马斯克宣布创建人工智能初创公司xAI

哈通社/阿斯塔纳/7月13日--据环球网报道，去年年底，大语言模型ChatGPT的爆火在人工智能领域掀起一阵新的浪潮。当地时间12日，特斯拉首席执行官马斯克宣布创建人工智能初创公司xAI。

消息称，马斯克此举旨在与ChatGPT的开发公司展开竞争。

xAI官网显示，公司的目标是«理解宇宙»。马斯克在推特上宣布新公司成立消息时补充说，这家公司的目标是«理解现实»，回答生活中最大的问题。

其官网内容还显示，该公司与马斯克旗下的X公司相互«独立»，但将与推特、特斯拉和其他公司密切合作。此外，xAI官网还列出了十几名员工，大部分来自多伦多大学，或者拥有谷歌、Open AI和特斯拉等公司的任职经历。有消息称，xAI定于当地时间14日在线上举办活动，马斯克领导的团队将在线回答提问。

据报道，马斯克此前曾经常公开批评ChatGPT的所属公司Open AI。他今年早些时候还签署公开信，呼吁暂停训练比GPT-4强大的AI模型6个月，称其«对社会和人类构成潜在风险»。而实际上，马斯克正是Open AI2015年成立时的联合创始人之一。2018年，马斯克离开了Open AI董事会，并指出与特斯拉的人工智能项目存在潜在冲突。

有分析认为，当下Open AI引领的人工智能热潮，在一定程度上促使马斯克决定创办自己的人工智能初创公司。