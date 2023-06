Бразилиялық танымал әнші Димаштың өнеріне тәнті болды

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - «Латын Грэмми» сыйлығының иегері, Бразилиядан келген танымал әнші Паула Фернандес Димаш Құдайбергеннің шығармашылығына тәнті болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат dimashnews.com сайтына сілтеме жасап.

Паула Фернандес – әйгілі бразилиялық әнші, ән авторы және мульти-инструменталист. 11 сәуірде ол Instagram-да Димаштың «S. O. S» әнін орындағаны туралы пост жариялады, онда ол қазақстандық орындаушының шығармашылығы туралы былай деп жазба қалдырған болатын:

«Міне, «жақсы орындаушы» тіркесінің ең дәл анықтамасы. Мен бұл бейнені таңқала көрдім және оны сіздермен бөлісу ең әділ шешім деп ойладым. Жай ғана феномен! Мен бұл бейнежазбаға сілтемені сторизде қалдырдым, сондықтан сіздер де оны көре аласыздар!»

Бразилиялық Dears бұл оқиғаға қатты қуанды. Олар Пауланың жазған посты Димаштың шығармашылығын Латын Америкасында да, бүкіл әлемде танымал етуге айтарлықтай ықпал етеді деп санайды.

Паула Фернандес 1984 жылы Минас-Жерайс штатындағы Сети-Лагоас қаласында дүниеге келген. Ол 10 жасында өзінің алғашқы «Paula Fernandes» альбомын шығарып, ерте жастан ән айта бастады.

Осы уақытта әнші түрлі іс-шараларда өнер көрсетті, сонымен қатар өз шығармашылығын насихаттау үшін теледидар мен радио бағдарламаларына қатысты.

1995 жылы Ана Райо лақап атымен әнші келесі «Voarei» альбомын шығарды. 2005 жылы оның жаңа «Canções do Vento Sul» («Оңтүстік желдің әндері») дискісі шығарылды, ал 2007 жылы ағылшын тіліндегі «Dust in the Wind» («Желдегі шаң») шығармасы жарық көрді, ол кейіннен Бразилиялық «Өмір парақтары» телехикаясының саундтрегі болды.

2008 жылы әнші Universal Music лейблмен жұмыс істей бастады және 2009 жылы бесінші студиялық «Пас-Паро де Фого» альбомын шығарды. Сол жерден титулдық трек Бразилияның музыкалық диаграммаларының шыңына жетті, бұл Пауланың даңқын шықарды.

Паула Фернандес өзінің мансабында жазбаларының 5,6 миллионға жуық көшірмесін сатты. Бразилиядан басқа, оның гастрольдері Еуропа, АҚШ және Африкада да өтті. 2011 жылы ол Google-дің сұранысы бойынша ең танымал бразилиялық тұлға болды.

Әнші Latin Grammy, Brazilian Music Multishow Award, Brazilian Music Award, my Nick Awards, Press Trophy, best of Year және Internet Trophy сияқты ойын-сауық индустриясында бірнеше марапаттарға ие болды және ұсынылды.

Паула көптеген танымал музыканттармен, соның ішінде Пласидо Доминго, Тейлор Свифт, Шаная Твейн, Майкл Болтон, Хуан, Алехандро Санспен бірге жұмыс істейді. Сонымен қатар, ол бразилиялық телехикаялар мен фильмдердің саундтректеріне арналған 20-дан астам ән жазды.