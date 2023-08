ASTANA. KAZINFORM Kazakhstan’s Andrey Golubev and Ukraine’s Denys Molchanov beat Anirudh Chandrasekar and Vijay Sundar Prashanth in the men’s doubles final clash at the Salzburg Open 2023, Kazinform learnt from the Kazakh Tennis Federation’s press service.



In the final the Kazakh-Ukrainian duo stunned the fourth seed Indian players 6:4, 7:6 (10:8).