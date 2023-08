Астанада гала-концертке жеті мыңнан астам көрермен жиналды

АСТАНА. ҚазАқпарат - «Барыс Арена» мұз сарайында өткен «Астана – мәдениет керуені» I халықаралық әскери-музыкалық фестивалінің қорытынды гала-концертіне жеті мыңнан астам көрермен жиналды. Мерекелік іс-шараға Премьер-министр Әлихан Смайылов қатысты, деп хабарлайды ҚазАқпарат Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.



Концертте ҚР Қарулы Күштері Ұлттық әскери-патриоттық орталығының Орталық әскери оркестрі, Мемлекеттік күзет қызметінің Президенттік оркестрі, Қазақстан Ұлттық ұланының үлгілі-көрсетілімді оркестрі, сондай-ақ Әзербайжан, Үндістан, Қытай, Ресей, Түркия, Өзбекстан және Жапония әскерлерінің әскери оркестрлері өнер көрсетті.Атап айтқанда, гала-концертте қазақ халық өнерінің інжу-маржаны атанған«Япырай» лирикалық әуені, Астанаға арналған «Мерейтойлық марш»,сондай-ақ Майкл Джексон мен Лайонел Ричидің әлемге әйгілі We are the world синглы орындалды.