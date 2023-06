ANTALYA. KAZINFORM Kazakhstan’s No 1 Alexander Bublik crashed Italy’s Matteo Berrettini World No 10 in the Antalya Open 2021 quarterfinal match, the National Olympic Committee’s press service informs.

The match lasted for 1 hour 30 minute to end 7:6, 6:4. In the semifinals Alexander Bublik will face Jeremy Chardy from France, ATP Ranking, 74.