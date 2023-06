Kazakhstan pockets 3 medals at World Para Taekwondo Grand Prix

NUR-SULTAN. KAZINFORM Kazakhstan swept three medals at the Paris 2022 World Para Taekwondo Grand Prix, the federation’s press service reports.

Nurlan Dombayev won the silver medal, while Kamila Dosmolova and Nyshan Omirali bagged bronze.



Photo: instagram.com/kz_taekwondo_federation