Astana Qazaqstan Team names roster for Circuito de Getxo

ASTANA. KAZINFORM Astana Qazaqstan Team will take part in the Spanish one-day race Circuito de Getxo, which will be held tomorrow, on July 30th.

Rider roster: Alexey Lutsenko, Simone Velasco, Yevgeniy Fedorov, Fabio Felline, Leonardo Basso, Nurbergen Nurlykhassym, Javier Romo.

Sports directors in race: Giuseppe Martinelli, Orlando Maini.