – защита и развитие конкуренции.

Общеизвестно, что без развития конкуренции экономика обречена на отставание и стагнацию.

Анализ основных товарных рынков страны показал, что конкурентная среда в последние годы ухудшается.

Слишком высокий уровень концентрации и монополизации наблюдается практически во всех базовых отраслях: в электроэнергетике, поставке нефтепродуктов, железнодорожных перевозках, предоставлении сотовой связи, банковских услугах и других.

Это исключает рыночное ценообразование, конкуренцию между поставщиками, перекладывает монопольные издержки на потребителей.

Если ранее мы говорили в основном о чрезмерном присутствии на рынке государственных монополий, то теперь мы имеем дело с частными монополиями.

Правительству следует принять конкретные меры по демонополизации, устранению административных и экономических барьеров для входа на рынок новых предпринимателей.

Нужно обратить внимание на развитие биржевой торговли, в том числе в базовых отраслях экономики.

Российская Федерация уже ведёт биржевую торговлю нефтью и нефтепродуктами (с 2008 года), а также природным газом (с 2014 года).

Следует развивать и сами биржи, обеспечить прозрачность их работы, привести их деятельность в соответствие с международными стандартами, привлечь крупные зарубежные компании в их управление.

Я поддержал предложение Правительства о создании отдельного Комитета по защите и развитию конкуренции. Жду от него системной и бескомпромиссной работы.

Здесь хотел бы поднять вопрос об открытии неба для основных перевозчиков. Это важная тема, следует ее активно продолжать. Этому вопросу я придаю очень важное значение, поскольку речь идет об инвестиционной привлекательности нашего государства и, в целом, об открытости Казахстана внешнему миру.

Следует признать, что темпы приватизации снизились. Собственники, то есть акиматы, министерства, нацкомпании регулярно ходатайствуют о пересмотре списков и переносе сроков.

Из Плана приватизации исключено 127 объектов, в том числе в 2019 году – 20 объектов.

Министерства финансов и нацэкономики должны наладить четкий мониторинг и контроль всего процесса приватизации вне зависимости от ведомственной принадлежности. Следует расширить приватизационный список.

Особо отмечу, что приватизация должна быть проведена справедливо и прозрачно.

Средства от приватизации активов должны напрямую направляться в Национальный фонд для будущих поколений. Необходимо исключить дублирование функций Национального фонда путем создания альтернативных фондов в национальных компаниях.

Что касается активов, предлагаемых к приватизации через фондовый рынок, прошу Правительство внести предложения по вовлечению широкого круга инвесторов – физических лиц.

Следующее направление - развитие внутреннего рынка и регулирование государственных закупок.

Необходимо продолжить работу по обеспечению доступа отечественного бизнеса к регулируемым закупкам. Их объем достигает 14-15 триллионов тенге.

Несмотря на определенные сдвиги, проблемы еще есть.

До 49 % закупок в государственных органах и от 70 % до 90 % в закупках квазигосударственного сектора по-прежнему осуществляются из одного источника.

Следует прекратить закуп неконкурентными способами, сведя до абсолютного минимума так называемые исключительные обстоятельства.

К примеру, в 8 регионах созданы муниципальные автопарки при достаточном наличии частных перевозчиков. На всю страну прогремел скандал с банкротством автобусных компаний в Алматы и Шымкенте. Подобного рода инциденты ни в коем случае допускать нельзя. Я обращаю внимание акимов. Банкротятся одни компании, тут же создаются, в том числе и за государственные средства, другие компании.

Вместо системного решения проблемы субсидирования перевозок акиматы создают новые предприятия с госучастием и вливают туда бюджетные средства.

Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок. Это важный социальный вопрос. Срок исполнения – 2 месяца.

Продолжается практика многократного удорожания проектов, есть проблемы в формировании сметной стоимости строительства.

Это огромная затратная статья бюджетов всех уровней. Нет прозрачности и в формировании цен на материалы, стоимости работ машин и механизмов, разработке технологических карт и так далее. А это стартовая точка для расчета стоимости строительства. Потом мы удивляемся, почему строительство в Казахстане такое дорогое.

У нас более 14 тысяч проектных организаций, 126 экспертных организаций. Стоимость разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно-сметной документации (ПСД), прохождение экспертиз составляет более 4 % от общей суммы строительства!

