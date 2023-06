Қарағандының цифрландыру басқармасының басшысы үздік мемқызметші атанды

ҚАРАҒАНДЫ. ҚазАқпарат – Қарағанды облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және мұрағаттар басқармасының басшысы Рустам Байжанов KPMG Tech Awards сыйлығының қорытындысы бойынша үздік мемлекеттік қызметші-кәсіпқой деп танылды. Ол GovTech Professional of the Year номинациясында жеңіске жетті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

KPMG Tech Awards – KPMG Caspian компаниясы құрған цифрландыру және IT саласындағы бірінші жыл сайынғы сыйлық, Қазақстанның үздік мамандары мен стартаптарын атап өтеді. Ол үш номинация бойынша беріледі:

- Tech Woman of the Year (IT-дегі Жыл әйелі);

- GovTech Professional of the Year (елді цифрландыруға үлес қосқан жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі);

- Digital Breakthrough of the Year (жылдың цифрлық үзілісі).

Марапаттау рәсімі елдің ең ірі Digital bridge форумы аясында өтті. KPMG Tech Awards байқауына қатысу үшін қазақстандық IT-компаниялардан, стартаптар мен кәсіпқойлардан барлығы 200-ге жуық өтінім берілді.

GovTech Professional of the Year номинациясы биыл алғаш рет белгіленді. Рустам Байжанов сыйлыққа ІT-hub «Террикон алқабы» жобасын ұсынды.

«IT-hub «Террикон алқабы» жобасы Қарағандыны Қазақстанның IT-астанасына айналдыруға арналған. Бұл қаншалықты зор естілсе де, соған қарамастан біздің қаламызда тұрақты IT-қоғамдастық бұрыннан бар, көптеген ірі IT-компаниялар Қарағандыда орналасқан. Біздің міндетіміз – диджитал-комьюнитиді шоғырландыру және саланың дамуына жаңа серпін беру. Осылайша қалада өзі ІТ-hub пайда болды. Нәтижелер қазірдің өзінде көзге көрінуде. Соңғы хакатонда қауымдастықтың қатысу деңгейі жоғары болғанын көруге болады. Оған 60-тан астам команда қатысты. ІТ-кластерді құру мақсатында хаб базасында Astana Hub Tech Orda Халықаралық IT-стартаптар технопаркінің бағдарламалау мектептерін қаржылық қолдау бағдарламасына қатысатын Terricon school заманауи бағдарламалау мектебі іске қосылды», – деп атап өтті Рустам Байжанов.

IT-хаб Қарағанды облысының технологиялық стартап-экожүйесін дамыту, мемлекеттің, бизнес өкілдерінің және бастамашыл жас азаматтық қоғамның ортақ күш-жігерімен IT-қоғамдастық құру үшін қолайлы орта көзі және жастарды IT-салаға тарту нүктесіне айналды.

«Қазіргі уақытта хаб резиденттері IT, fintech және диджитал-салалардан шыққан үш мыңнан астам адам болып табылады. Бұл бүкіл команданың, ұжымның жеңісі. Бұл біз үшін деңгейімізді тек жоғарылату үшін қосымша мотивация», – дейді Рустам Байжанов.

Tech woman of the Year 2022 номинациясында Қазақстанның технологиялық салаларындағы әйелдер қауымдастығының негізін қалаушы Азиза Шужеева жеңіске жетті. Techno Woman қауымдастығы IT саласындағы гендерлік стереотиптермен күресуге, сондай-ақ цифрлық индустриядағы әйелдерге білім берудің қолжетімділігін арттыруға бағытталған.

«2022 жылдың цифрлық серпілісі» номинациясын ауыл шаруашылығына арналған IT-шешімдерді әзірлеуші Аgrostream жеңіп алды. Бағдарламалық қамтамасыз ету ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының есептілікті алуын 20%-ға жеделдетуге, техниканың өнімділігін 2,5 есе арттыруға, ЖЖМ шығындарын азайтуға (20 %) және астық шығынын едәуір азайтуға (63 %) мүмкіндік береді.