吉尔吉斯斯坦YouTube博主D Billions将传扬游牧民族文化

哈通社/阿斯塔纳/3月24日 -- 据吉尔吉斯卡巴尔通讯社消息，世界知名的YouTube博主团队D Billions的团队主管阿克巴尔·苏伊乌恩巴耶夫称，他们开展了新工作方向，开始为儿童拍摄关于游牧民族文化和习俗的视频。

3月21日，新项目的首个视频 Learning Nomad Games（通过游戏认识游牧民族）作为对诺鲁孜节的庆贺呈现给了百万观众。视频展示了游牧民族的丰富遗产:有几百年历史的毡房，美丽的自然风景和吉尔吉斯斯坦民间游戏。

团队主管阿克巴尔·苏伊乌恩巴耶夫强调，«我们的目标是向全世界讲述吉尔吉斯斯坦文化，游戏和民族创作。»

据他所说，此前他们制作的关于吉尔吉斯斯坦的民族歌谣《哎呀托博》和诙谐诗《阿奇亚》的视频都吸引了百万观众的兴趣，为频道带来了非常多的播放量。

需补充的是，D Billions团队是YouTube中首个获得钻石播放键奖牌的吉尔吉斯斯坦博主，他们在2021年达成了1千万订阅的成就，并获得了该奖牌。

团队四人小组（琪琪，恰恰，蹦蹦，拉拉）为他们的儿童内容制作了吉尔吉斯语，俄语，英语，西班牙语和其他语言版本。现在他们的频道已有2550万订阅者，总播放量约298亿次。

吉尔吉斯斯坦YouTube博主和抖音博主的歌曲和舞蹈获得了世界荣誉，并参加了2022年5月欧洲电视网歌唱大赛半决赛的表演。