Ежегодно тратим десятки миллиардов только на ПСД! При этом стоимость одних и тех же объектов может отличаться в разы!

Правительству нужно принять безотлагательные меры по кардинальному снижению непродуктивных расходов при формировании сметной стоимости на этапе ее экспертизы.

Важно проконтролировать реализацию одобренного мной пилотного проекта по оптимизации процесса строительства бюджетных объектов.

Требуется обеспечить прозрачность закупочных процессов, активнее внедрять цифровые технологии, исключающие человеческий фактор.

Прошу Правительство отчитаться по данному вопросу не позднее 1 мая.

Следующая проблема – отсутствие единообразия. Закупки регулируются множеством нормативных правовых актов. Они дублируются между собой, в них неоднократно вносятся изменения.

Ранее поручалось проработать вопрос разработки единого закона о государственных закупках, а также создания единой IT-платформы закупок. Сделана только часть работы.

Правительству следует оценить целесообразность принятия единого Закона по государственным и квазигосударственным закупкам, включая ФНБ «Самрук-Казына».

Кроме того, уже в этом году совместно с НПП «Атамекен» предстоит обеспечить доступ бизнеса к участию в государственных и квазигосударственных закупках через единый информационный сервис.

Важное направление работы Правительства – упорядочение деятельности квазигосударственного сектора.

С 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более 7 трлн тенге. Это большие деньги! Поэтому страна должна увидеть осязаемые результаты.

По итогам анализа Счетного комитета выявлен ряд системных проблем.

Прежде всего, дублирование функционала, раздутая структура и штаты.

Например, холдинг «Байтерек». Это 63 организации, из них 11 дочерних организаций с 2,8 тысячи сотрудников. «КазАгро» имеет 3 дочерние компании с 2 тысячами сотрудников.

Административные расходы «Байтерек» превысили 54 млрд тенге, из них 24 млрд тенге – только на зарплату. Я не вижу никаких усилий со стороны руководства холдинга по его реформированию.

Аналогичные проблемы есть и у других компаний квазигоссектора.

Необходимо принять срочные меры по исключению дублирующих и избыточных госкомпаний и функций. Этот вопрос оживленно обсуждается и в Правительстве, и в обществе, но решений и результатов пока нет.

Далее. Ситуация в агропромышленном комплексе вызывает обоснованные нарекания.

Несмотря на то, что за последние 5 лет в АПК направлено свыше 2,4 трлн тенге доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 4,5 %.

Не удалось раскрыть экспортный потенциал, сохраняются вопросы полноценной продовольственной обеспеченности страны.

Половину основного продовольствия и продуктов, потребляемых в стране, мы импортируем.

На этот счет было много разговоров и поручений, но задача не решена. Нужен совершенно новый и, главное, выверенный подход. АПК – это многострадальная сфера, над которой много экспериментировали. А по сути, нанесен серьезный ущерб продовольственной безопасности страны.

Это направление должно стать приоритетным в работе Правительства и акимов. Дальше так продолжаться не может.

Доля переработки в общем объеме экспорта АПК составляет только треть (33 %). Экспортируем сырье, завозим готовую продукцию.

Министерство должно создавать все условия для переработки сырья внутри страны. Переработка и экспорт должны стать выгодными.

Важным является привлечение инвестиций и новейших агротехнологий. Как доложил Премьер-министр, у Правительства есть определенные заделы. Теперь предстоит достичь конкретных результатов.

В части финансирования АПК Правительству, Агентству по финансовому рынку и Национальному банку следует принять меры по развитию эффективного института фондирования на базе существующих микрофинансовых организаций, расширить их мандат.

У нас есть пятилетняя Программа развития АПК. В ней прописаны цели, задачи, конкретные производственные и экономические показатели отрасли. То есть с планами и приоритетами Правительство определилось.

В то же время меры поддержки, то есть субсидии, меняются каждый год! За последние 5 лет сумма составила более 2 трлн тенге, при этом субсидии менялись 47 раз.

Я поручал Правительству обеспечить стабильность мер господдержки, повысить их эффективность. Данное поручение не выполнено.

Жду решений и конкретных предложений. Подчеркну, они должны включать также вопросы институционального, организационного характера, в особенности применительно к холдингу «КазАгро».

Пора, наконец, определиться с долгосрочной моделью налогообложения отрасли.

Отдельно хотел бы остановиться на вопросе эффективного использования водных ресурсов.

