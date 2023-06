Kazakh athletes to compete at taekwondo tournaments in Tehran

NUR-SULTAN. KAZINFORM – Kazakhstani taekwondo practitioners are expected to take part in three international tournaments in Tehran, Iran, Kazinform has learnt from Olympic.kz.

Iran will play host to the Asian Taekwondo Clubs Championships on 4-5 March, the traditional Fajr Open Tournament on 6-9 March and the Asian Taekwondo Federation President’s Cup on 10-14 March.

30 taekwondo practitioners will represent Kazakhstan at these upcoming events.

Smaiyl Duisebai

Nurlan Myrzabayev

Bekzhan Nusnalim

Abdurakhman Maripov

Kaisar Kydyraliuly

Rakhat Rakym

Ilyas Zharylgasov

Madi Amanbai

Aituar Shaikenov

Meirzhan Abdulla

Daler Akhmet

Sapargali Abdirashev

Eldar Birimbai

Erasyl Arapbai

Madi Aubakir

Aziret Duisenbek

Amanbol Begimbetov

Zhasurbek Klychov

Dias Aiymkulov

Zhansel Deniz

Amina Nurgazykyzy

Aidana Yedilbayeva

Nurai Baurzhanova

Mariya Sevostyanova

Zhadyra Khairullina

Nurai Khussainova

Aigul Yelubai

Rita Bakisheva

Askar Utegen

Nuriza Turarova