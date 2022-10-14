2022 年 10月 14 日 星期五 , 12:15

哈萨克斯坦出租车价格在全球属于《最便宜TOP15》行列

哈通社/努尔苏丹/10月14日 – 今年1-8月，哈萨克斯坦提供出租车服务的企业收入达30亿坚戈。

据统计分析网站Ranking.kz 发布的一项分析报告显示，在全球105个国家当中，哈萨克斯坦的出租汽车里程价格处于«最便宜TOP15»行列。

报告指出，截至 2022 年 10 月 6 日，全球范围内每公里的出租车费用最低的是巴基斯坦（0.18 美元），最高的是瑞士（3.93 美元）。

哈萨克斯坦的出租汽车的里程价格为每公里0.32美元，在价格费用由低至高排列的榜单上位居第12位。

不过，在独联体国家当中，哈萨克斯坦的出租汽车里程价格仍属于较高水平。

独联体国家当中，出租车里程价格高于哈国的有阿塞拜疆和俄罗斯。而在白俄罗斯、乌兹别克斯坦、摩尔多瓦和亚美尼亚，出租车每公里的收费价格要比哈萨克斯坦便宜。

今年1-8月，哈萨克斯坦提供出租车服务的企业收入达30亿坚戈。 这一数据在去年是28亿坚戈。

今年以来，已有14亿人次的乘客使用了出租车服务。 这比去年增加了 6.1%。

全年旅客周转量达 207 亿公里，增长 8.7%。

根据 2022 年 8 月的统计结果，哈萨克斯坦的出租车费一年内上涨了 9%。

在区域划分上，杰特苏州涨幅最高，达到了 37.7%。 阿拉木图州和阿拜州也位列前三，分别上涨 28.1% 和 21.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】