Это сложный, но стратегически важный вопрос, решение которого будет определяющим образом влиять на экономику государства и здоровье нации.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов нужно подготовить Программу управления водными ресурсами.

Повышение благосостояния казахстанцев.

В 2019 году расходы на социальную поддержку (пенсии и пособия) составили 3,5 трлн тенге, или 30 % от общего бюджета. Мерами социальной защиты охвачены почти 4 млн казахстанцев.

Были повышены размеры оплаты труда всем низкооплачиваемым работникам за счет полуторакратного роста минимальной заработной платы. Повышалась зарплата работников бюджетной сферы.

Таким образом, рост доходов населения достигнут, но в основном за счет мер государственной поддержки. В других секторах рост реальных доходов намного ниже.

Во многом, это объясняется высоким уровнем инфляции, особенно на потребительские товары, которая «съедает» реальные доходы. Инфляция на эту группу товаров составила около 10 %.

Я давал поручение работать с ценами. К сожалению, констатирую: и соответствующие министры, и акимы эту работу провалили.

Правительству и местным исполнительным органам так и не удалось решить задачу развития конкуренции, увеличения доходов населения.

Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально значимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам.

Требуется разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальной заработной платы, по которой мы стали заметно отставать от наших основных партнеров.

В вопросе развития рынка труда следует учитывать все актуальные мировые тенденции. Сейчас современные цифровые платформы услуг агрегируют заказы в страновом масштабе и распределяют среди самозанятых, делая их активными экономическими единицами. Это и есть «экономика свободного заработка».

Например, китайский гигант электронной коммерции Alibaba создал в 2018 году 41 млн рабочих мест благодаря своей обширной розничной экосистеме. Ожидается, что в течение 15 лет 400 млн жителей Китая могут стать участниками экономики свободного заработка.

Какие усилия мы предпринимаем в этом направлении?

Если мы допустим замедление реформ в области цифровизации, будем забалтывать эту важную проблему, мы просто отстанем, а этого допускать ни в коем случае нельзя с точки зрения обеспечения будущего для наших молодых людей, для наших детей и внуков. Я ожидаю конкретных, практических результатов.

Үкімет азаматтарды кәсіпкерлікке баулу үшін «Бастау» жобасын жүзеге асыруды жалғастыруы тиіс.

Үш жылдың ішінде 90 мыңға жуық адам бизнес жобасын ұсынды. Бірақ, соның үштен біріне ғана қаржы бөлінген.

Осы бағдарламаны уақтылы әрі толық қаржыландыруды қамтамасыз ету қажет.

Еңбек заңнамасын сақтау, Қазақстан және шетел жұмысшыларының жалақысына және еңбек жағдайына қатысты теңсіздікке жол бермеу мәселесін де бақылауда ұстау керек.

Биыл бірінші қаңтардан бастап атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматы енгізілді. Олқылықтар жойылды, негізгі мақсат балаларға жүйелі қолдау көрсету болып отыр.

Бірақ, әлі күнге дейін нақты ұстаным жоқ. Жағдайдың ыңғайына қарай жүріп келе жатырмыз.

Үкімет әлеуметтік саладағы заңнаманың жоқ-жітігін түгендеуі, яғни инвентаризация жүргізуі керек.

Социальное благополучие неразрывно связано с жилищным вопросом.

В 2018-2019 годы темпы ввода жилья были достаточно высокими. Это позволило решить жилищные вопросы 25 тысяч семей, в том числе 5,5 тысячи многодетных малообеспеченных семей и 3 тысячи работающих молодых людей.

По программам Первого Президента «Бақытты отбасы» и «7-20-25» получили займы около 20 тысяч казахстанских семей.

Внедрена так называемая «Лестница доступности жилья», которая подскажет каждому казахстанцу, на какую государственную поддержку и какое жилье можно претендовать в зависимости от своих доходов.

В обозримом будущем именно жилищное строительство должно стать приоритетным направлением в работе Правительства.

Жилищное строительство прежде всего решает социальные проблемы, но и может стать локомотивом экономического роста.

Мы планируем выделить большие средства на обеспечение жильем тех, кто сейчас стоит в очереди. Эту проблему мы решим.

Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды.

Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель – не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. Нужно создать стимул для выведения зарплат из тени, чтобы люди начали требовать от работодателей платить пенсионные взносы.

