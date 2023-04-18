哈萨克斯坦历史遗迹TOP5名录

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 – 4月18日是国际古迹遗址日。哈萨克斯坦文化和体育部在这一国际日之际，发布了哈萨克斯坦历史遗迹TOP5名录。

1.霍扎·阿赫梅特·亚萨维陵寝

霍扎·阿赫梅特·亚萨维陵寝是哈萨克斯坦最为知名的历史遗址之一，也是中亚地区中世纪建筑艺术的代表。

在中亚征服者埃米尔帖木尔的命令下，于十四世纪建造的这座大型建筑，被哈萨克人视为圣地。亚萨维陵寝周边共安葬了24位可汗、苏丹和57名声名显赫的军事将领（巴特尔），以及18位毕官（哈萨克汗国时代经选举产生的高级文官）。

联合国教科文组织将该建筑物收录在了世界遗产名录当中。

陵寝的高度为39米，建筑物主体与附属建筑之间通过不同的回廊连接在一起，内部共有35个房间。中央大厅内有一顶古老的大锅。

2.唐巴勒岩石壁画

唐巴勒岩石画是记录了哈萨克斯坦草原远古时代人文艺术的重要遗产。同时，它也是整个中亚地区第一个被收录在联合国教科文组织世界遗产名录中的古迹。

唐巴勒岩画的历史可以住宿到距今4000年前，这片遗迹范围内，有超过5000多处岩石画。

壁画中的内容，体现了远古人类对周边环境的认知与理解。岩画的创作很明显的基于一定的体系和哲学、认知的一致性。

3.阿科尔塔斯宫殿遗迹

充满了神秘气息与历史秘密的阿科尔塔斯宫殿遗迹，建于8~12世纪。现存的宫殿遗迹区域内，每一块构筑建筑地基的举行石块的重量都在一吨以上，其中还包括一些重量超过10吨、有明显切削痕迹的石块。

学者们指出，这座被录入了世界遗产名录的遗迹，曾在古老的阿拉伯文件中被记载，被称之为丝绸之路上的«卡斯里巴斯»城。

宫殿遗迹占地2.5公顷，研究者们通过对残存部分的分析，认为建筑曾拥有70多个大厅和15条回廊，宫殿的正门之后，还有一个占地半公顷的广场。

4.«扎尔肯特清真寺»艺术文化博物馆

«扎尔肯特清真寺»被誉为七河之珠、东方式建筑的经典之作。这座不使用一根铁钉的木质大型建筑群始建于1887-1892年间。

清真寺的建设者，是专程从当时的北京请来的建筑工程师Хон Пик。

该建筑群包括了正门、主清真寺、宗教学堂、小清真寺以及花园等。

5.阿伊莎碧比陵寝

阿伊莎碧比陵寝是11-12世纪中亚建筑艺术的代表作。

建筑中的浮雕，其艺术水准在同期同类型建筑中无出其右。

除了建筑物自身的魅力，这座陵寝的主人——阿伊莎碧比与勇士卡拉汗之间动人的爱情故事，也是哈萨克草原流传至今的传奇。

哈萨克斯坦境内有超过25000多处历史文化遗迹，其中有10处入选联合国教科文组织世界遗产名录，12463处遗迹拥有国家级和地方历史文化遗产地位。

哈萨克斯坦文化和体育部正在计划将另外6个遗迹申报加入世界遗产名录的工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】



