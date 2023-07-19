雪佛兰、现代和起亚成为哈国最畅销的汽车品牌TOP3

哈通社/阿斯塔纳/7月19日 -- 据哈萨克斯坦汽车商业协会（AKAB）新闻处消息，2023年6月，哈萨克斯坦汽车经销商售出了15892辆汽车，以及943辆卡车和公共汽车，同比增长41.2%。



自今年年初以来，全国已售出超过8.3万辆新车，同比增长60.2%。另外，AKAB还评选出了今年上半年最受哈萨克斯坦人欢迎的汽车品牌和车型。

2023年前6个月的业绩接近2013—2014年同期新车销量的创纪录水平。根据AKAB的预测，今年将至少售出15万辆各种类型的汽车。

6月份最受哈萨克斯坦人欢迎的汽车品牌是现代，共售出4229辆；其次是雪佛兰，售出4042辆；第三位是起亚，售出2502辆；第四位是奇瑞，售出890辆；第五位是极客，售出808辆。

总的来说，今年上半年，雪佛兰是哈萨克斯坦最受欢迎的汽车品牌，售出21678辆；现代排名第二，售出21622辆；起亚排名第三，售出12368辆。排在前5位的还有奇瑞和丰田，分别售出4264辆和售出3690辆。

今年上半年，最受哈萨克斯坦人欢迎的车型依次是：雪佛兰钴（售出14851辆）、现代图森（6868）、起亚狮跑（5398）、雪佛兰尼克西亚（3697）、现代伊兰特（3547）、代圣达菲（3262）、现代索纳塔（2784）、奇瑞瑞虎7专业版（2173）、现代巴戎（2137）、起亚索兰托（2034）。

【编译：木合塔尔·木拉提】