Правительство и Национальный банк начинают реализацию этой реформы. Постепенно следует расширять круг граждан, которым можно предоставить такую возможность.

Предстоит также ускорить модернизацию пенсионной системы.

Вокруг нее много дискуссий, но нужно в середине года определиться с нашими подходами и решениями.

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Білім беру және денсаулық сақтау саласын дамыту – өте маңызды мәселе.

2019 жылы білім беру саласында маңызды құжаттар қабылданды.

Бұл – «Педагог мәртебесі туралы» заң және Білім мен ғылымды дамытудың жаңа мемлекеттік бағдарламасы.

Біз мұғалімдердің жалақысын 25 пайызға көбейттік.

Министрлік білім беру бағдарламаларын жаңартумен, сондай-ақ жоғары оқу орындарының академиялық дербестігін арттырумен айналысуда.

Бизнеспен және жұртшылықпен диалог орнатылды.

Енді Білім министрі және жергілікті атқарушы органдар осы бастамаларды сапалы жүзеге асыруы тиіс.

Қазіргі таңда елімізде білікті ұстаздардың тапшылығы айқын сезіліп отыр.

Мамандардың жасы ұлғайған сайын олардың орнын басатын лайықты мұғалімдер жетіспей жатыр (338 мың мұғалімнің 27 пайызы – зейнет жасына жақындаған және жеткен азаматтар).

Мұғалімдерді даярлайтын жоғары оқу орындарына көбінесе үлгерімі нашар түлектер барады.

Олардан кәсіби деңгейі төмен маман шығатыны осыдан.

Мемлекет тарапынан тиісті өкілеттік берілді, қажетті ресурстар бар.

Сондықтан қалыптасқан жағдайды түбегейлі өзгертуіміз керек.

Бізге жаңа талаптарға сай мұғалімдер даярлайтын жоғары оқу орындары қажет.

Диплом сатып, жоғары білімнің беделін түсіретін жекеменшік оқу орындарынан біржола құтылу керек.

Бұл мәселені осы жылы шешуіміз қажет.

Жылдан жылға ғылымға бөлінетін қаржы көлемі артып келеді.

Биыл бұл салаға бөлінетін қаражат 1,5 есеге өсті.

Ғылымды қаржыландыру ісі тиімді болуы керек әрі оның экономикалық қайтарымы болуы тиіс.

Өндірістің сұраныстарына толық жауап беретін ғылыми жұмыс кластерлерін құру қажет деп ойлаймын.

Балалардың құқығын қорғау – министрлікке жүктелген аса маңызды міндеттің бірі.

Соңғы жылдары балалар мен жасөспірімдер арасында өз-өзіне қол жұмсау оқиғалары көбейіп барады.

Балаларға зорлық-зомбылық көрсету жағдайлары да азаймай тұр.

Үкіметтік емес ұйымдармен және сарапшылармен бірлесіп, мұндай теріс үрдістің алдын алу үшін шаралар қабылдау қажет.

Осы мәселеге қатысты шет елдердің озық тәжірибесін қолдануға болады.

Также в целях пресечения насилия в отношении детей поручаю акимам регионов довести оснащенность дошкольных организаций и школ системами видеонаблюдения и элементарными удобствами до 100 % уже в этом году.

То, что произошло у нас в городе Таразе – это позор.

Далее. Важным показателем благополучия нации является здоровье населения.

Однако до сих пор имеются нарекания на качество медицинских услуг. Отрасль недофинансируется.

В этом плане большие надежды возлагаются на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС). Между тем, по моим данным, работа по его разъяснению и внедрению в областях проведена некачественно. Есть опасность отсутствия прогресса в охвате медицинскими услугами и их качестве.

В ходе реализации ОСМС ни один человек не должен быть лишен возможности получать медицинскую помощь из-за каких-либо недоработок госорганов. Все спорные моменты при определении статуса и страхового покрытия должны решаться в пользу пациента.

Сейчас на рассмотрении Мажилиса находится проект нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Он вызвал оживленные дискуссии в нашем обществе. Поэтому данный документ должен обсуждаться открыто, учитывать приемлемые рекомендации ВОЗ и ОЭСР.

Цифровизация и развитие инноваций.

Надо прямо сказать: программа «Цифровой Казахстан» реализуется недостаточно быстро и качественно.

