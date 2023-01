Kazakhstan secures two berths at world table tennis championships in South Africa

ASTANA. KAZINFORM World and Asian table-tennis stars from China, Japan, South Korea, Iran, India, and Singapore evaluated Kazakhstani players at the qualification round of the World Table Tennis Championships to be held in South Africa, Kazinform learned from Olympic.kz.

Kirill Gerassimenko in a duo with Alan Kurmangaliyev and Aidos Kenzhigulov paired with Zauresh Akasheva secured berths to the championships.

The results of matches with the participation of Kazakhstani players:

Kirill Gerassimenko/Alan Kurmangaliyev – Nima Alamian/Noshad Alamian (Iran) 4:0;

Aidos Kenzhigulov/Zauresh Akasheva – Sharath Achanta/ Sreeja Akula (India) 4:3;

Tomokazu Harimoto/ Hina Hayata (Japan) – Aidos Kenzhigulov/Zauresh Akasheva 4:0;

Shin Yubin / Jong-hoon Lim (South Korea) – Alan Kurmangaliyev/Sarvinoz Mirkadirova 4:0;

Pang Yew En Koen / Wong Xinru (Singapore) – Alan Kurmangaliyev/Sarvinoz Mirkadirova 4:0;

Tomokazu Harimoto / Hiroto Shinozuka (Japan) – Aidos Kenzhigulov/Iskander Harki 4:0;

Sun Yingsha /Wang Manyu (China) – Zauresh Akasheva/Sarvinoz Mirkadirova 4:0;

Photo: olympic.kz