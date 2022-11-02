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WTA年终赛：安娜·达尼丽娜顺利开始小组赛

2022 年 11月 2 日 星期三 , 10:49
WTA年终赛：安娜·达尼丽娜顺利开始小组赛
2022 年 11月 2 日 星期三 , 10:49

WTA年终赛：安娜·达尼丽娜顺利开始小组赛

哈通社/阿斯塔纳/11月2日--世界排名居第12位的哈萨克斯坦网球双打选手安娜·达尼丽娜顺利开始在美国得克萨斯州沃思堡举行的WTA年终总决赛小组赛。

小组首轮赛中，哈萨克斯坦选手与搭档比阿特丽斯·哈达德·玛雅（巴西选手）在帕姆·施莱佛( Pam Shriver)组对决加布里埃拉·达布罗斯基（加拿大）和朱利亚娜·奥尔莫斯（墨西哥）组合。

根据一个多小时的比赛结果，安娜·达尼丽娜-比阿特丽斯·哈达德·玛雅组合以7:5/6:0的比分拿下对手。

哈-巴组合将继续与该小组选手进行较量，每小组前两名晋级半决赛。

2022赛季迈向WTA年终总决赛实行小组循环制比赛，8位选手分成两组，每组4人进行循环比赛，即每人要打3场小组赛，小组赛按战绩前两名进入半决赛，小组赛的第一名对阵另外一组的第二名，胜者进入决赛。

2022WTA年终总决赛女单选手最高可以拿到168万美元奖金，女双组合最高可以拿到365000美元的奖金。

【编译：阿依波塔】

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