Главная проблема – разрозненность и неактуальность баз данных. Интеграция баз данных должна стать приоритетом номер 1.

Из 196 интеграций, запланированных на 2019 год, не завершены 40.

Отраслевое министерство должно взять на себя роль куратора и координатора.

Следующий вопрос – доступ к инфраструктуре. Многие города и особенно сельские населенные пункты до сих пор не обеспечены качественным интернетом.

Недавно по телевидению показали сюжет: преподаватели аркалыкской школы мучаются с заполнением электронного дневника «Күнделiк» из-за перебоев с Интернетом. И такая ситуация – не единичный случай.

Мы не можем допустить отставания от наших партнеров и поставить страну в состояние «цифрового неравенства».

Более подробно мы обсудим итоги реализации Госпрограммы «Цифровой Казахстан» в марте этого года на отдельном совещании.

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Пристального внимания Правительства требует внедрение инноваций. Развитие данной исключительно важной сферы должно решаться не за счет только бюджетных средств. Этот путь доказал свою неэффективность.

Нужно сделать ставку на венчурное финансирование, что подтверждается мировой практикой.

В 2018 году принят Закон о венчурном финансировании, теперь его надо применить на практике.

Құрметті отырысқа қатысушылар!

Үкімет өзінің барлық бастамаларын жан-жақты ойластырып жүзеге асыруы тиіс. Әсіресе, әлеуметтік және экономикалық қатерлерді ескеруі керек.

Бұл ретте, сарапшылармен алдын-ала ақылдасқан жөн.

Мемлекеттік органдардың шешімдерін қатаң сынға алу жиілеп кетті. Кейде бұл көпшіліктің наразылығын тудырады.

Сегодня в Казахстане мы видим проблему с автомобилями, ввезенными из стран ЕАЭС, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности. Фактически являясь владельцами, они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет.

В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют технические паспорта. Большинство ввезенных в страну таких автомобилей не ставится на учет.

Таких транспортных средств десятки тысяч.

Я поручаю Генеральной прокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации.

Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.

Такие автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента.

При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину.

Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам.

До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие.

Поручаю Правительству принять меры по ограничению дальнейшего ввоза и эксплуатации автомобилей с нарушением законодательства страны.

Впредь нам нужно исходить, прежде всего, из интересов Казахстана, отдавая приоритет нашим законам и не позволяя их нарушать.

Другими словами, все соглашения, которые будут подписываться впредь в рамках ЕАЭС, должны в полной мере учитывать национальные интересы Казахстана.

Правительству и Парламенту следует более активно включиться в работу по разъяснению законодательства среди наших граждан.

Құрметті жиынға қатысушылар!

Бүгін, өздеріңіз көріп отырсыздар, мен берілген тапсырмалардың тиісті деңгейде орындалмағаны үшін сөгіс жариялаған жоқпын. Бірақ, кемшіліктер жеткілікті. Мысалы, мен өз сөзімде айтқандай, халық тұтынатын ең қажетті тауарлардың бағасын өсіріп жібергені үшін қатаң шаралар қолдануға болар еді.

Жалпы алғанда, сөгіс беру жақсы нәтижеге жетудің аса тиімді жолы емес. Бұл – менің нақты ұстанымым. Сондықтан, Үкімет мүшелеріне және әкімдерге кемшіліктерді түзетуге мүмкіндік беріп отырмын. Бүгінгі жиын барысында берілген тапсырмаларды зор жауапкершілікпен орындау қажет.

Көктемде бұл мәселеге қайта ораламыз. Сол кезде түрлі себептерге байланысты өздеріне жүктелген міндеттерді тиісті деңгейде атқара алмағандарды қызметінен босату жөнінде нақты шешім қабылдаймыз.

***

Алдымызда ауқымды міндеттер тұр.

Бұл – экономиканы дамытудың жаңа жолдарын табу, халықтың әл-ауқатын арттыру, мемлекетіміздің әлеуетін толық пайдалану.

Мұның бәрін жүйелі түрде және халық алдындағы жауапкершілікті толық сезіне отырып шешуіміз қажет.

Асқар Ұзақбайұлы Мамин басқаратын Үкімет еліміздің алдында тұрған міндеттердің қаншалықты маңызды екенін түсініп, жұмыс істеуде.

Еңбектеріңіз табысты болсын.

Жиынды жабық деп жариялаймын.



