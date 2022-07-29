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哈萨克斯坦选手获得U17女子摔跤世锦赛第三名
2022 年 7月 29 日 星期五 18:55

哈萨克斯坦选手获得U17女子摔跤世锦赛第三名

哈通社/努尔苏丹/7月29日--据国家奥委会消息，哈萨克斯坦选手获得在意大利举行的U17世界女子摔跤锦标赛第三名。

具体来说，哈萨克斯坦选手阿丽娜·叶尔托斯特克获得该比赛73公斤级季军。


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